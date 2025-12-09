ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

福特「電動野馬2026年式」登場！實體後門把手終於回歸操作更直覺

圖文／7Car 小七車觀點

Ford 日前公布了 2026 年式 Mustang Mach-E，整體外觀與技術並沒有太大的變化，但是這次原廠針對全車系將後車門把手從「按鈕 + 電子機構」改為「真正把手 + 電子釋放」，對於多數車主來說，這可能比新推出的 California Special 套件還要重要。

長久以來，Ford 在 Mach-E 的後門設計上飽受詬病：後門採用了位於 C 柱的小型電子門鈕，用戶必須先按鈕讓電子機構「彈門」，再由第二組機構保持門打開、不讓門自行關閉，之後才得以進入或放東西。這樣繁複的流程對不少人來說是日常困擾。

▲2026 年式 Mach-E 全車系已標配實體後門把手。

據 Ford 發言人向媒體確認：2026 年式 Mach-E 全車系已標配實體後門把手。雖然電子釋放機構仍保留，只要拉把手即可開門，不再需要伸手進門邊或勉強拉開門板。這樣的改動雖小，卻大幅改善使用流暢性與便利性。對後排乘客來說，無論上下車、搬東西，都比過去更直覺、更省力。

目前 Ford 尚未進一步說明這項改變是否與過去消費者對後門安全性或使用方便性的批評有關，也尚未透露若 12V 電瓶耗盡時，後門是否仍能手動開啟。但無論如何，這次設計調整顯示 Ford 願意傾聽車主聲音、改善細節，重視用車體驗。

除了這項機能性改進外，Ford 也為 2026 年式 Mach-E 推出改版的 California Special 套件。雖然在性能上與 GT 版並無差異，但視覺與內裝氛圍提升不少。套件包含變色漆面 Rave Blue（帶有藍紫色調漸變效果）、搭配 GT/CS 標字與空力飾條的 20 吋輪圈、車內銀藍色飾條與 Navy Pier ActiveX + Miko 運動座椅。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Ford福特MustangMach-E電動車野馬電動汽車新車雙門跑車美式銷量

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～

推薦閱讀

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

最新文章

福特「電動野馬2026年式」登場2025-12-09

KIA創立80周年超未來概念車現身2025-12-08

台灣「福斯商旅新8人座MPV」上市2025-12-08

「Defender Trophy全球探險挑戰賽」來台灣了2025-12-08

「新一代賓士GLB休旅」全球首發2025-12-08

HONDA「油電CR-V續航破1,100公里」2025-12-08

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐2025-12-08

福特「改款新7人座休旅」現身2025-12-08

賓士大G越野休旅敞篷版原型車現身2025-12-07

KIA全新電動轎車預告圖曝光2025-12-07

熱門文章

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐2025-12-08

福特「改款新7人座休旅」現身2025-12-08

福特「電動野馬2026年式」登場2025-12-09

HONDA「油電CR-V續航破1,100公里」2025-12-08

KIA創立80周年超未來概念車現身2025-12-08

台灣「福斯商旅新8人座MPV」上市2025-12-08

「TOYOTA休旅空間不輸RAV4」台灣註冊埋伏筆2025-12-07

「新一代賓士GLB休旅」全球首發2025-12-08

「Nissan全新入門休旅」發表2025-12-07

台灣Honda「4款全新特仕車」開賣2025-10-01

相關新聞

KIA創立80周年「超未來概念車首度現身」！沉浸式座艙根本科幻片

KIA創立80周年「超未來概念車首度現身」！沉浸式座艙根本科幻片

陸商務部與德、歐汽協「雲端對話」　共識：電動車反補貼案要解決

陸商務部與德、歐汽協「雲端對話」　共識：電動車反補貼案要解決

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

福特「改款新7人座休旅」現身！2.3升渦輪主打3排大空間

福特「改款新7人座休旅」現身！2.3升渦輪主打3排大空間

賓士「大G越野休旅官方敞篷版」原型車現身！特別限量發售更高貴

賓士「大G越野休旅官方敞篷版」原型車現身！特別限量發售更高貴

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

福特「改款新7人座休旅」現身！2.3升渦輪主打3排大空間

福特「改款新7人座休旅」現身！2.3升渦輪主打3排大空間

福特「電動野馬2026年式」登場！實體後門把手終於回歸操作更直覺

福特「電動野馬2026年式」登場！實體後門把手終於回歸操作更直覺

HONDA「油電CR-V續航破1,100公里」台灣明年國產！日本油耗成績曝光

HONDA「油電CR-V續航破1,100公里」台灣明年國產！日本油耗成績曝光

KIA創立80周年「超未來概念車首度現身」！沉浸式座艙根本科幻片

KIA創立80周年「超未來概念車首度現身」！沉浸式座艙根本科幻片

210萬起！台灣「福斯商旅新8人座MPV」上市　安全配備再升級

210萬起！台灣「福斯商旅新8人座MPV」上市　安全配備再升級

「TOYOTA休旅空間不輸RAV4」台灣註冊埋伏筆！2.5升油電折合新台幣138萬

「TOYOTA休旅空間不輸RAV4」台灣註冊埋伏筆！2.5升油電折合新台幣138萬

「新一代賓士GLB休旅」全球首發！5人、7人座都有　台灣明年見

「新一代賓士GLB休旅」全球首發！5人、7人座都有　台灣明年見

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366