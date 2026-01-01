ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

速霸陸公布東京改裝展陣容「重回性能初心」！6大車款強調熱血操控

圖文／7Car 小七車觀點

近年來一直強調對稱式四輪驅動與戶外遊憩的 Subaru，將在 2026 年東京改裝車展帶來充滿熱血的高性能車型。官方已經確認明年 1 月展出陣容共計有 6 款車型，分別由 3 款量產車特仕版本，以及 3 款專為賽道與拉力賽打造的賽事車輛組成的陣容，整體重點不再放在越野或戶外風格，而是回歸速度、操控與駕駛參與感本身。

站在舞台最前方的，是一對極具辨識度的雙生車款 WRX 與 Levorg，兩者同步以「STI Sport R-Black Limited II STI Performance Edition」之名登場。雖然名稱略顯冗長，但實際視覺呈現相當直接，最醒目的亮點是全新導入的 Sunrise Yellow 車色，搭配 18 吋消光黑鋁圈，以及水箱護罩、後視鏡外殼與車頂天線等細節的黑化處理，整體氛圍明顯朝向賽道取向靠攏。

內裝同樣延續這股性能調性，WRX 與 Levorg 皆配置 Recaro 跑車座椅，座椅本體採用黃色透氣皮革，搭配黑色縫線，中控台周邊則加入類麂皮材質飾板，視覺與觸感都更具戰鬥感。原廠並未公布引擎輸出或底盤件是否有所調整，但已確認會搭載多項 STI Performance 原廠升級套件，重點仍放在操控回饋與駕駛感受的精緻化。

另一款量產特仕車則是 Impreza ST-H STI Performance Edition Plus Package，顧名思義，是以 ST-H 車型為基礎，進一步加裝 STI 性能部品，強化行路反應與外觀張力。官方釋出的宣傳影像中以經典藍色示人，但實際展示車將改以黑色塗裝現身，並透過紅色內裝細節形成對比。值得一提的是，Subaru 也宣布，這輛特別打造的 Impreza 將在展期間透過問卷活動，直接贈送給一名幸運參觀者，為展會增添話題性。

除了量產車，Subaru 也同步推出 3 款專為賽事而生的競技車型。其中最受關注的，是預計投入 2026 年 Super Taikyu 耐久賽的新作，原廠僅透露該車將使用碳中和燃料，兼顧高性能與未來技術測試任務，象徵 Subaru 在賽車領域持續探索新世代動力。陪同展出的還有升級後的 BRZ GT300 賽車，目標是在 Super GT 賽事中重返競爭行列，力拚自 2021 年後再度挑戰冠軍。而第三款則是調校強化的 WRX VBH 拉力賽車，對應日本全國拉力錦標賽 JN-1 組別，延續品牌在拉力賽場的技術累積。

Subaru 也預告，隨著東京改裝車展 1 月 9 日開幕日接近，將陸續釋出更多前導內容。首支預告影片中，已出現疑似 WRX STI S4 的藍色車身，並伴隨明確的手排換檔聲浪，這款車型預計將於 2026 年正式納入日本市場編成。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Subaru速霸陸WRXSTI賽車東京改裝展車展汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

懷秋.林哲熹「女巫的毒藥」三輪結束XD

推薦閱讀

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

最新文章

TOYOTA GR86跑車變身越野機器2026-01-03

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

【周焦點】國產休旅折價15萬　2026-01-03

福斯Golf GTI今年迎來50歲生日2026-01-03

陸2027起新車禁用隱藏式電動門把2026-01-02

台灣2025年國產車銷售排行出爐2026-01-02

Array2026-01-02

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售2026-01-02

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸2026-01-02

熱門文章

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

陸2027起新車禁用隱藏式電動門把2026-01-02

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸2026-01-02

福斯Golf GTI今年迎來50歲生日2026-01-03

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口2026-01-01

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售2026-01-02

台灣2025年國產車銷售排行出爐2026-01-02

【周焦點】國產休旅折價15萬　2026-01-03

便宜TOYOTA RAV4、Camry零關稅要來了2025-09-30

相關新聞

114000元起！三陽「DRGBT小改款」上市　白牌唯一搭載彎道ABS＆TCS

114000元起！三陽「DRGBT小改款」上市　白牌唯一搭載彎道ABS＆TCS

2025「年度最暢銷電動機車」出爐！盤點Gogoro EZZY狂賣7000台關鍵

2025「年度最暢銷電動機車」出爐！盤點Gogoro EZZY狂賣7000台關鍵

FUSO「3大車系齊聚台北車展」！樂天女孩限定現身互動送好禮

FUSO「3大車系齊聚台北車展」！樂天女孩限定現身互動送好禮

2025「台灣車壇12大事件」回顧！豐田章男2次訪台　機車大廠內戰

2025「台灣車壇12大事件」回顧！豐田章男2次訪台　機車大廠內戰

台北車展「今年最後1天正式開跑」！盤點7大亮點進場前先掌握

台北車展「今年最後1天正式開跑」！盤點7大亮點進場前先掌握

讀者迴響

熱門文章

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售！大改款今年上市　台灣敲碗入門汽油款

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售！大改款今年上市　台灣敲碗入門汽油款

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366