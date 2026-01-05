全新「國產油電CR-V」預計今年第二季登場！台灣本田兩款油電休旅當主菜

▲從去年首度開始測試的油電CR-V，預計會在今年第二季後登場。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

在 2026 台北車展上，台灣本田以ZR-V與 Prelude作為車展主角，不過其實原廠還暗藏一道大主菜，被視為最佳潛力股油電CR-V，從去年曝光測試後，已經成為消費者關注目標，隨著今年新車計劃逐漸明朗，油電CR-V預計會在今年第二季上陣與TOYOTA RAV4直球對決。

台灣本田透過今年展出的ZR-V與 Prelude，已經明確表達未來積極布局新能源市場的野心，這2款將在今年第二季後陸續上市，而油電CR-V也是今年相當重要的第3款新車。

台灣油電CR-V採用2.0 升 e:HEV 油電系統，結合雙電動馬達與 Atkinson 循環引擎設計，綜效輸出可達約 204hp 以上，並提供更優異的油耗表現與順暢動力反應。

▲台灣本田將以3款新車作為今年重點。

本田在車展上雖然以 ZR-V 與復活的 Prelude 吸睛，但油電 CR-V 卻是「看不見的主角」。ZR-V 與 Prelude 預計將在第二季相繼上市，擴大進口新車陣容，油電 CR-V 不只是動力系統上的更新，它更是本田全面邁向電動化產品線布局的重要一環。從小型油電Fit、HR-V開始、再到中型ZR-V與CR-V接棒，本田整體電氣化攻勢逐漸清晰，也讓品牌在中大型 SUV 市場的競爭優勢更明顯。