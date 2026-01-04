ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Uber無人計程車「今年英國啟動試營運」！駕駛座沒司機減少人為失誤

圖文／7Car 小七車觀點

Uber Technologies 與 Lyft 日前公布合作企劃，規劃於 2026 年在英國啟動無人駕駛計程車的試營運計畫，倫敦有望成為歐洲率先導入自動駕駛進行試驗的城市之一。

根據目前揭露的資訊，兩家接送服務平台並未自行研發自動駕駛系統，而是選擇導入 Baidu 旗下 Apollo Go 部門的成熟技術。Apollo Go 目前已在中國大陸多個城市部署大規模自駕計程車車隊，官方宣稱每週完成的載客服務次數達數十萬趟以上，擁有豐富的實際道路運作經驗，成為其進軍海外市場的重要背書。未來這批車輛將整合至 Uber 與 Lyft 的 App 中，使用者操作流程與現行服務相同，差別在於駕駛座上不再有司機。

Lyft 表示，初期測試將投入十輛以上 Baidu RT6 純電廂型車為主，隨著系統穩定度與法規配合逐步提升，規模將擴展至百輛左右。Uber 則計畫在 2026 年上半年啟動試營運，兩者時程接近，也反映出服務平台業者對英國市場的高度重視。

英國政府的政策方面，官方同樣也加速推動自動駕駛相關法規，目標在 2026 年春季開放有限制的無人計程車上路。同時，倫敦長期推動的 Vision Zero 道路安全政策，也讓自動駕駛技術在政治與公共政策層面具備一定吸引力。理論上，減少人為操作就能降低人為失誤，但實際表現仍有待驗證，尤其是在交通環境複雜、路況變化快速的倫敦市區。

從其他市場的經驗來看，美國部分城市已率先導入自動駕駛計程車的相關服務，其中 Waymo 的營運規模與成熟度最具代表性，該公司同樣表態有意在 2026 年進入英國市場。

雖然自動駕駛的目標是降低事故率，但實際在執行運作仍偶有狀況發生。先前在舊金山，便曾出現 3 輛全自動駕駛 Jaguar I-Pace 因路口碰撞事件而同時停滯，最終仍需人類遠端介入處理，才得以恢復交通。這些案例顯示，自動駕駛系統在理想條件下展現高效率與穩定性，但在高度不可預測的城市環境中，仍可能出現猶豫、誤判或僵局的情況。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：UberTechnologiesLyft無人計程車駕駛汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【倒車還是舞獅】誤闖機車區撞倒2台...她竟下車幫翻面！？

推薦閱讀

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

最新文章

陸政府宣布今年實施電動車能耗新制2026-01-04

Uber無人計程車今年英國啟動試營運2026-01-04

BMW公布獨立高性能豪華品牌計畫2026-01-04

TOYOTA GR86跑車變身越野機器2026-01-03

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

【周焦點】國產休旅折價15萬　2026-01-03

福斯Golf GTI今年迎來50歲生日2026-01-03

陸2027起新車禁用隱藏式電動門把2026-01-02

台灣2025年國產車銷售排行出爐2026-01-02

熱門文章

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

TOYOTA GR86跑車變身越野機器2026-01-03

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸2026-01-02

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口2026-01-01

【周焦點】國產休旅折價15萬　2026-01-03

陸2027起新車禁用隱藏式電動門把2026-01-02

BMW公布獨立高性能豪華品牌計畫2026-01-04

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售2026-01-02

台灣2025年國產車銷售排行出爐2026-01-02

相關新聞

桃園單車騎士切進斑馬線　遭左轉計程車擊落重傷！驚悚瞬間曝

桃園單車騎士切進斑馬線　遭左轉計程車擊落重傷！驚悚瞬間曝

BMW公布「獨立高性能豪華品牌計畫」！全面接手Alpina開啟新時代

BMW公布「獨立高性能豪華品牌計畫」！全面接手Alpina開啟新時代

TOYOTA GR86跑車「變身越野機器」！日改裝廠推套件外觀底盤全升級

TOYOTA GR86跑車「變身越野機器」！日改裝廠推套件外觀底盤全升級

計程車後座「肉體交疊」活春宮照片曝！　泰司機怒控俄國情侶檔

計程車後座「肉體交疊」活春宮照片曝！　泰司機怒控俄國情侶檔

首爾電動計程車失控暴衝　70多歲駕駛「撞死行人」！藥檢驗出嗎啡

首爾電動計程車失控暴衝　70多歲駕駛「撞死行人」！藥檢驗出嗎啡

讀者迴響

熱門文章

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

TOYOTA GR86跑車「變身越野機器」！日改裝廠推套件外觀底盤全升級

TOYOTA GR86跑車「變身越野機器」！日改裝廠推套件外觀底盤全升級

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

【周焦點】國產休旅折價15萬　TOYOTA進口休旅上市　Peugeot新408接單

【周焦點】國產休旅折價15萬　TOYOTA進口休旅上市　Peugeot新408接單

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

BMW公布「獨立高性能豪華品牌計畫」！全面接手Alpina開啟新時代

BMW公布「獨立高性能豪華品牌計畫」！全面接手Alpina開啟新時代

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366