KIA「全新世代Seltos休旅車」亮相！原廠寄厚望化身全球主力車

圖文／7Car 小七車觀點

繼上回預告之後，Kia 正式發表全新世代 Seltos，第二代車型將在全球市場具有重要戰略地位，因此這次迎來外型、空間與科技全面進化，原廠更強調未來它將成為品牌陣容中的「主角」，可見 Kia 對這款車寄予厚望。整體設計語彙向新世代車款靠攏，線條更銳利、比例更大器。

全新世代 Seltos 車頭導入垂直排列的分離式頭燈，主要照明模組整合於更寬大的水箱護罩中，再搭配全新樣式的護板，呈現更具科技感與俐落感的視覺印象。車側則能看到與 EV5 相似的語彙，如隱藏式車門把手和厚實的防刮飾板，同時維持過往略帶冒險風格的輪廓，再以後門斜向折線增添視覺張力。車尾換上貫穿式尾燈，兩端以沙漏造型垂直光條強化辨識度，延伸式尾翼也為車尾帶來更完整的運動氛圍。

車身尺碼放大是本次改款一大重點，長度來到 4,430mm、寬度 1,830mm、高度 1,600mm，軸距則為 2,690mm，較現行美規版本分別增長 45mm、加寬 30mm，軸距更拉長 60mm，使其在級距定位上更加接近家庭取向需求。此外，原廠也提供 GT-Line 與 X-Line 兩種外觀風格，前者採車身同色飾件，後者則以深金屬質感呈現更強悍視覺，並增加全新車色 Iceberg Green、Gravity Gray 和 Matte Magma Red 等選擇。

內裝更是全面革新，導入與 Kia 電動車家族同調的數位化座艙設計，雙 12.3 吋螢幕成為主視覺焦點，搭配專屬空調觸控面板及少量實體按鍵，提升操作直覺性。資訊娛樂系統支援 OTA 更新並內建 AI 助理，頂規可選配 Harman Kardon 或 Bose 音響、抬頭顯示器、全景天窗與 64 色氣氛燈，同時配備更完整的 ADAS 主動安全科技。

受惠於更大車身與 K3 平台，全新 Seltos 後排空間與實用機能同步升級，包括可調式後座椅背與 Kia AddGear 配件安裝系統。行李廂容積擴增至 536 公升，較前代增加 103 公升，並具備雙層收納底板，符合家庭用車需求。

動力方面依市場不同提供自然進氣 2.0 公升引擎，輸出 147hp，另有 1.6 公升渦輪版本，輸出可達 178hp 或 190hp。變速箱依配置搭配 6 速手排、7 速 DCT 或 8 速自排，並提供 AWD 四驅系統與多地形模式（Snow、Mud、Sand），強化輕越野能力。值得一提的是，Seltos 車系將在 2026 年新增首款 Hybrid 油電車型，具備更高效率與 V2L 外接供電功能，同時導入全新煞車動能回收系統。

原廠計畫於今年底展開量產，率先在印度上市，接續於韓國、北美、歐洲與中國大陸陸續導入，美規版本則將以 2027 年式身份推出。隨著產品全面強化與全球布局擴張，Kia 顯然已將新世代 Seltos 定位為品牌銷量中流砥柱，未來在台導入與否同樣值得期待。