ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

KIA創立80周年「超未來概念車首度現身」！沉浸式座艙根本科幻片

圖文／7Car 小七車觀點

Kia 宣布品牌迎來成立 80 週年，並以韓國龍仁 Kia Vision Square 展覽館為舞台，向全球展示品牌一路走來的歷史與轉型，同時也把目光放向未來。Kia 在活動上正式亮相 Vision Meta Turismo 概念車，透過充滿未來感的外型與沉浸式座艙，揭示品牌下一階段的核心重點。

Vision Meta Turismo 概念車外型大膽前衛，整體輪廓頗有過去 Stinger 跑房車的影子，但線條更尖銳、更具侵略性，搭配 Opposites United 設計語彙，呈現極具張力的反差視覺。車頭採用明顯前突的 shark nose 設計，黑色飾板構成的面罩與銳利的頭燈組形成鮮明辨識度，下方搭配細長進氣口，同時搭配短引擎蓋延伸至傾斜角度極大的擋風玻璃，使 Vision Meta Turismo 有如超跑般的低扁視覺效果。

側面則更具雕塑感，從車門開始向上收束的腰線、厚實的後葉子板，都展現動態視覺延伸效果。輪圈採用封閉化空氣力學設計，同時車頂採用幾何圖樣的玻璃結構，來提升設計感。車尾相較車頭低調一些，但貫穿的整合式尾翼與回旋鏢造型尾燈依舊相當吸睛，下方擴散器與黑色保桿讓整體跑格氛圍完整呈現。

進入車內，官方表示內部是一個「高度沉浸式空間」，不再只是傳統意義的駕駛艙。擋風玻璃結合智慧玻璃技術，形成 AR 擴增實境顯示器，提供 Speedster、Dreamer 與 Gamer 三種模式，將行車資訊、擬真圖像以立體浮空視覺呈現在前方路面上，強化駕駛的動態感受。座艙配置包含 D 字型方向盤、小型方形顯示器、攝影鏡頭與未來感儀表顯示，最特別的是駕駛座採明顯跳色的黃黑搭配，扶手部位還配有類似搖桿的控制器，不過詳細功能尚未公布。

Kia 全球設計總監 Karim Habib 表示，Vision Meta Turismo 展現 Kia 結合動態移動性能與以人為本空間的願景，也是品牌持續推動先進科技、創造引人共鳴體驗的象徵。

回頭看歷史，Kia 之所以能站上全球舞台，來自於 1944 年金哲浩創立的慶星精密工業。1952 年推出韓國第一輛本土生產腳踏車 3000-Liho，正式啟用 Kia 名稱。1974 年，Kia 發表首款四輪車 Brisa，之後再以 Pride 跨出全球市場，1987 年進入美國，逐步將形象蛻變成現今的國際品牌。

►11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

►台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：KIA起亞VisionMetaTurismo概念車汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

粉絲嘆F4合體「不完整」　阿信承諾「不放棄呈現完整陣容」

推薦閱讀

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

最新文章

KIA創立80周年超未來概念車現身2025-12-08

台灣「福斯商旅新8人座MPV」上市2025-12-08

「Defender Trophy全球探險挑戰賽」來台灣了2025-12-08

「新一代賓士GLB休旅」全球首發2025-12-08

HONDA「油電CR-V續航破1,100公里」2025-12-08

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐2025-12-08

福特「改款新7人座休旅」現身2025-12-08

賓士大G越野休旅敞篷版原型車現身2025-12-07

KIA全新電動轎車預告圖曝光2025-12-07

「TOYOTA休旅空間不輸RAV4」台灣註冊埋伏筆2025-12-07

熱門文章

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐2025-12-08

福特「改款新7人座休旅」現身2025-12-08

HONDA「油電CR-V續航破1,100公里」2025-12-08

台灣「福斯商旅新8人座MPV」上市2025-12-08

「TOYOTA休旅空間不輸RAV4」台灣註冊埋伏筆2025-12-07

KIA創立80周年超未來概念車現身2025-12-08

「新一代賓士GLB休旅」全球首發2025-12-08

「Nissan全新入門休旅」發表2025-12-07

台灣Honda「4款全新特仕車」開賣2025-10-01

【周焦點】國產中型休旅最低85萬內2025-12-06

相關新聞

Meta傳大砍元宇宙30%預算　全力押寶「AI智慧眼鏡」股價應聲上漲

Meta傳大砍元宇宙30%預算　全力押寶「AI智慧眼鏡」股價應聲上漲

賓士「大G越野休旅官方敞篷版」原型車現身！特別限量發售更高貴

賓士「大G越野休旅官方敞篷版」原型車現身！特別限量發售更高貴

KIA「全新電動轎車預告圖」曝光！疑似Stinger接班人　新性能旗艦

KIA「全新電動轎車預告圖」曝光！疑似Stinger接班人　新性能旗艦

電動車充電商「推688訂閱75折優惠」！營業車＆高里程車主更划算

電動車充電商「推688訂閱75折優惠」！營業車＆高里程車主更划算

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

福特「改款新7人座休旅」現身！2.3升渦輪主打3排大空間

福特「改款新7人座休旅」現身！2.3升渦輪主打3排大空間

HONDA「油電CR-V續航破1,100公里」台灣明年國產！日本油耗成績曝光

HONDA「油電CR-V續航破1,100公里」台灣明年國產！日本油耗成績曝光

210萬起！台灣「福斯商旅新8人座MPV」上市　安全配備再升級

210萬起！台灣「福斯商旅新8人座MPV」上市　安全配備再升級

「TOYOTA休旅空間不輸RAV4」台灣註冊埋伏筆！2.5升油電折合新台幣138萬

「TOYOTA休旅空間不輸RAV4」台灣註冊埋伏筆！2.5升油電折合新台幣138萬

KIA創立80周年「超未來概念車首度現身」！沉浸式座艙根本科幻片

KIA創立80周年「超未來概念車首度現身」！沉浸式座艙根本科幻片

「新一代賓士GLB休旅」全球首發！5人、7人座都有　台灣明年見

「新一代賓士GLB休旅」全球首發！5人、7人座都有　台灣明年見

「Nissan全新入門休旅」發表折合新台幣70萬有找！外型搶眼搭1.6升動力

「Nissan全新入門休旅」發表折合新台幣70萬有找！外型搶眼搭1.6升動力

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366