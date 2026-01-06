ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「改款新MG7現身」外觀更帥更兇！1.5、2.0渦輪雙動力　台灣敲碗好想要

▲MG7即將1月推出新改款！實車、廠照都曝光。（圖／翻攝自MG）

▲MG7即將1月推出新改款！實車、廠照都曝光。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

MG7絕對是台灣MG迷心心念念敲碗導入車款，近來已準備在大陸市場推出新改款上市，新MG7實車已悄悄在當地被捕捉到，除了內裝將進行優化升級外，外觀也換上新的19吋鋁圈，後方還配有三段式尾翼，展現更兇的氣勢。

▲MG7即將1月推出新改款！實車、廠照都曝光。（圖／翻攝自MG）

▲改款預計維持新1.5、2.0升雙動力。（圖／翻攝自大陸微博）

目前大陸在售MG7共有1.5、2.0升渦輪兩種動力，售價12.59～17.89萬人民幣，折合新台幣56～79萬。從外觀來看，新MG7新增亮眼的藍灰色車漆，維持熟悉的跑房造型，銳利的LED頭燈、低趴大面積水箱罩，加上流線溜背車尾，第一眼還是那股偏性能取向的氣勢。

細節上有所調整，全車系標配三段式尾翼，換上19吋新式樣鋁圈，搭配顯眼的紅色剎車卡鉗，視覺張力更強；Trophy+ 車型則走黑化風格，整體看起來更兇一點。再加上無框車門與電動掀背尾門，MG7想主打的「帥」跟「跑味」，依舊帥氣滿滿。

內裝MG7維持33吋螢幕加AR-HUD的科技座艙設定，升級新車機系統，語音助理也導入AI助理，其他配有則有前座 通風、加熱、電動調整應有盡有，再加上 BOSE 音響、256 色氣氛燈、540 度環景，整體質感明顯比舊款更完整。

▲MG7即將1月推出新改款！實車、廠照都曝光。（圖／翻攝自MG）

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：MGHSHector休旅車跨界SUVMG4ES5MG7

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

郭書瑤告白趙雨凡：真的好帥！　手機桌布是他「可接受年下男」

推薦閱讀

「TOYOTA跨界跑旅」歐洲開賣！空間不輸RAV4折合新台幣147萬

「TOYOTA跨界跑旅」歐洲開賣！空間不輸RAV4折合新台幣147萬

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市！搭載1.0升動力

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市！搭載1.0升動力

「Nissan全新旗艦NX8休旅」亮相！800V平台最大續航力650公里

「Nissan全新旗艦NX8休旅」亮相！800V平台最大續航力650公里

「改款新MG7現身」外觀更帥更兇！1.5、2.0渦輪雙動力　台灣敲碗好想要

「改款新MG7現身」外觀更帥更兇！1.5、2.0渦輪雙動力　台灣敲碗好想要

福斯公布ID.Polo座艙設計「實體按鍵全面回歸」！其他新車有望跟進

福斯公布ID.Polo座艙設計「實體按鍵全面回歸」！其他新車有望跟進

最強美式性能皮卡「大公羊1500 SRT TRX」亮相！777匹馬力傲視同級

最強美式性能皮卡「大公羊1500 SRT TRX」亮相！777匹馬力傲視同級

最新文章

「TOYOTA跨界跑旅」歐洲開賣2026-01-06

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市2026-01-06

「Nissan全新旗艦NX8休旅」亮相2026-01-06

「改款新MG7現身」外觀更帥更兇2026-01-06

福斯ID.Polo座艙實體按鍵回歸2026-01-05

最強性能皮卡大公羊1500 SRT TRX2026-01-05

TOYOTA休旅氣勢更勝賓士G632026-01-05

「HONDA HR-V」日本汽油不賣了、只賣油電2026-01-05

「Nissan高人氣休旅」日本即將上市2026-01-05

TOYOTA「電動車大陸大降價26萬新台幣」2026-01-05

熱門文章

「改款新MG7現身」外觀更帥更兇2026-01-06

全新「國產油電CR-V」預計今年第二季登場2026-01-05

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市2026-01-06

福斯ID.Polo座艙實體按鍵回歸2026-01-05

最強性能皮卡大公羊1500 SRT TRX2026-01-05

「Nissan全新旗艦NX8休旅」亮相2026-01-06

TOYOTA「電動車大陸大降價26萬新台幣」2026-01-05

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

「Nissan高人氣休旅」日本即將上市2026-01-05

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

相關新聞

「HONDA HR-V」日本汽油不賣了、只賣油電！大改款準備接棒

「HONDA HR-V」日本汽油不賣了、只賣油電！大改款準備接棒

TOYOTA「電動車大陸大降價26萬新台幣」！比油車Corolla便宜、空間更大

TOYOTA「電動車大陸大降價26萬新台幣」！比油車Corolla便宜、空間更大

全新「國產油電CR-V」預計今年第二季登場！台灣本田兩款油電休旅當主菜

全新「國產油電CR-V」預計今年第二季登場！台灣本田兩款油電休旅當主菜

轉彎搶快片！休旅車遭90度撞飛　「保齡球式」擊落3騎士釀5傷

轉彎搶快片！休旅車遭90度撞飛　「保齡球式」擊落3騎士釀5傷

剛吃完自助餐！設定導航太專心釀禍　休旅車輾過蹲地逗狗女

剛吃完自助餐！設定導航太專心釀禍　休旅車輾過蹲地逗狗女

讀者迴響

熱門文章

「改款新MG7現身」外觀更帥更兇！1.5、2.0渦輪雙動力　台灣敲碗好想要

「改款新MG7現身」外觀更帥更兇！1.5、2.0渦輪雙動力　台灣敲碗好想要

全新「國產油電CR-V」預計今年第二季登場！台灣本田兩款油電休旅當主菜

全新「國產油電CR-V」預計今年第二季登場！台灣本田兩款油電休旅當主菜

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市！搭載1.0升動力

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市！搭載1.0升動力

福斯公布ID.Polo座艙設計「實體按鍵全面回歸」！其他新車有望跟進

福斯公布ID.Polo座艙設計「實體按鍵全面回歸」！其他新車有望跟進

最強美式性能皮卡「大公羊1500 SRT TRX」亮相！777匹馬力傲視同級

最強美式性能皮卡「大公羊1500 SRT TRX」亮相！777匹馬力傲視同級

「Nissan全新旗艦NX8休旅」亮相！800V平台最大續航力650公里

「Nissan全新旗艦NX8休旅」亮相！800V平台最大續航力650公里

TOYOTA「電動車大陸大降價26萬新台幣」！比油車Corolla便宜、空間更大

TOYOTA「電動車大陸大降價26萬新台幣」！比油車Corolla便宜、空間更大

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366