smart不做小車了「首款大型房車企劃啟動」！搭PHEV動力續航破1800KM

圖文／7Car 小七車觀點

smart 這個曾經以超小型都會代步車聞名的品牌，如今已經走向完全不同的方向，而最新亮相的 Smart #6，更是顛覆過去所有既定印象。官方在中國大陸社群平台公開了實車圖，這款全新房車尺碼之大，幾乎讓人懷疑是不是看錯車名。車長達到 4,906mm，寬 1,922mm，高 1,508mm，搭配長達 2,926mm 軸距，整體視覺比例完全跳脫 smart 過去小巧靈活的產品定位。

外型上，smart #6 配有 20 吋鋁圈，車尾還搭載主動式後尾翼，還有車頂配置了 LiDAR 感應器。動力方面，smart #6 採用插電式油電複合動力，綜效最大輸出為 429hp，官方宣稱在汽油滿油與電池充滿的情況下，可達到 1,810 公里的總續航里程。僅以純電行駛，也能有 285 公里的單趟里程，綜效油耗則為每 100 公里消耗 3.9 公升汽油。

至於車內，官方尚未公開內裝照片，但可以預期 smart #6 將以大尺寸車載螢幕主導視覺介面，保留極少實體按鍵，迎合中國大陸市場對科技感強烈的喜好。

smart #6 計畫於明年率先在中國大陸市場上市，目前看來仍以當地市場作為主要戰場。至於歐洲市場，品牌將以小型電動車 smart #2 承接 ForTwo 所代表的都會精神。如今 smart 已經完全走出從前的單一路線，推出超大型新能源房車，並保留都會代步入門級產品，試圖以豐富的產品策略擴展市場，至於全球消費者能否接受這樣的轉型，或許才是 smart 接下來最關鍵的觀察重點。