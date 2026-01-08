Nissan「改款新油電休旅」海外開賣百萬有找！台灣今年進口導入上市

▲Nissan Qashqai e-Power小改款澳洲上市。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

Nissan 近年積極主打 e-Power 油電技術，而旗下主力跨界休旅Qashqai e-Power也迎來關鍵小改款進化。這款新世代車型近期已在澳洲市場上市，今年台北車展現場，台灣消費者其實已經搶先看到實車亮相，預計今年下半年就有望在台進口上市。

▲Qashqai e-Power台灣屆時以進口為主，定位在X-Trail e-Power之下。

新 Qashqai e-Power 在造型上有明顯調整，整體線條更俐落，車頭視覺重心向前推進，搭配重新設計的水箱護罩與燈組配置，呈現出比以往更具科技感的跨界風格。澳洲開價45,640～54,140 澳元，折合新台幣97～115萬。

▲1.5升渦輪油電不僅擁有超過200匹馬力，油耗表現相當出色。

核心亮點仍在 e-Power 油電系統。不同於傳統油電架構，Qashqai 採用「引擎只負責發電、車輪全由馬達驅動」的設定，帶來接近純電車的加速與順暢感，1.5升渦輪結合油電系統，繳出205匹馬力、24.4km/L平均油耗。

現行 Nissan油電休旅陣容已由 X-Trail e-Power 扛起主力，而 Qashqai e-Power 的定位正好填補中間級距，對於想要油電、省油、但車身尺碼不想太大的消費者來說，吸引力相當明確。隨著台北車展先行曝光，市場普遍預期，正式上市時程將落在今年下半年，後續就看配備與售價策略，是否能成功切入競爭激烈的進口跨界休旅戰場。