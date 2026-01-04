陸政府宣布「今年實施電動車能耗新制」！效率正式強制分級納管

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
長年以來，燃油車在全球市場都有明確的油耗與排放法規作為約束基準，從歐洲、美國到亞洲，各國主管機關透過制度引導動力系統進步。但相較之下，電動車雖然快速普及，真正針對能耗效率本身的強制性規範，過去始終相對模糊。面對這樣的情況，中國大陸政府單位宣布將實施一套全新的電動車能量消耗法規，讓原本以續航里程與電池容量為主的產品邏輯被迫重新調整。

根據中國大陸相關單位公布的內容，這套新法規核心並非單純規範車輛續航表現，而是直接針對每 100 公里行駛所允許的最大耗電量設下上限，並依照車輛整備重量進行分級管理。以目前市場主流的純電乘用車來看，若整備重量約落在 2 噸左右，未來必須將能耗控制在每 100 公里不高於 15.1 kWh 的水準，才能符合規範要求。

這個能耗數字放在現行市場中，其實並不寬鬆。以日常使用環境來看，大約已接近 Tesla Model 3 在一般道路條件下的實際平均表現，也意味著並非所有現行電動車都能輕鬆過關。中國大陸媒體指出，與先前僅屬建議性質的指引相比，這次即將實施的強制標準，整體嚴格程度提高約 11%，主管機關也預期，在新制度全面導入後，平均電動車的實際可行駛里程，有機會提升約 7%。

值得注意的是，這套規範的設計方向，刻意避免讓車廠透過「加大電池」這條最直接、但效率未必理想的方式來應付法規。換言之，未來單純堆疊電池容量、拉高標示續航數字，將不再是萬靈丹，真正的重點將回到整體系統效率，包括動力管理、車輛重量控制、空氣力學設計，以及電控與熱管理策略等層面。

中國大陸科技媒體 IT Home 指出，這將是全球第一套正式上路、具備強制力的電動車能耗法規，而非單純的測試標準或建議值。依目前時程規劃，相關法規將會自 2026 年 1 月 1 日起正式生效，屆時新上市或持續販售的電動車型，都必須符合規定，才能在市場上流通。

事實上，相關制度的醞釀早在 2025 年 7 月就有消息，中國大陸工業和信息化部、國家發展和改革委員會，以及國家市場監督管理總局早已召開多次會議，針對電動車能耗標準與電池回收規範進行整合討論，試圖讓車輛使用到報廢，能夠建立更完整的管理體系。

7car 小七車觀點

本文由7car 小七車觀點授權報導

