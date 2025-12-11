「TOYOTA新7人座休旅亮相」空間更勝RAV4！搭載2.4升渦輪

▲泰國新增TOYOTA Fortuner Leader G+新車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

與台灣販售的Hilux有濃厚血緣關係的TOYOTA Fortuner，近來於主力東南亞泰國市場推出新Leader G+車型，透過外觀、內裝配備升級方式強化戰力，當地售價折合新台幣140萬。

▲外觀升級黑化套件，並標配實用的電動尾門。

TOYOTA Fortuner與舊款Hilux共用平台技術，尺碼4,795x1,855x1,835mm、軸距2,745mm優於RAV4，而且還強打強悍越野能力與不俗的3排7人座空間。

新推車的Leader G+售價143.9萬泰銖，折合新台幣約140萬，外觀採用全車亮黑外觀套件搭配 18 吋黑色鋁圈。車內方面則配有 4.2吋儀表與 8 吋中央觸控螢幕，並支援手機娛樂連結，提升科技感與便利性。Leader G+ 同時將電動尾門列為標準配備，增強日常使用的便利。

▲動力採用2.4升柴油。

該車仍維持 2.4 升柴油引擎，可輸出 150 匹馬力與約 40.8 公斤米扭力，加上越野化懸吊設定，使其在兼顧日常通勤與越野需求時，依然具備強悍的地形穿越能力。