BMW公布「獨立高性能豪華品牌計畫」！全面接手Alpina開啟新時代

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 於 2022 年 3 月完成對長期合作夥伴 Alpina 的收購，象徵一個時代的轉換。不過 BMW 當時並未急於整合，而是依循 2020 年已簽署的 5 年協議，讓 Alpina 維持既有營運模式一段時間。隨著這項過渡安排在 2026 年 1 月 1 日正式結束，BMW 也全面接手 Alpina，並重新啟動「BMW Alpina」作為集團旗下獨立運作的高性能豪華品牌，未來定位與產品策略也逐漸明朗。

根據 BMW 公布的說明，全新 BMW Alpina 品牌核心將圍繞在「高性能與卓越乘坐舒適性」，同時保留 Alpina 一貫強調的駕駛質感與行路細膩度。表示 Alpina 不單只是追求極端性能數據，同時還會取得性能與豪華之間的平衡，與 BMW M 部門形成不同的取向。

高度客製化服務也預計會成為 BMW Alpina 未來重要佈局。官方表示，新世代車型將提供更完整的專屬選配內容，涵蓋特殊材質、細節設定與獨有設計元素，讓車輛在外觀、聽覺與觸感層面都能滿足更高層級的期待。從這樣的產品策略來看，BMW Alpina 的市場位置，明顯介於 BMW 與 Rolls-Royce 之間，在豪華質感、稀有程度或售價帶，都將朝向更高階化發展。

在品牌辨識方面，BMW Alpina 也同步導入全新字樣標誌，未來將置於車尾中央位置。這組新字體延續 1970 年代 Alpina 不對稱標誌的設計精神，並以更簡約的字型呈現，與現行 BMW 車系的字體有所區隔。不過，外界熟悉的圓形 Alpina 標誌，亦即包含節氣門與曲軸意象的圖騰，是否會全面退場，目前仍未有明確說法。

回顧一下 Alpina，過往一向以 BMW 現有車款為基礎，透過底盤、動力、內裝與細節的全面調校，打造更成熟、內斂的性能取向作品。轉型前的最後一款作品，是限量推出的 B8 GT，車型基礎來自即將停產的 8 Series Gran Coupe，也為傳統 Alpina 時代畫下句點。

進入 BMW Alpina 新階段後，產品規劃也開始浮出檯面。現有資訊指出，下一代 BMW X7 以及其純電版本 iX7，皆將規劃 Alpina 車型，動力輸出傳聞上看約 900 匹馬力，屆時勢必成為 BMW 旗下最具性能指標的豪華休旅之一。此外，BMW Blog 亦指出，一款全新高性能豪華房車正在開發中，定位上可視為已停產 Alpina B7 的後繼作品，基礎車型將來自小改款後的 7 Series G70，預計於 2026 年中左右登場。

值得注意的是，該車型可能不會單純沿用既有車系代號，而是採用全新內部代碼 G72，暗示其在機械結構與設計層面，將與一般 BMW 車款拉開更明顯差異。

在動力配置方面，BMW Alpina 預期將同步提供燃油與純電選項，延續 BMW 集團在動力形式上的彈性策略，以因應不同市場法規與消費需求。