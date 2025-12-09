福特「電動野馬2026年式」登場！實體後門把手終於回歸操作更直覺

圖文／7Car 小七車觀點

Ford 日前公布了 2026 年式 Mustang Mach-E，整體外觀與技術並沒有太大的變化，但是這次原廠針對全車系將後車門把手從「按鈕 + 電子機構」改為「真正把手 + 電子釋放」，對於多數車主來說，這可能比新推出的 California Special 套件還要重要。

長久以來，Ford 在 Mach-E 的後門設計上飽受詬病：後門採用了位於 C 柱的小型電子門鈕，用戶必須先按鈕讓電子機構「彈門」，再由第二組機構保持門打開、不讓門自行關閉，之後才得以進入或放東西。這樣繁複的流程對不少人來說是日常困擾。

▲2026 年式 Mach-E 全車系已標配實體後門把手。

據 Ford 發言人向媒體確認：2026 年式 Mach-E 全車系已標配實體後門把手。雖然電子釋放機構仍保留，只要拉把手即可開門，不再需要伸手進門邊或勉強拉開門板。這樣的改動雖小，卻大幅改善使用流暢性與便利性。對後排乘客來說，無論上下車、搬東西，都比過去更直覺、更省力。

目前 Ford 尚未進一步說明這項改變是否與過去消費者對後門安全性或使用方便性的批評有關，也尚未透露若 12V 電瓶耗盡時，後門是否仍能手動開啟。但無論如何，這次設計調整顯示 Ford 願意傾聽車主聲音、改善細節，重視用車體驗。

除了這項機能性改進外，Ford 也為 2026 年式 Mach-E 推出改版的 California Special 套件。雖然在性能上與 GT 版並無差異，但視覺與內裝氛圍提升不少。套件包含變色漆面 Rave Blue（帶有藍紫色調漸變效果）、搭配 GT/CS 標字與空力飾條的 20 吋輪圈、車內銀藍色飾條與 Navy Pier ActiveX + Miko 運動座椅。