福斯公布ID.Polo座艙設計「實體按鍵全面回歸」！其他新車有望跟進

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 首度公開全新 ID. Polo 的內裝設計，最大亮點在於操作介面終於回歸到以實體按鍵為主的設計。

全新 ID. Polo 是第一款在 Volkswagen 新任設計總監 Andreas Mindt 領導下誕生的量產車，象徵品牌在內裝邏輯上做出明顯改變。把重心從科技感帶回到駕駛者好操作的方向。官方也透露，這項設計策略將很快反映在其他新車或改款車上。

先來看操作介面，全新 ID. Polo 告別了在 ID.3 和其它近年 Volkswagen 電動車上能看見的觸控滑條與觸控面板，回到實體旋鈕、實體按鍵。像是看起來相當扎實的旋轉音量鈕，還有四鍵式的傳統車窗開關布局，這些看似簡單的小細節，其實是不少車主在日常使用中最直接的操控方式。

方向盤也做了全新設計，採用較方正的造型，保留傳統實體按鍵開關，包含定速巡航或資訊娛樂的常用功能不必再靠觸控搜尋，這樣的配置，在行車時能讓駕駛更直覺操作，也減少視線移動。

方向盤後方可以看到為固定在儀表板中央的 10.25 吋螢幕，原廠也在資訊界面上下了巧思，除了有現代化的顯示模式，還加入有 80 年代經典 Golf 風格的復古主題，像是舊式指針與盒式錄音帶的視覺元素等等。

資訊娛樂系統螢幕為 13 吋，位置在中央最顯眼處，實體按鍵就在螢幕下方，可用來控制空調與警示燈，音量旋鈕也設計在這一區，一來操作順手，二來讓駕駛不用在行進中一直低頭找功能，整體使用感比起上一代確實更自然。

座艙材料也有著不一樣的觸感。分別在儀表板、門板與中央控制台等大面積區域導入觸感較柔軟的再生材質，降低硬塑膠的廉價感。

在車型尺碼方面，全新 ID. Polo 與燃油版 Polo 大致相仿，車身長約 4,053 mm、寬 1,816 mm、軸距 2,600 mm，空間配置維持五人座設定。動力編成則提供三種前置電動馬達輸出設定，分別為 116、135 與 211 匹馬力，為來還會有更強的 223 匹 GTI 版本加入陣容。

電池有 37 kWh 的 LFP（磷酸鐵鋰）與 52 kWh 的 NMC（鎳鈷錳）兩種選擇，後者最高 WLTP 續航可達約 450 公里。快充部分則視配置不同，可支援 90 至 130 kW 的充電速度，在同級中算是實用範圍。

7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

Volkswagen福斯IDPolo電動車

