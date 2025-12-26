ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

藍寶堅尼「3大電氣化超跑＆休旅」免費入場賞車！限時3天快報名

▲藍寶堅尼「3大電氣化超跑＆休旅」免費入場賞車！限時3天快報名。（圖／記者張慶輝攝）

▲Lamborghini藍寶堅尼總代理嘉鎷興業接連舉辦賞車活動，台北場限時3天限額免費參觀。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Lamborghini藍寶堅尼總代理嘉鎷興業近期接連舉辦賞車活動，繼新竹遠東百貨竹北店之後，又在跨年前夕於台北信義區富邦美術館附屬商業棟展開新一波場次，將集結品牌3大電氣化車款，包括Revuelto、Temerario與Urus SE等，限時3天限額免費開放給車迷入場參觀，想近距離一睹蠻牛風采得趕緊手刀報名。

▲藍寶堅尼「3大電氣化超跑＆休旅」免費入場賞車！限時3天快報名。（圖／記者張慶輝攝）

▲會中將展出Temerario（上圖）、Revuelto與Urus SE等3款電氣化高性能車型。

作為品牌當家的油電大牛，Revuelto的動力系統由V12引擎搭配3具高效能電動馬達組成，光是引擎本體就具備825匹公制馬力，綜效輸出更是高達1,015公制馬力，加上V12車型首度導入的雙離合器變速箱、全新碳纖維車架概念與高度優化的空力效率，使其極速突破350km/h大關。

▲藍寶堅尼「3大電氣化超跑＆休旅」免費入場賞車！限時3天快報名。（圖／記者張慶輝攝）

▲Revuelto（左）是品牌首款高性能油電動力超跑，Urus SE（中）則是首款混合動力超級休旅車。

提到高性能休旅車，就一定不能錯過Urus SE，其搭載4.0升V8雙渦輪引擎與電能動力，綜效輸出高達800匹公制馬力，0-100km/h加速僅需3.4秒，極速達312km/h，而且相較前代車型碳排放量減少80%，在追求永續發展的同時性能表現也不打折扣。

▲藍寶堅尼「3大電氣化超跑＆休旅」免費入場賞車！限時3天快報名。（圖／記者張慶輝攝）

▲Temerario是首次搭載V8引擎的Lamborghini超跑，引擎轉速可高達每分鐘10,000轉。

Temerario是品牌首次採用V8引擎的油電超跑，引擎轉速可達到每分鐘10,000轉，綜效輸出來到920匹公制馬力，在選用Alleggerita輕量化套件與碳纖維輪圈後，整車重可減輕超過25公斤，並且增加67%下壓力與提升62%空力效率，能滿足賽道玩家對極緻操控的追求。

▲藍寶堅尼「3大電氣化超跑＆休旅」免費入場賞車！限時3天快報名。（圖／記者張慶輝攝）

▲Temerario的內裝在高度數位化之下，仍保有頂級超跑該有的濃烈性能氛圍。

展示日期：2025年12月27日（六）至2025年12月29日（一）
展示時間：每日11:00-20:00
展示地點：Fubon Art Pavilion富邦美術館附屬商業棟
（台北市信義區松勇路3號）
入場方式：線上預先登記，或活動現場候補登記入場
預約連結：https://reurl.cc/eVpj1K

►11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

►台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：Lamborghini藍寶堅尼Temerario小牛油電超跑V8引擎汽車新車台灣PHEVRevueltoUrusSEV12

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【媽媽很嫌棄】爸講話太小聲　戴麥克風還是沒用XD

推薦閱讀

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

最新文章

藍寶堅尼3大超跑＆休旅免費賞車2025-12-26

TOYOTA第6代RAV4台灣開始接單2025-12-26

BMW藍白螺旋槳Logo變身專屬螺絲2025-12-26

Lexus RZ電動休旅高性能版亮相2025-12-25

台灣鴻華先進「首款國產休旅Bria」上市2025-12-25

「Range Rover SV 」55週年客製限量款開賣2025-12-25

陸車廠奇瑞宣布5年內挑戰利曼24耐2025-12-25

Hyundai傳大改款中型房車開發中2025-12-24

「鴻華先進Bria」搶先開箱！本月上市2025-12-24

「鴻華先進第2款」休旅新車曝光2025-12-24

熱門文章

TOYOTA第6代RAV4台灣開始接單2025-12-26

BMW藍白螺旋槳Logo變身專屬螺絲2025-12-26

台灣鴻華先進「首款國產休旅Bria」上市2025-12-25

Lexus RZ電動休旅高性能版亮相2025-12-25

台灣「第6代TOYOTA RAV4」車型編成流出2025-12-24

「MG改款新休旅開賣」新台幣50萬有找2025-12-16

Nissan全新「入門7人座MPV亮相」2025-12-20

改款「TOYOTA雙生Corolla亮相」2025-12-20

「Honda改款新Fit」官方照流出2025-12-24

「鴻華先進第2款」休旅新車曝光2025-12-24

相關新聞

星巴克「客製化1服務」超貼心　台灣才有！她去日韓碰壁：被慣壞

星巴克「客製化1服務」超貼心　台灣才有！她去日韓碰壁：被慣壞

遭P圖「赴中與五星旗合照」　高嘉瑜批：在中國認同台灣前絕不會去

遭P圖「赴中與五星旗合照」　高嘉瑜批：在中國認同台灣前絕不會去

104萬起！TOYOTA「第6代RAV4台灣開始接單」搭配舊換新百萬有找

104萬起！TOYOTA「第6代RAV4台灣開始接單」搭配舊換新百萬有找

五角大廈公布中國軍事實力報告　劇本越來越明、華府態度卻更模糊

五角大廈公布中國軍事實力報告　劇本越來越明、華府態度卻更模糊

BMW藍白螺旋槳Logo「變身專屬螺絲」！特製工具才能拆修車更困難

BMW藍白螺旋槳Logo「變身專屬螺絲」！特製工具才能拆修車更困難

讀者迴響

熱門文章

104萬起！TOYOTA「第6代RAV4台灣開始接單」搭配舊換新百萬有找

104萬起！TOYOTA「第6代RAV4台灣開始接單」搭配舊換新百萬有找

BMW藍白螺旋槳Logo「變身專屬螺絲」！特製工具才能拆修車更困難

BMW藍白螺旋槳Logo「變身專屬螺絲」！特製工具才能拆修車更困難

89.9萬起！台灣鴻華先進「首款國產休旅Bria」上市　電車殺進油車地盤

89.9萬起！台灣鴻華先進「首款國產休旅Bria」上市　電車殺進油車地盤

Lexus「RZ電動休旅高性能版」亮相！馬力上看425匹外型更張狂

Lexus「RZ電動休旅高性能版」亮相！馬力上看425匹外型更張狂

115萬接單！台灣「第6代TOYOTA RAV4」車型編成流出！獨享2.5油電運動款

115萬接單！台灣「第6代TOYOTA RAV4」車型編成流出！獨享2.5油電運動款

「MG改款新休旅開賣」新台幣50萬有找！5人、7人座都有搭載1.5升渦輪

「MG改款新休旅開賣」新台幣50萬有找！5人、7人座都有搭載1.5升渦輪

Nissan全新「入門7人座MPV亮相」！搭載1.0升動力明年開賣

Nissan全新「入門7人座MPV亮相」！搭載1.0升動力明年開賣

改款「TOYOTA雙生Corolla亮相」入門採1.2升渦輪！外觀更帥、空間更大

改款「TOYOTA雙生Corolla亮相」入門採1.2升渦輪！外觀更帥、空間更大

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366