「Nissan全新旗艦NX8休旅」亮相！800V平台最大續航力650公里

▲Nissan全新電動休旅現身！大陸預計今年開賣。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

大陸東風日產繼N6、N7打開新能源市場知名度後，今年更是準備1款旗艦級的電動休旅NX8，新車廠照已陸續公開，並具有純電、1.5升增程式兩種動力，最大續航力可達650公里！

▲最大續航力可達650公里。

NX8延續家族最新 V-motion 進化風格，配備2.4 米貫穿式星環燈組、平面化發光 LOGO 與下方矩陣式大燈，整體視覺辨識度十足；尾燈採用 2064 顆 OLED 光幕，具備多種變化與互動模式。

NX8外型相當科幻未來，車身尺碼方面，長、寬、高分別為 4870/1920/1680mm，軸距 2917mm，並提供 19 吋 / 20 吋鋁圈選擇，定位在中大型 SUV 級距。

NX8純電版採用 800V高壓平台搭配寧德時代磷酸鐵鋰電池，搭載73、81度電池容量，73度電池擁有565、580公里續航力，而81度則有630與650公里選項。

▲新車另有提供引擎作為發電使用的版本。

NX8與N7相同另有提供1.5升增程式動力，搭載一具 1.5升渦輪引擎作為增程器，再配合多種電池組合（20.3度、21.1度及37.4度），提供約 102km 至 185km 的純電行駛距離，兼顧長途與城市通勤實用性。