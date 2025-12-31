FUSO「3大車系齊聚台北車展」！樂天女孩限定現身互動送好禮

▲順益集團董事長暨台灣戴姆勒亞洲商車副董事長林純姬親臨FUSO展區，為此次車展活動正式揭開序幕。（圖／FUSO提供）

記者張慶輝／台北報導

2026台北新車大展於今（31）日正式開跑，國民貨車領導品牌FUSO也參與了此次盛會，由順益集團董事長暨台灣戴姆勒亞洲商車副董事長林純姬親臨FUSO展區，為此次車展活動正式揭開序幕，除了品牌3大車系齊聚現場一次看個夠之外，人氣火熱的樂天女孩也會在限定時段現身與粉絲互動，讓車迷有得玩又有得拿。

▲FUSO展區位於台北世貿一館13-2號入口處，是全場唯一的商用車品牌。（圖／記者張慶輝攝）

這次FUSO展出的3大車系當中，包括了才在11月發表旗艦重卡New Super Great，外型設計更符合空氣動力學，並保有標誌性的「黑色腰帶」，全新LED頭尾燈兼具照明效果與辨識度，並有自動遠光燈與後方的序列式LED方向燈，車室改採黑色為基礎，搭配橘色拉線點綴，並升級電子手煞車與免持鑰匙系統，安全進化更是最大亮點，在偵測性能與感測精度全面升級之下，提供第6代主動煞車系統、主動側邊防護輔助與前方起步盲區警示等功能。

▲New Super Great才在11月正式登台發表，也在此次台北新車大展讓車迷得以近距離接觸。（圖／記者張慶輝攝）

除了霸氣的New Super Great外，台灣市場上唯一的5噸電動輕型貨車eCanter也在現場展出，車頭一樣有醒目的FUSO字樣腰帶，搭配高辨識度的LED燈組，車內則配備有10吋全彩數位儀表板、電子手煞車與免鑰匙系統等，動力採用高度整合的eAxle電動傳動系統，並提供ePTO電動動力分導器選項，滿足各行各業的使用需求，主動安全科技也同樣完整，標配主動煞車輔助、LDWS車道偏移警示、AVAS車輛聲響警示、自動頭燈、ESP車身穩定與HSA斜坡起步輔助等，還可選配主動側邊防護系統。

▲台灣市場唯一5噸電動輕型貨車eCanter同步登台展演。（圖／記者張慶輝攝）

品牌最為經典的「國民貨車」Canter堅達5噸貨車同樣現身會場，Canter堅達5噸外型沿襲了品牌經典元素，加寬貨床帶來更強大的載運能力，加上6期引擎的40.8公斤米充沛扭力，以及Duonic濕式雙離合器自手排變速箱，不僅經濟省油也更能輕鬆駕馭，主動安全科技則提供AEBS自動緊急煞車系統、BOS煞車優先系統與HAS斜坡輔助等。

▲國民貨車Canter堅達5噸貨車同樣現身會場。（圖／記者張慶輝攝）

FUSO展區從12／31到1／4連續5天於台北世貿一館13-2號入口展出，其中1 /1、1／3與1／4特別安排樂天女孩於這三天的下午 3:00 至 3:30，帶來限定應援秀，到場與車迷互動！粉絲可與女孩們互動，完成互動送運動毛巾、旅行袋或露營鋼杯等；另外展區推出多項互動體驗，包含完成社群任務即可兌換好禮的「FUSO 攤位打卡」、考驗品牌與大車安全知識的「FUSO 扛霸知識王」，以及透過九宮格轉盤串連 Super Great、Canter、eCanter關鍵字的「FUSO 運轉手連線任務」，完成互動遊戲，即可獲得FUSO限定好禮，讓車迷在互動中盡情體驗、滿載而歸。