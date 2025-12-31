ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
2025「年度最暢銷電動機車」出爐！盤點Gogoro EZZY狂賣7000台關鍵

▲Gogoro EZZY推新色。（圖／翻攝自Gogoro）

▲2025 年度台灣最暢銷電動機車出爐，Gogoro EZZY 熱銷 7,000 台奪冠。（圖／翻攝自 Gogoro）

記者張慶輝／綜合報導

2025 年台灣最暢銷電動機車出爐，由 Gogoro EZZY 以狂賣 7,000 台取得冠軍，做為極具親和力的綠牌車型，Gogoro EZZY 不僅定價合宜，車格設定也相當適中，再加上保養超輕鬆的優勢，能全面滿足家中每位成員的移動需求，以下就為車迷盤點 Gogoro EZZY 的各項亮點。

全家人都好用

▲最好入門電動機車「Gogoro EZZY上市」！最低3萬有找保養超輕鬆。（圖／翻攝自Gogoro）

▲Gogoro EZZY 座高僅 74.5 公分，並有同級最長 68 公分坐墊。（圖／翻攝自 Gogoro）

Gogoro EZZY 具備 74.5 公分的超低座高，各種身高的騎士都能腳踏實地，搭配同級最長 68 公分坐墊，一人騎乘或雙載都有舒適乘坐體驗，配合一鍵倒車輔助功能及超省力中柱，就算是體型嬌小的騎士，也能輕鬆進出狹小或位於斜坡的停車格。

出色空間表現

▲最好入門電動機車「Gogoro EZZY上市」！最低3萬有找保養超輕鬆。（圖／翻攝自Gogoro）

▲Gogoro EZZY 車廂空間達 28 公升，可收納 3/4 以及 1/2 半罩安全帽。（圖／翻攝自 Gogoro）

除了坐墊下有 28 公升大容量置物箱，可收納 3/4 加 1/2 半罩安全帽外，寬敞腳踏空間搭配置物掛勾，更便於日常採買，即使掛滿提袋也能保有落腳點，還有前置杯架能收納水壺或飲品；若有更多空間需求，前方可再加裝置物籃，搭配大面積防刮護板，實用也更加耐用。

低保養需求省錢又省心

▲最好入門電動機車「Gogoro EZZY上市」！最低3萬有找保養超輕鬆。（圖／翻攝自Gogoro）

▲輪轂馬達性能優於同級，且低保養需求更是省錢又省心。（圖／翻攝自 Gogoro）

Gogoro EZZY 採用全新輪轂馬達，帶來優於同級的性能表現，極速可達綠牌最速的 68km/h，並未因為入門犧牲移動速度，而且相較於燃油車款，不用更換機油與檢查引擎，需要更換的零件也較少，減輕養車負擔。

開年紅包最高現折 $4,000 元

▲2025「年度最暢銷電動機車」出爐！盤點Gogoro EZZY狂賣6600台關鍵。（圖／翻攝自Gogoro）

▲活動期間內入手 Gogoro EZZY 莫蘭迪新色，能享車價現折 $4,000 元優惠。（圖／翻攝自 Gogoro）

Gogoro 在 2026 開春獻上大紅包，2026/1/25 前入手 Gogoro EZZY 莫蘭迪新色（淡綠、淺棕），就能享車價現折 $4,000 元優惠，非莫蘭迪新色與 Gogoro EZZY 500 也有車價現折 $2,000 元優惠。

送破萬智慧擴充功能 ＆ Gogoro Smart Points

▲2025「年度最暢銷電動機車」出爐！盤點Gogoro EZZY狂賣6600台關鍵。（圖／翻攝自Gogoro）

▲入手 Gogoro Delight 車系享 3 大智慧功能免費升級，再送 2,000 點 Gogoro Smart Points。（圖／翻攝自 Gogoro）

除了 Gogoro EZZY 車系的現折優惠外，2026/1/25 前入手 Gogoro Premium 與 SuperSport 車系，就送賽道碼表、TCS 循跡防滑系統、定速巡航、省力牽車與安心護送燈等智慧擴充服務，總價值最高 $10,100 元；女性騎士最愛的 Gogoro Delight 車系，則贈送 TCS 循跡防滑、定速巡航與賽道碼表等 3 大智慧功能，總價值最高 $7,900 元，另外再送 2,000 點 Gogoro Smart Points，可用於折抵電池資費、維修保養或購買精品配件。

關鍵字：Gogoro睿能EZZY500綠牌白牌電動機車摩托車新車

