ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「Nissan全新旗艦NX8休旅」亮相！800V平台最大續航力650公里

▲Nissan全新電動休旅現身！大陸預計今年開賣。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan全新電動休旅現身！大陸預計今年開賣。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

大陸東風日產繼N6、N7打開新能源市場知名度後，今年更是準備1款旗艦級的電動休旅NX8，新車廠照已陸續公開，並具有純電、1.5升增程式兩種動力，最大續航力可達650公里！

▲Nissan全新電動休旅現身！大陸預計今年開賣。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan全新電動休旅現身！大陸預計今年開賣。（圖／翻攝自Nissan）

▲最大續航力可達650公里。

NX8延續家族最新 V-motion 進化風格，配備2.4 米貫穿式星環燈組、平面化發光 LOGO 與下方矩陣式大燈，整體視覺辨識度十足；尾燈採用 2064 顆 OLED 光幕，具備多種變化與互動模式。

NX8外型相當科幻未來，車身尺碼方面，長、寬、高分別為 4870/1920/1680mm，軸距 2917mm，並提供 19 吋 / 20 吋鋁圈選擇，定位在中大型 SUV 級距。

NX8純電版採用 800V高壓平台搭配寧德時代磷酸鐵鋰電池，搭載73、81度電池容量，73度電池擁有565、580公里續航力，而81度則有630與650公里選項。

▲Nissan全新電動休旅現身！大陸預計今年開賣。（圖／翻攝自Nissan）

▲新車另有提供引擎作為發電使用的版本。

NX8與N7相同另有提供1.5升增程式動力，搭載一具 1.5升渦輪引擎作為增程器，再配合多種電池組合（20.3度、21.1度及37.4度），提供約 102km 至 185km 的純電行駛距離，兼顧長途與城市通勤實用性。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：NissanMarchKicksSU休旅MicraMagniteNX8

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

劉在錫長相醜or帥?觀相老師直接失言XD

推薦閱讀

「TOYOTA跨界跑旅」歐洲開賣！空間不輸RAV4折合新台幣147萬

「TOYOTA跨界跑旅」歐洲開賣！空間不輸RAV4折合新台幣147萬

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市！搭載1.0升動力

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市！搭載1.0升動力

「Nissan全新旗艦NX8休旅」亮相！800V平台最大續航力650公里

「Nissan全新旗艦NX8休旅」亮相！800V平台最大續航力650公里

「改款新MG7現身」外觀更帥更兇！1.5、2.0渦輪雙動力　台灣敲碗好想要

「改款新MG7現身」外觀更帥更兇！1.5、2.0渦輪雙動力　台灣敲碗好想要

福斯公布ID.Polo座艙設計「實體按鍵全面回歸」！其他新車有望跟進

福斯公布ID.Polo座艙設計「實體按鍵全面回歸」！其他新車有望跟進

最強美式性能皮卡「大公羊1500 SRT TRX」亮相！777匹馬力傲視同級

最強美式性能皮卡「大公羊1500 SRT TRX」亮相！777匹馬力傲視同級

最新文章

「TOYOTA跨界跑旅」歐洲開賣2026-01-06

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市2026-01-06

「Nissan全新旗艦NX8休旅」亮相2026-01-06

「改款新MG7現身」外觀更帥更兇2026-01-06

福斯ID.Polo座艙實體按鍵回歸2026-01-05

最強性能皮卡大公羊1500 SRT TRX2026-01-05

TOYOTA休旅氣勢更勝賓士G632026-01-05

「HONDA HR-V」日本汽油不賣了、只賣油電2026-01-05

「Nissan高人氣休旅」日本即將上市2026-01-05

TOYOTA「電動車大陸大降價26萬新台幣」2026-01-05

熱門文章

「改款新MG7現身」外觀更帥更兇2026-01-06

全新「國產油電CR-V」預計今年第二季登場2026-01-05

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市2026-01-06

福斯ID.Polo座艙實體按鍵回歸2026-01-05

最強性能皮卡大公羊1500 SRT TRX2026-01-05

「Nissan全新旗艦NX8休旅」亮相2026-01-06

TOYOTA「電動車大陸大降價26萬新台幣」2026-01-05

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

「Nissan高人氣休旅」日本即將上市2026-01-05

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

相關新聞

全新「國產油電CR-V」預計今年第二季登場！台灣本田兩款油電休旅當主菜

全新「國產油電CR-V」預計今年第二季登場！台灣本田兩款油電休旅當主菜

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

Nissan東瀛戰神GT-R「變身越野跑車」！神級改裝版荷蘭掛牌出售中

Nissan東瀛戰神GT-R「變身越野跑車」！神級改裝版荷蘭掛牌出售中

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

讀者迴響

熱門文章

「改款新MG7現身」外觀更帥更兇！1.5、2.0渦輪雙動力　台灣敲碗好想要

「改款新MG7現身」外觀更帥更兇！1.5、2.0渦輪雙動力　台灣敲碗好想要

全新「國產油電CR-V」預計今年第二季登場！台灣本田兩款油電休旅當主菜

全新「國產油電CR-V」預計今年第二季登場！台灣本田兩款油電休旅當主菜

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市！搭載1.0升動力

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市！搭載1.0升動力

福斯公布ID.Polo座艙設計「實體按鍵全面回歸」！其他新車有望跟進

福斯公布ID.Polo座艙設計「實體按鍵全面回歸」！其他新車有望跟進

最強美式性能皮卡「大公羊1500 SRT TRX」亮相！777匹馬力傲視同級

最強美式性能皮卡「大公羊1500 SRT TRX」亮相！777匹馬力傲視同級

「Nissan全新旗艦NX8休旅」亮相！800V平台最大續航力650公里

「Nissan全新旗艦NX8休旅」亮相！800V平台最大續航力650公里

TOYOTA「電動車大陸大降價26萬新台幣」！比油車Corolla便宜、空間更大

TOYOTA「電動車大陸大降價26萬新台幣」！比油車Corolla便宜、空間更大

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366