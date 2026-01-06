「改款新MG7現身」外觀更帥更兇！1.5、2.0渦輪雙動力　台灣敲碗好想要

▲MG7即將1月推出新改款！實車、廠照都曝光。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

MG7絕對是台灣MG迷心心念念敲碗導入車款，近來已準備在大陸市場推出新改款上市，新MG7實車已悄悄在當地被捕捉到，除了內裝將進行優化升級外，外觀也換上新的19吋鋁圈，後方還配有三段式尾翼，展現更兇的氣勢。

▲改款預計維持新1.5、2.0升雙動力。（圖／翻攝自大陸微博）

目前大陸在售MG7共有1.5、2.0升渦輪兩種動力，售價12.59～17.89萬人民幣，折合新台幣56～79萬。從外觀來看，新MG7新增亮眼的藍灰色車漆，維持熟悉的跑房造型，銳利的LED頭燈、低趴大面積水箱罩，加上流線溜背車尾，第一眼還是那股偏性能取向的氣勢。

細節上有所調整，全車系標配三段式尾翼，換上19吋新式樣鋁圈，搭配顯眼的紅色剎車卡鉗，視覺張力更強；Trophy+ 車型則走黑化風格，整體看起來更兇一點。再加上無框車門與電動掀背尾門，MG7想主打的「帥」跟「跑味」，依舊帥氣滿滿。

內裝MG7維持33吋螢幕加AR-HUD的科技座艙設定，升級新車機系統，語音助理也導入AI助理，其他配有則有前座 通風、加熱、電動調整應有盡有，再加上 BOSE 音響、256 色氣氛燈、540 度環景，整體質感明顯比舊款更完整。