SONY聯手Honda「首款電動休旅概念車」亮相！搶攻高階市場2028上市

圖文／7Car 小七車觀點

即便美國市場對電動車的熱度出現降溫跡象，但是由 Sony 與 Honda 共同成立的 Sony Honda Mobility 在今年 CES 展會上仍選擇按既定節奏推進產品計畫，公開品牌最新的 SUV 概念作品 Afeela Prototype，定位直指高階電動車市場。

Afeela 品牌首款量產作品 Afeela 1 房車尚未正式交車，但官方已提前揭露 SUV 版本的雛形，這款高底盤電動車原廠規劃最快於 2028 年在美國市場上市。嚴格來說，它並非傳統 SUV 的方正比例，而更接近一款抬高車身的房車，整體輪廓讓人聯想到 2018 年亮相的 Mercedes-Maybach Ultimate Luxury 概念車，但線條處理相對內斂，也少了刻意鋪陳的視覺張力。

設計語言延續 Afeela 1 房車的極簡風格，車身表面以平滑曲面為主，刻意淡化折線與稜角，門把則完全隱藏於車體之中。然而這對熟悉 Sony 概念車發展脈絡的人來說，這款 SUV 原型並不陌生，其整體比例與細節，明顯承襲 2022 年 CES 發表的 Vision-S 02 概念車。

由於距離量產仍有一段時間，Afeela 並未公開完整技術規格。不過根據先前 Vision-S 02 的資料，該車長度為 4,895 mm，寬度 1,930 mm，高度 1,650 mm，軸距達到 3030 mm，搭配 20 吋輪圈，整備重量約 2,480 kg。若量產 SUV 延續相近尺碼，車格將落在中大型豪華電動 SUV 級距。

價格方面，原廠同樣保持低調，僅能從 Afeela 1 房車作為參考。目前 Afeela 1 在美國的入門 Origin 車型起價為 89,900 美元，頂規 Signature 則來到 102,900 美元。未來 SUV 若延續相同定位，售價勢必也將落在相近區間。

Sony 與 Honda 的結盟本身就是一大話題。Sony 在軟體、娛樂與感應技術上的優勢，搭配 Honda 在車輛工程與製造領域的經驗，理論上能形成互補。不過從實際市場角度來看，Afeela 仍是一個全新品牌，無論在銷售通路、品牌認知或售後體系上，都需要時間累積。更何況 SUV 要到 2028 年才會登場，屆時高階電動車市場的競爭態勢，很可能已與現在大不相同。

值得一提的是，Afeela 1 房車並非僅限美國市場，原廠已確認將於 2027 年上半年在日本上市。未來 SUV 是否同步導入其他市場，目前尚未有更明確的消息。這次 SUV 概念車的亮相，更多是對外宣示長期計畫仍在軌道上，而真正的市場考驗，仍有待時間驗證。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

