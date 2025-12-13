ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

賓士旗艦房車「S-Class化身無人計程車」！首批測試阿布達比上路

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 宣布攜手自動駕駛技術夥伴 Momenta，並與阿布達比在地行動服務商 Lumo 展開合作，將以小改款 S-Class 為基礎，啟動 SAE Level 4 等級的 Robotaxi 計畫。依照規劃，首批測試車輛將率先於阿布達比上路，並視運行成果逐步擴大至更多城市。此合作象徵品牌在高階自動駕駛領域邁向下一階段，並同時探索未來商業化應用。

豪華旗艦轉身自駕載具　Mercedes-Benz 以小改款 S-Class 打造 Robotaxi

新款 S-Class 所搭載的 MB.OS 作業系統被視為 Robotaxi 專案的核心基礎，負責整合車內感測器、運算平台與自動駕駛功能。Mercedes-Benz 也強調，其 Level 4 發展並非單一專案，除 Momenta 外，品牌亦與多家軟體技術公司合作，包含持續與 Nvidia 探討以 Drive AV 平台打造 Robotaxi 生態系，目標加速全自動駕駛技術的成熟度。

根據 Mercedes-Benz 公布的資訊，首批 S-Class Robotaxi 將於阿布達比展開道路測試，由當地企業 K2 旗下的 Lumo 負責車隊營運。K2 已取得阿聯酋政府核准，可在指定區域部署自動駕駛車輛。測試階段將針對實際路況、載客需求及車輛調度進行驗證，後續若成效符合預期，該模式將推廣至更多市場。

Mercedes-Benz 近年來也在中國大陸推動 Level 4 測試，並成為首家獲得北京核准可於指定市區道路與高速公路進行全自動駕駛測試的國際車廠。測試車同樣以 S-Class 為基礎，搭載多組 LiDAR、雷達與攝影機的感測器陣列，用於驗證多感測器融合、環境辨識與系統穩定性。此布局顯示 Mercedes-Benz 企圖透過跨市場測試累積更多實際運行數據，以加速後續商用化發展。

豪華旗艦轉身自駕載具　Mercedes-Benz 以小改款 S-Class 打造 Robotaxi

透過與 Momenta、Lumo 及其他科技夥伴的多方合作，Mercedes-Benz 正逐步將高階自動駕駛技術從研發階段推向實際營運環境。S-Class Robotaxi 計畫不僅象徵品牌在自動駕駛領域的深化布局，也反映豪華車製造商正積極尋求在新型態移動服務中的角色定位，為未來可能的商業模式探索更多可能性。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士S-ClassRobotaxi無人計程車汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【遛蛇變意外】蟒蛇纏頸釀休克斷片！26歲男清醒道歉：做了最壞示範

推薦閱讀

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

最新文章

smart首款大型房車企劃啟動2025-12-13

Audi傳奇銘機5缸引擎迎來50周年2025-12-13

賓士旗艦S-Class化身無人計程車2025-12-13

台灣Suzuki預告「全新休旅12月登台」2025-12-12

Nissan「全新油電休旅」12月登台2025-12-12

LEXUS油電休旅「打破停產傳聞」新年式開賣2025-12-12

11月最新能源局名單公布2025-12-12

川普放寬日本K-Car可望進軍美國2025-12-12

KIA全新世代Seltos休旅車亮相2025-12-12

Suzuki中量級復古重機在台上市2025-12-11

熱門文章

Nissan「全新油電休旅」12月登台2025-12-12

台灣Suzuki預告「全新休旅12月登台」2025-12-12

賓士旗艦S-Class化身無人計程車2025-12-13

LEXUS油電休旅「打破停產傳聞」新年式開賣2025-12-12

「TOYOTA新7人座休旅亮相」空間更勝RAV42025-12-11

11月最新能源局名單公布2025-12-12

smart首款大型房車企劃啟動2025-12-13

Audi傳奇銘機5缸引擎迎來50周年2025-12-13

「MG新休旅預告12月發表」5人、7人座都有2025-12-11

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」2025-12-10

相關新聞

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

黃安返台開車滑手機「聽自己導航」　開箱32年賓士曝車牌8888

黃安返台開車滑手機「聽自己導航」　開箱32年賓士曝車牌8888

川普放寬政策「日本K-Car可望進軍美國」！挾便宜＋省油強勢進攻

川普放寬政策「日本K-Car可望進軍美國」！挾便宜＋省油強勢進攻

爸爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛下身歪斜！女兒慟：一直喊救我

爸爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛下身歪斜！女兒慟：一直喊救我

KIA「全新世代Seltos休旅車」亮相！原廠寄厚望化身全球主力車

KIA「全新世代Seltos休旅車」亮相！原廠寄厚望化身全球主力車

讀者迴響

熱門文章

台灣TOYOTA神車有新對手了！Nissan「全新油電休旅」12月登台

台灣TOYOTA神車有新對手了！Nissan「全新油電休旅」12月登台

台灣Suzuki預告「全新休旅12月登台」TOYOTA雙生同步發表！售價有望百萬內

台灣Suzuki預告「全新休旅12月登台」TOYOTA雙生同步發表！售價有望百萬內

賓士旗艦房車「S-Class化身無人計程車」！首批測試阿布達比上路

賓士旗艦房車「S-Class化身無人計程車」！首批測試阿布達比上路

LEXUS油電休旅「打破停產傳聞」新年式開賣！折合新台幣98萬起

LEXUS油電休旅「打破停產傳聞」新年式開賣！折合新台幣98萬起

「TOYOTA新7人座休旅亮相」空間更勝RAV4！搭載2.4升渦輪

「TOYOTA新7人座休旅亮相」空間更勝RAV4！搭載2.4升渦輪

國產全新休旅油耗曝光、鴻海電動車近期上市！11月最新能源局名單公布

國產全新休旅油耗曝光、鴻海電動車近期上市！11月最新能源局名單公布

smart不做小車了「首款大型房車企劃啟動」！搭PHEV動力續航破1800KM

smart不做小車了「首款大型房車企劃啟動」！搭PHEV動力續航破1800KM

Audi傳奇銘機「5缸引擎迎來50周年」！品牌重要象徵賽事屢創佳績

Audi傳奇銘機「5缸引擎迎來50周年」！品牌重要象徵賽事屢創佳績

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366