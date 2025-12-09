ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Peugeot「電動7人座休旅」台灣快上市了！車安網現身再掀話題

▲Peugeot全新E-5008意外曝光！暗示台灣將有導入規劃。（圖／翻攝自保發中心）

▲繼保發中心現蹤後，Peugeot E-5008又在車安網曝露相關資訊。（圖／翻攝自Peugeot）

記者張慶輝／綜合報導

Peugeot台灣總代理寶嘉聯合今（2025）年7月才在台發表全新大改款3008與5008車系，當時僅規劃P2油電動力，並未見到海外市場的電動版本，但在這之後動作頻頻，不僅在保發中心出現E-5008的重置價格，更有網友在國內道路上瞥見測試車，近期車輛安全資訊網又再次出現E-5008的合格資訊，似乎也意味著這款7人座電動休旅已經離上市不遠。

▲Peugeot「電動7人座休旅」台灣快上市了！車安網現身再掀話題。（圖／翻攝自車安網）

▲在車安網最新清單上可看到Peugeot E-5008的身影，而申請人正是總代理寶嘉聯合。（圖／翻攝自車輛安全資訊網）

實際查看車輛安全資訊網會發現，Peugeot E-5008出現在最新的審查合格產品資訊列表中，申請者正是總代理寶嘉聯合，車輛型式為EMP2V4，也就是標緻雪鐵龍最新的平台代號，檢測機構UTAC則是全球知名的車輛測試工程認證服務公司，這也意味著寶嘉聯合正在為E-5008的正式上市持續進行相關必要工作，合格證也是其中一項。

▲Peugeot全新E-5008意外曝光！暗示台灣將有導入規劃。（圖／翻攝自保發中心）

▲按照先前保發中心揭露的資訊，首波登台的Peugeot E-5008應會是單馬達前驅GT Cielo車型。（圖／翻攝自Peugeot）

其實早在今年9月底，Peugeot E-5008就曾出現在保發中心，當時揭露的重置價格為230萬，備註欄則記載馬力值為211hp->210hp，對照國外已經開賣的車型規配，應該是GT Cielo車型，採用210匹的前置單馬達設定，並配有73kWh電池組，WLTP標準下的續航力突破500公里，在國內電動7人座休旅車選項不多的前提下，E-5008將可望成為Peugeot的另一個獨特賣點。

關鍵字：Peugeot寶獅E-5008電動7人座休旅車汽車新車

