川普放寬政策「日本K-Car可望進軍美國」！挾便宜＋省油強勢進攻

圖文／7Car 小七車觀點

美國總統川普 (Donald Trump) 近日要求聯邦汽車主管機關放寬限制，允許在美國生產與銷售日本常見的小型 K-Car（Kei Car），此舉象徵美國可能首度正式向這類「迷你級車款」敞開大門。川普在白宮宣布撤除部分拜登時期的油耗規範時表示，自己在亞洲多國看到大量小車上路後深受啟發，並指示交通部長立即批准相關車型的生產資格。

K-Car 在日本市場以低售價、高燃油效率與嚴格尺寸規範聞名，車長不超過 3.4 公尺、引擎排氣量上限 660cc，並能達到相對高水準的油耗表現。在亞洲，Honda、Toyota、Suzuki 等品牌推出的 K-Car 售價大多落在 5,000 至 15,000 美元區間，車款涵蓋小型貨卡、廂型車到小型 SUV。這類價格親民、用途彈性的設定，讓部分美國消費者對這些車型表達期待。

過去 Kei 車型難以進入美國，是因為不符合 NHTSA 車輛碰撞標準、EPA 排放規範，且自 1960 年代延續至今的 25% 關稅更使輕型貨車進口成本大幅提高。雖然美國部分州份允許 25 年車齡以上的二手 K-Car上路，如德州透過今年生效的 SB 1816 讓老車合法行駛，但全新車款的國內生產仍受限。川普的新指令將鬆綁這些法規障礙，讓車廠得以在美國本土製造並上市銷售。

儘管政策開放帶來新商機，但各界仍對 K-Car 在美國交通環境中的安全性提出質疑。由於車重通常不到 2,000 磅，且原始設計是面對東京等城市的低速街道，部分車款無法通過美國未繫安全帶撞擊測試。IIHS 也曾在報告中指出，低速車輛與迷你貨卡不應與一般交通混行。此外，分析師也提醒，K-Car 的低價與低動力特性，可能難以符合美國消費者偏好「空間大、動力強」的購車習慣。

雖然川普力推這類「迷你車」，並強調其可愛、節能、價格親民等優勢，但產業人士仍關注兩大核心問題：美規版本是否需要重新設計強化？美國車廠能否迅速導入生產？更加關鍵的是，美國消費者是否真的願意接受以「小、輕、省」為訴求的 K-Car。未來政策落地後，K-Car 在美國市場的真正吸引力，仍須經過市場實際反應與制度調整才能見分曉。