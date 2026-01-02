陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
圖文／7Car 小七車觀點

近年來蔚為風潮的隱藏式電動車門把手引發安全爭議，中國大陸政府將針對該設計列入納管。依據最新規劃，自 2027 年起，當地將全面禁止僅依賴電力作動的伸縮式或按壓式車門把手設計，新規範要求所有乘用車必須同時具備車內與車外可直接操作的機械結構，確保在斷電或車輛結構受損的情況下，車門仍能被順利打開。

相關政策的輪廓，最早在 2024 年 12 月中旬浮上檯面。中國大陸工業和信息化部於一份法規草案中明確指出，車重 3.5 公噸以下的乘用車，在發生碰撞後，門把必須保有機械釋放功能，不得完全仰賴電控系統。換言之，無論是車輛電源中斷、線路受損，或事故導致系統失效，車門都必須能以最直覺的方式被打開，這對第一線救援人員而言，無疑是關鍵要求。

隱藏式或電動伸縮門把近年在中國大陸電動車市場快速普及，包含 Tesla Model S、BYD Seal 等車款皆採用類似設計，Tesla Model 3 與 Model Y 的按鍵式門把也屬於相同概念。原廠在行銷時，多半強調這類設計有助於降低風阻係數，提升續航表現，並營造科技感與整體外觀的簡潔度。

根據先前揭露的測試結果，隱藏式門把帶來的風阻係數改善幅度，大約落在 0.005 至 0.01 Cd 之間，換算為能耗表現，約僅減少每 100 公里 0.6 kWh 左右，屬於邊際效益等級。相較之下，一旦在事故發生時無法開門，其風險顯然遠高於這點帳面數據上的節能表現。

此政策的關鍵因素在於多起電動車引發高度關注的交通事故。2024 年 10 月 13 日，成都一輛車輛發生嚴重碰撞，車內乘員因外界無法打開車門而不幸喪生，隨後在銅陵也發生造成 3 人死亡的事故。外媒指出，這 2 起事件皆涉及 Xiaomi SU7 Ultra。事後有知情人士透露，該車款車內採用按鍵式開門設計，當電源中斷後無法電動解鎖，而內部的機械備援把手位置隱蔽，即便破窗後，救援人員也難以及時觸及。

事實上，自 2024 下半年起，中國大陸市場便陸續出現對隱藏式門把的投訴聲浪，除了事故後失效問題，低溫環境下卡滯、無法彈出的情況也屢見不鮮。這些累積的實際案例，最終促成監管單位出手，將安全性置於設計潮流之前。

值得注意的是，中國大陸已成為全球最大汽車出口國，此項規範不僅影響內銷市場，也勢必牽動全球車壇。隨著本土品牌必須在國內取消相關設計，為了降低生產與認證成本，出口車型同步調整的可能性相當高。同樣地，在中國大陸販售車輛的歐美品牌，也可能重新檢視其全球車款設計，以符合最新法規。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：汽車新車隱藏式車門把手禁止

