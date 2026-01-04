Uber無人計程車「今年英國啟動試營運」！駕駛座沒司機減少人為失誤

圖文／7Car 小七車觀點

Uber Technologies 與 Lyft 日前公布合作企劃，規劃於 2026 年在英國啟動無人駕駛計程車的試營運計畫，倫敦有望成為歐洲率先導入自動駕駛進行試驗的城市之一。

根據目前揭露的資訊，兩家接送服務平台並未自行研發自動駕駛系統，而是選擇導入 Baidu 旗下 Apollo Go 部門的成熟技術。Apollo Go 目前已在中國大陸多個城市部署大規模自駕計程車車隊，官方宣稱每週完成的載客服務次數達數十萬趟以上，擁有豐富的實際道路運作經驗，成為其進軍海外市場的重要背書。未來這批車輛將整合至 Uber 與 Lyft 的 App 中，使用者操作流程與現行服務相同，差別在於駕駛座上不再有司機。

Lyft 表示，初期測試將投入十輛以上 Baidu RT6 純電廂型車為主，隨著系統穩定度與法規配合逐步提升，規模將擴展至百輛左右。Uber 則計畫在 2026 年上半年啟動試營運，兩者時程接近，也反映出服務平台業者對英國市場的高度重視。

英國政府的政策方面，官方同樣也加速推動自動駕駛相關法規，目標在 2026 年春季開放有限制的無人計程車上路。同時，倫敦長期推動的 Vision Zero 道路安全政策，也讓自動駕駛技術在政治與公共政策層面具備一定吸引力。理論上，減少人為操作就能降低人為失誤，但實際表現仍有待驗證，尤其是在交通環境複雜、路況變化快速的倫敦市區。

從其他市場的經驗來看，美國部分城市已率先導入自動駕駛計程車的相關服務，其中 Waymo 的營運規模與成熟度最具代表性，該公司同樣表態有意在 2026 年進入英國市場。

雖然自動駕駛的目標是降低事故率，但實際在執行運作仍偶有狀況發生。先前在舊金山，便曾出現 3 輛全自動駕駛 Jaguar I-Pace 因路口碰撞事件而同時停滯，最終仍需人類遠端介入處理，才得以恢復交通。這些案例顯示，自動駕駛系統在理想條件下展現高效率與穩定性，但在高度不可預測的城市環境中，仍可能出現猶豫、誤判或僵局的情況。