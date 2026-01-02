ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Nissan東瀛戰神GT-R「變身越野跑車」！神級改裝版荷蘭掛牌出售中

圖文／7Car 小七車觀點

Nissan GT-R R35 推出 18 年以來，無論是在賽道還是公路總能引起話題性，近日更有一輛經過極端改裝的 R35 GT-R 再次掀起話題，該車的改裝靈感源自於 Porsche 911 Dakar 與 Lamborghini Sterrato 等跨界越野跑車，讓其看起來更像是從越野場地開出來，而非曾在 Nürburgring 賽道奔馳的街道跑車。

這輛經過改裝的 GT-R R35 出自 2010 年式車型，外形已遠離原廠設定，處處透露出「越野化」感受：加裝的輪拱延伸件讓車體更具份量感，車頂行李架與前保桿、車頂均加裝輔助 LED 燈條。同時最引人注目的改變莫過於懸吊系統也經過調整與加高，讓車身高度提升了約 120 mm高度，視覺效果與路面通過性都大幅提升。

雖然懸吊與外觀改變幅度驚人，但這輛 GT-R 仍保留原廠七幅鋁合金輪圈，不過輪胎也全面換上更厚、更具抓地力的全地形胎，搭配 GT-R 原本就具備的 Attesa ET-S 全時四驅系統，使其更能在碎石、泥地等非鋪裝路面上從容前行。另外車頂還固定了一條全尺寸備胎，強化其越野韻味。

性能方面，這具由熟悉的 3.8 升雙渦輪 V6 引擎經過調教，輸出提升至 600 匹馬力，與目前最強悍的 Nismo 版本旗鼓相當。

目前這輛罕見改裝版 GT-R 在荷蘭經銷商 Prins 的網站上掛牌出售，開價為 99,500 歐元，價格高於同年份、狀況良好的原廠 GT-R 市場行情，反映出其獨特性與改裝成本，但也可能正是造成它在市場上遲遲未找到買家的原因之一。

Nissan日產GT-RR35東瀛戰神跑車超跑汽車新車停產改裝越野

