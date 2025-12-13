賓士旗艦房車「S-Class化身無人計程車」！首批測試阿布達比上路

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 宣布攜手自動駕駛技術夥伴 Momenta，並與阿布達比在地行動服務商 Lumo 展開合作，將以小改款 S-Class 為基礎，啟動 SAE Level 4 等級的 Robotaxi 計畫。依照規劃，首批測試車輛將率先於阿布達比上路，並視運行成果逐步擴大至更多城市。此合作象徵品牌在高階自動駕駛領域邁向下一階段，並同時探索未來商業化應用。

新款 S-Class 所搭載的 MB.OS 作業系統被視為 Robotaxi 專案的核心基礎，負責整合車內感測器、運算平台與自動駕駛功能。Mercedes-Benz 也強調，其 Level 4 發展並非單一專案，除 Momenta 外，品牌亦與多家軟體技術公司合作，包含持續與 Nvidia 探討以 Drive AV 平台打造 Robotaxi 生態系，目標加速全自動駕駛技術的成熟度。

根據 Mercedes-Benz 公布的資訊，首批 S-Class Robotaxi 將於阿布達比展開道路測試，由當地企業 K2 旗下的 Lumo 負責車隊營運。K2 已取得阿聯酋政府核准，可在指定區域部署自動駕駛車輛。測試階段將針對實際路況、載客需求及車輛調度進行驗證，後續若成效符合預期，該模式將推廣至更多市場。

Mercedes-Benz 近年來也在中國大陸推動 Level 4 測試，並成為首家獲得北京核准可於指定市區道路與高速公路進行全自動駕駛測試的國際車廠。測試車同樣以 S-Class 為基礎，搭載多組 LiDAR、雷達與攝影機的感測器陣列，用於驗證多感測器融合、環境辨識與系統穩定性。此布局顯示 Mercedes-Benz 企圖透過跨市場測試累積更多實際運行數據，以加速後續商用化發展。

透過與 Momenta、Lumo 及其他科技夥伴的多方合作，Mercedes-Benz 正逐步將高階自動駕駛技術從研發階段推向實際營運環境。S-Class Robotaxi 計畫不僅象徵品牌在自動駕駛領域的深化布局，也反映豪華車製造商正積極尋求在新型態移動服務中的角色定位，為未來可能的商業模式探索更多可能性。