「TOYOTA跨界跑旅」歐洲開賣！空間不輸RAV4折合新台幣147萬

▲TOYOTA C-HR＋英國上市！最大續航力破600公里。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

作為TOYOTA拓展電動車戰場新武器的C-HR＋，已在歐洲英國上市開賣，當地售價34,495英鎊起，折合新台幣147萬，利用電動車平台優勢，C-HR＋跑旅帶來不輸油車RAV4的車室空間。

▲英國提供3款車型可選。

TOYOTA C-HR＋主戰場放在歐洲，台灣目前無緣導入，新車在英國提供3款Icon、Design、Excel車型，開價34,495～40,995 英鎊，折合新台幣147～175萬。

C-HR＋維持過去象徵的跨界跑旅設定，尺碼4,520x1,870x1,595mm，但軸距2,750mm比6代RAV4的2,690mm更長，加上電動車平整化優勢，C-HR＋可是擁有不容小覷的車室空間。

▲提供單馬達與雙馬達配置。

C-HR＋入門版搭載單馬達前驅，最大輸出 224 匹馬力，配上77 kWh 電池，WLTP 續航最遠可跑600公里以上，0–100 公里加速只要 7.4 秒。

高階為雙馬達四驅系統一口氣輸出 343 匹馬力、0–100 公里加速只要 5.2 秒，續航雖然縮短到 475 公里，但擁有更好的性能優勢。

配備方面不含糊，入門款就給 14 吋多媒體螢幕、全數位儀表、Apple CarPlay／Android Auto、雙區恆溫、電動尾門和完整TSS主被動安全系統。高階Spirit 車型則再加碼 20 吋鋁圈、全景天窗、JBL 音響、電動座椅和 360 度環景影像，質感直接拉滿。

