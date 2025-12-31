ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

FUSO「3大車系齊聚台北車展」！樂天女孩限定現身互動送好禮

▲順益集團董事長暨台灣戴姆勒亞洲商車副董事長林純姬。（圖／FUSO提供）

▲順益集團董事長暨台灣戴姆勒亞洲商車副董事長林純姬親臨FUSO展區，為此次車展活動正式揭開序幕。（圖／FUSO提供）

記者張慶輝／台北報導

2026台北新車大展於今（31）日正式開跑，國民貨車領導品牌FUSO也參與了此次盛會，由順益集團董事長暨台灣戴姆勒亞洲商車副董事長林純姬親臨FUSO展區，為此次車展活動正式揭開序幕，除了品牌3大車系齊聚現場一次看個夠之外，人氣火熱的樂天女孩也會在限定時段現身與粉絲互動，讓車迷有得玩又有得拿。

▲FUSO「3大車系齊聚台北車展」！樂天女孩限定現身互動送好禮。（圖／記者張慶輝攝）

▲FUSO展區位於台北世貿一館13-2號入口處，是全場唯一的商用車品牌。（圖／記者張慶輝攝）

這次FUSO展出的3大車系當中，包括了才在11月發表旗艦重卡New Super Great，外型設計更符合空氣動力學，並保有標誌性的「黑色腰帶」，全新LED頭尾燈兼具照明效果與辨識度，並有自動遠光燈與後方的序列式LED方向燈，車室改採黑色為基礎，搭配橘色拉線點綴，並升級電子手煞車與免持鑰匙系統，安全進化更是最大亮點，在偵測性能與感測精度全面升級之下，提供第6代主動煞車系統、主動側邊防護輔助與前方起步盲區警示等功能。

▲FUSO「3大車系齊聚台北車展」！樂天女孩限定現身互動送好禮。（圖／記者張慶輝攝）

▲New Super Great才在11月正式登台發表，也在此次台北新車大展讓車迷得以近距離接觸。（圖／記者張慶輝攝）

除了霸氣的New Super Great外，台灣市場上唯一的5噸電動輕型貨車eCanter也在現場展出，車頭一樣有醒目的FUSO字樣腰帶，搭配高辨識度的LED燈組，車內則配備有10吋全彩數位儀表板、電子手煞車與免鑰匙系統等，動力採用高度整合的eAxle電動傳動系統，並提供ePTO電動動力分導器選項，滿足各行各業的使用需求，主動安全科技也同樣完整，標配主動煞車輔助、LDWS車道偏移警示、AVAS車輛聲響警示、自動頭燈、ESP車身穩定與HSA斜坡起步輔助等，還可選配主動側邊防護系統。

▲FUSO「3大車系齊聚台北車展」！樂天女孩限定現身互動送好禮。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣市場唯一5噸電動輕型貨車eCanter同步登台展演。（圖／記者張慶輝攝）

品牌最為經典的「國民貨車」Canter堅達5噸貨車同樣現身會場，Canter堅達5噸外型沿襲了品牌經典元素，加寬貨床帶來更強大的載運能力，加上6期引擎的40.8公斤米充沛扭力，以及Duonic濕式雙離合器自手排變速箱，不僅經濟省油也更能輕鬆駕馭，主動安全科技則提供AEBS自動緊急煞車系統、BOS煞車優先系統與HAS斜坡輔助等。

▲FUSO「3大車系齊聚台北車展」！樂天女孩限定現身互動送好禮。（圖／記者張慶輝攝）

▲國民貨車Canter堅達5噸貨車同樣現身會場。（圖／記者張慶輝攝）

FUSO展區從12／31到1／4連續5天於台北世貿一館13-2號入口展出，其中1 /1、1／3與1／4特別安排樂天女孩於這三天的下午 3:00 至 3:30，帶來限定應援秀，到場與車迷互動！粉絲可與女孩們互動，完成互動送運動毛巾、旅行袋或露營鋼杯等；另外展區推出多項互動體驗，包含完成社群任務即可兌換好禮的「FUSO 攤位打卡」、考驗品牌與大車安全知識的「FUSO 扛霸知識王」，以及透過九宮格轉盤串連 Super Great、Canter、eCanter關鍵字的「FUSO 運轉手連線任務」，完成互動遊戲，即可獲得FUSO限定好禮，讓車迷在互動中盡情體驗、滿載而歸。

關鍵字：FUSODTAT台灣戴姆勒亞洲商車CanterSuperGreat卡車貨車商用車汽車新車電動車台北車展2026

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這是社牛吧】男跨完年在捷運上喊新年快樂！乘客們暖回附和超熱情

推薦閱讀

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

最新文章

TOYOTA GR86跑車變身越野機器2026-01-03

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

【周焦點】國產休旅折價15萬　2026-01-03

福斯Golf GTI今年迎來50歲生日2026-01-03

陸2027起新車禁用隱藏式電動門把2026-01-02

台灣2025年國產車銷售排行出爐2026-01-02

Array2026-01-02

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售2026-01-02

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸2026-01-02

熱門文章

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

陸2027起新車禁用隱藏式電動門把2026-01-02

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸2026-01-02

福斯Golf GTI今年迎來50歲生日2026-01-03

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口2026-01-01

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售2026-01-02

台灣2025年國產車銷售排行出爐2026-01-02

【周焦點】國產休旅折價15萬　2026-01-03

便宜TOYOTA RAV4、Camry零關稅要來了2025-09-30

相關新聞

秘魯薩滿驚人預言！川普恐病倒　「這地」爆發第3次世界大戰

秘魯薩滿驚人預言！川普恐病倒　「這地」爆發第3次世界大戰

被陸禁止入境！　日本議員宣布訪台：證明台灣是獨立國家

被陸禁止入境！　日本議員宣布訪台：證明台灣是獨立國家

委國稱美對台軍售干涉中國內政　外交部嗆：不如先檢視自身統治正當性

委國稱美對台軍售干涉中國內政　外交部嗆：不如先檢視自身統治正當性

2025「台灣車壇12大事件」回顧！豐田章男2次訪台　機車大廠內戰

2025「台灣車壇12大事件」回顧！豐田章男2次訪台　機車大廠內戰

台北車展「今年最後1天正式開跑」！盤點7大亮點進場前先掌握

台北車展「今年最後1天正式開跑」！盤點7大亮點進場前先掌握

讀者迴響

熱門文章

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售！大改款今年上市　台灣敲碗入門汽油款

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售！大改款今年上市　台灣敲碗入門汽油款

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366