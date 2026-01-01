速霸陸公布東京改裝展陣容「重回性能初心」！6大車款強調熱血操控

圖文／7Car 小七車觀點

近年來一直強調對稱式四輪驅動與戶外遊憩的 Subaru，將在 2026 年東京改裝車展帶來充滿熱血的高性能車型。官方已經確認明年 1 月展出陣容共計有 6 款車型，分別由 3 款量產車特仕版本，以及 3 款專為賽道與拉力賽打造的賽事車輛組成的陣容，整體重點不再放在越野或戶外風格，而是回歸速度、操控與駕駛參與感本身。

站在舞台最前方的，是一對極具辨識度的雙生車款 WRX 與 Levorg，兩者同步以「STI Sport R-Black Limited II STI Performance Edition」之名登場。雖然名稱略顯冗長，但實際視覺呈現相當直接，最醒目的亮點是全新導入的 Sunrise Yellow 車色，搭配 18 吋消光黑鋁圈，以及水箱護罩、後視鏡外殼與車頂天線等細節的黑化處理，整體氛圍明顯朝向賽道取向靠攏。

內裝同樣延續這股性能調性，WRX 與 Levorg 皆配置 Recaro 跑車座椅，座椅本體採用黃色透氣皮革，搭配黑色縫線，中控台周邊則加入類麂皮材質飾板，視覺與觸感都更具戰鬥感。原廠並未公布引擎輸出或底盤件是否有所調整，但已確認會搭載多項 STI Performance 原廠升級套件，重點仍放在操控回饋與駕駛感受的精緻化。

另一款量產特仕車則是 Impreza ST-H STI Performance Edition Plus Package，顧名思義，是以 ST-H 車型為基礎，進一步加裝 STI 性能部品，強化行路反應與外觀張力。官方釋出的宣傳影像中以經典藍色示人，但實際展示車將改以黑色塗裝現身，並透過紅色內裝細節形成對比。值得一提的是，Subaru 也宣布，這輛特別打造的 Impreza 將在展期間透過問卷活動，直接贈送給一名幸運參觀者，為展會增添話題性。

除了量產車，Subaru 也同步推出 3 款專為賽事而生的競技車型。其中最受關注的，是預計投入 2026 年 Super Taikyu 耐久賽的新作，原廠僅透露該車將使用碳中和燃料，兼顧高性能與未來技術測試任務，象徵 Subaru 在賽車領域持續探索新世代動力。陪同展出的還有升級後的 BRZ GT300 賽車，目標是在 Super GT 賽事中重返競爭行列，力拚自 2021 年後再度挑戰冠軍。而第三款則是調校強化的 WRX VBH 拉力賽車，對應日本全國拉力錦標賽 JN-1 組別，延續品牌在拉力賽場的技術累積。

Subaru 也預告，隨著東京改裝車展 1 月 9 日開幕日接近，將陸續釋出更多前導內容。首支預告影片中，已出現疑似 WRX STI S4 的藍色車身，並伴隨明確的手排換檔聲浪，這款車型預計將於 2026 年正式納入日本市場編成。