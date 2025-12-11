ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
39.8萬起！Suzuki「中量級復古重機」在台上市　王陽明成首位車主

▲Suzuki台鈴工業正式發表GSX-8T／8TT車系，藝人王陽明（右）成為台灣首位車主。

▲Suzuki台鈴工業正式發表GSX-8T／8TT車系，藝人王陽明（右）成為台灣首位車主。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Suzuki機車總代理台鈴工業今（11）日正式在台發表全新GSX-8T／8TT中量級復古重機，除了為其開出41.8萬起的建議售價外，更邀請到知名藝人王陽明站台相挺，同時王陽明也成為全台首位GSX-8TT車主；台鈴同場宣布，前100名早鳥訂購的車主將可享有2萬元購車金與Carplay主機，等於最低39.8萬元就能入主。

Suzuki GSX-8T／8TT建議售價

GSX-8T：41.8萬
GSX-8TT：43.8萬

註：前100名早鳥訂購享2萬元購車金優惠。

▲Suzuki「中量級復古重機」在台上市　王陽明站台相挺。（圖／記者張慶輝攝）

▲GSX-8T（左）與GSX-8TT（右）為Suzuki全新中量級復古街車，其中GSX-8TT還配備有頭罩與下整流罩，整體更具跑格。

作為全新的中量級復古街車巨作，GSX-8T／8TT設計靈感源自60年代的T500，除了醒目的圓形LED頭燈外，車側也以塊狀線條營造出肌肉感，輔以「8號球」銘牌點綴，並搭載具備街頭風格的端子後視鏡，另外8TT還加上更具英式Cafe Racer風格的頭罩，搭配專屬下整流罩，雖然後牌架向後延伸，但整體車尾設計更趨近短翹，同時後座墊也加厚，更增添幾分動感姿態；車色方面，8T提供金屬霧黑、金屬綠與焦糖金3種選項，8TT則有晶曜黑與霧影綠雙選項，且在頭罩、油箱與輪圈都有跳色點綴。

▲Suzuki「中量級復古重機」在台上市　王陽明站台相挺。（圖／記者張慶輝攝）

▲Suzuki「中量級復古重機」在台上市　王陽明站台相挺。（圖／記者張慶輝攝）

▲Suzuki「中量級復古重機」在台上市　王陽明站台相挺。（圖／記者張慶輝攝）

▲2車型均採用LED圓形頭燈與圓形端子後照鏡，並且在車側配有「8號球」徽飾。

配備方面，雙車型均搭載5吋全彩數位儀表，能清晰顯示各項車況與行駛資訊，並有USB Type-C充電埠，免去了改裝的花費與麻煩；值得一提的是，這次GSX-8T／8TT都配備鋰電池，不僅較傳統鉛酸電池減輕2公斤以及有更強悍的充放電能力，抗劣化性更是提升了6倍，即使騎乘頻率較低也不怕電池提早損壞。

▲39.8萬起！Suzuki「中量級復古重機」在台上市　王陽明成首位車主。（圖／記者張慶輝攝）

▲39.8萬起！Suzuki「中量級復古重機」在台上市　王陽明成首位車主。（圖／記者張慶輝攝）

▲Suzuki「中量級復古重機」在台上市　王陽明站台相挺。（圖／記者張慶輝攝）

▲全車系搭載5吋全彩數位儀表板，並在左下方附有USB Type-C充電埠，更首次採用輕量化且充放電性能更佳的鋰離子電池。

動力方面，GSX-8T／8TT均搭載776c.c.水冷並列雙缸引擎，可輸出83匹馬力與7.9公斤米扭力，懸吊採41mm的KYB倒立式前叉搭，配上後預載可調的多連桿單槍KYB避震，電控則提供3種騎乘模式、TCS循跡防滑、進退檔快排、低速起步輔助與ABS防鎖死煞車等，讓騎士能暢快揮灑。

▲39.8萬起！Suzuki「中量級復古重機」在台上市　王陽明成首位車主。（圖／記者張慶輝攝）

▲Suzuki「中量級復古重機」在台上市　王陽明站台相挺。（圖／記者張慶輝攝）

▲雙車型均有完整電控配備，前後懸吊為KYB製品，並在後避震提供預載可調機能。

▲39.8萬起！Suzuki「中量級復古重機」在台上市　王陽明成首位車主。（圖／翻攝自Suzuki）

►11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

►台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：Suzuki鈴木台鈴GSX-8TGSX-8TT重機摩托車檔車機車紅牌王陽明新車

阿信回應「MV抓空氣」 笑：為了提早收工XD

