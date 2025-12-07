KIA「全新電動轎車預告圖」曝光！疑似Stinger接班人　新性能旗艦

圖文／7Car 小七車觀點

Kia 近日釋出一款全新電動轎車的預覽圖，顯示品牌正準備推出一款造型更為流線的新作品。從官方釋出的影像來看，新車採用長軸距設定，並以前移式座艙搭配圓弧車頂，整體線條比現行 Kia 電動車更為柔和，呈現較為圓潤的跑格輪廓。外界也推測，該車有可能承接過去 Stinger 在車系中的定位。

透過外部玻璃區域可窺見部分座艙設計，其中較為明顯的是採用類似方形方向控制器的配置，而非傳統方向盤。此設計可能意味 Kia 計畫透過這款概念車展示線控轉向等新技術。此外，新車並未配置傳統後視鏡，而是採取裝於日行燈後方的攝影機模組，體現其未來取向的設計語彙。

目前 Kia 尚未公布這款車型的正式名稱與完整亮相時程。不過，品牌執行長 Ho-sung Song 先前曾表示，Kia 正在研究一款具有提升品牌形象作用、定位與 Stinger GT 相近的電動車，而本次曝光的全新電動轎車可能正是相關計畫的延伸。他也提到，品牌正在思考「何種車款最能提升 Kia 的整體形象」。

若該車成為量產電動車系統的一員，外界推測其可能命名為 EV7 或 EV8，定位介於 EV6 與 EV9 之間。若未來衍生高性能版本，也可能取代現行 EV6 GT 成為新的性能旗艦。以 EV6 GT 目前擁有的雙馬達四驅與 641bhp 最大輸出來看，新車若朝性能導向發展，將肩負品牌技術展示與形象提升的角色。