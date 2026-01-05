ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「HONDA HR-V」日本汽油不賣了、只賣油電！大改款準備接棒

▲日本新年式Honda HR-V即將開賣！推出多種風格套件。（圖／翻攝自Honda）

▲日本HR-V汽油停賣！已經開始為大改款布局。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

日本HONDA HR-V停售入門的1.5升汽油款，未來只提供1.5升e:HEV油電，此舉很明顯開始為下一代HR-V布局，日前日本市場就有傳出新一代HR-V已正在籌備中，未來日規HR-V全面捨棄汽油，專攻油電動力！台灣市場去年趁著小改款契機導入油電HR-V，帶來實質的銷量提升，甚至更讓HR-V取得2025年國產銷售TOP 4，未來台灣是否比照日本停售汽油，值得後續關注。

▲HONDA主力HR-V將迎來改款契機，用上關鍵的新世代e:HEV油電。（圖／翻攝自HONDA）

▲日規去年才推出小改款，近期將針對車型動力進行調整。

日本經銷端透露汽油HR-V即將停止接單，現行款從2021年推出至今，日本已在去年推小改款，而邁入大改款週期的HR-V，則預計會在2027年左右登場。日本去年上市的小改HR-V，275.9 萬到 391.9 萬日圓之間，折合新台幣約 57 萬至 81 萬。

日本更趁著小改款之際，推出帥氣的RS運動款，不過隨著汽油停止接單，必然讓入手門檻提高，但也能看出本田積極布局新能源市場的企圖心。

▲日本新年式Honda HR-V即將開賣！推出多種風格套件。（圖／翻攝自Honda）

▲下一代HR-V將搭載全新平台與新世代e:HEV油電。

本田已經開始測試新世代的e:HEV油電，且也為了CR-V、HR-V、Civic等車系開發全新模組化平台，現行款HR-V將販售到2027年並交棒給下一代大改款。

結合新世代 e:HEV 系統，未來油電車系如復活的雙門Prelude動力精神一脈相承，將提升 HR-V 整體的動態反應與油耗表現，展現品牌在「油電整合」上的最新實力。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

TOYOTA休旅氣勢更勝賓士G63！最狂Land Cruiser 250亮相

「HONDA HR-V」日本汽油不賣了、只賣油電！大改款準備接棒

「Nissan高人氣休旅」日本即將上市！1.0升渦輪售價40萬起

TOYOTA「電動車大陸大降價26萬新台幣」！比油車Corolla便宜、空間更大

全新「國產油電CR-V」預計今年第二季登場！台灣本田兩款油電休旅當主菜

陸政府宣布「今年實施電動車能耗新制」！效率正式強制分級納管

TOYOTA「電動車大陸大降價26萬新台幣」！比油車Corolla便宜、空間更大

全新「國產油電CR-V」預計今年第二季登場！台灣本田兩款油電休旅當主菜

全新「國產油電CR-V」預計今年第二季登場！台灣本田兩款油電休旅當主菜

TOYOTA「電動車大陸大降價26萬新台幣」！比油車Corolla便宜、空間更大

陸政府宣布「今年實施電動車能耗新制」！效率正式強制分級納管

「Nissan高人氣休旅」日本即將上市！1.0升渦輪售價40萬起

Uber無人計程車「今年英國啟動試營運」！駕駛座沒司機減少人為失誤

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

