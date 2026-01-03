福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
圖文／7Car 小七車觀點

2026 年將是 Volkswagen Golf GTI 誕生第五十週年，原廠宣布將以多項活動與新車款紀念這款全球最成功的緊湊型運動車款。自 1976 年首次亮相以來， Golf GTI 以動態性能與高性價比打破市場框架，累計生產已突破 250 萬輛，成為該級距中的指標性車系。

從國民跑車到電動先鋒　Volkswagen 歡慶 GTI 問世五十週年

為迎接五十週年，Volkswagen 推出史上最強量產版 Golf GTI EDITION 50，最大馬力達325 匹，目前已於部分歐洲市場開放訂購，預計 2026 年開始交車。同時，品牌亦預告將推出首款純電動 GTI 車型 — ID. Polo GTI，以 226 匹的動力，將 GTI 哲學延伸至電動車領域。

從國民跑車到電動先鋒　Volkswagen 歡慶 GTI 問世五十週年

2026 年經典車季將以 GTI 為焦點，首場活動於 1 月 28 日至 2 月 1 日在巴黎 Rétromobile 展覽登場，同期亦在德國不萊梅經典車展（1月30日至2月2日）展出。這兩場展覽不僅啟動歐洲經典車季，也正式為 GTI 五十週年系列活動揭幕。

從國民跑車到電動先鋒　Volkswagen 歡慶 GTI 問世五十週年

初代 Golf GTI 當年以 110 匹動力、獨特紅邊水箱護罩與高爾夫球造型排檔頭打造鮮明形象，原計畫僅生產 5,000 輛，首年卻售出逾十倍之數。其結合日常實用與駕馭樂趣的定位，被媒體譽為「跑車民主化」的代表，奠定其歷久不衰的地位。

從國民跑車到電動先鋒　Volkswagen 歡慶 GTI 問世五十週年

Volkswagen 強調，GTI 的核心精神在於敏捷動力、輕量化前輪驅動、平衡底盤與簡潔設計的結合，五十年來持續精進此一配方。如今 GTI 已成為品牌最具代表性的性能子品牌，未來也將在電動化浪潮中延續其運動化基因。

【余家昶告別式】女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

