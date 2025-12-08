KIA創立80周年「超未來概念車首度現身」！沉浸式座艙根本科幻片

圖文／7Car 小七車觀點

Kia 宣布品牌迎來成立 80 週年，並以韓國龍仁 Kia Vision Square 展覽館為舞台，向全球展示品牌一路走來的歷史與轉型，同時也把目光放向未來。Kia 在活動上正式亮相 Vision Meta Turismo 概念車，透過充滿未來感的外型與沉浸式座艙，揭示品牌下一階段的核心重點。

Vision Meta Turismo 概念車外型大膽前衛，整體輪廓頗有過去 Stinger 跑房車的影子，但線條更尖銳、更具侵略性，搭配 Opposites United 設計語彙，呈現極具張力的反差視覺。車頭採用明顯前突的 shark nose 設計，黑色飾板構成的面罩與銳利的頭燈組形成鮮明辨識度，下方搭配細長進氣口，同時搭配短引擎蓋延伸至傾斜角度極大的擋風玻璃，使 Vision Meta Turismo 有如超跑般的低扁視覺效果。

側面則更具雕塑感，從車門開始向上收束的腰線、厚實的後葉子板，都展現動態視覺延伸效果。輪圈採用封閉化空氣力學設計，同時車頂採用幾何圖樣的玻璃結構，來提升設計感。車尾相較車頭低調一些，但貫穿的整合式尾翼與回旋鏢造型尾燈依舊相當吸睛，下方擴散器與黑色保桿讓整體跑格氛圍完整呈現。

進入車內，官方表示內部是一個「高度沉浸式空間」，不再只是傳統意義的駕駛艙。擋風玻璃結合智慧玻璃技術，形成 AR 擴增實境顯示器，提供 Speedster、Dreamer 與 Gamer 三種模式，將行車資訊、擬真圖像以立體浮空視覺呈現在前方路面上，強化駕駛的動態感受。座艙配置包含 D 字型方向盤、小型方形顯示器、攝影鏡頭與未來感儀表顯示，最特別的是駕駛座採明顯跳色的黃黑搭配，扶手部位還配有類似搖桿的控制器，不過詳細功能尚未公布。

Kia 全球設計總監 Karim Habib 表示，Vision Meta Turismo 展現 Kia 結合動態移動性能與以人為本空間的願景，也是品牌持續推動先進科技、創造引人共鳴體驗的象徵。

回頭看歷史，Kia 之所以能站上全球舞台，來自於 1944 年金哲浩創立的慶星精密工業。1952 年推出韓國第一輛本土生產腳踏車 3000-Liho，正式啟用 Kia 名稱。1974 年，Kia 發表首款四輪車 Brisa，之後再以 Pride 跨出全球市場，1987 年進入美國，逐步將形象蛻變成現今的國際品牌。