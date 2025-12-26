藍寶堅尼「3大電氣化超跑＆休旅」免費入場賞車！限時3天快報名

▲Lamborghini藍寶堅尼總代理嘉鎷興業接連舉辦賞車活動，台北場限時3天限額免費參觀。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Lamborghini藍寶堅尼總代理嘉鎷興業近期接連舉辦賞車活動，繼新竹遠東百貨竹北店之後，又在跨年前夕於台北信義區富邦美術館附屬商業棟展開新一波場次，將集結品牌3大電氣化車款，包括Revuelto、Temerario與Urus SE等，限時3天限額免費開放給車迷入場參觀，想近距離一睹蠻牛風采得趕緊手刀報名。

▲會中將展出Temerario（上圖）、Revuelto與Urus SE等3款電氣化高性能車型。

作為品牌當家的油電大牛，Revuelto的動力系統由V12引擎搭配3具高效能電動馬達組成，光是引擎本體就具備825匹公制馬力，綜效輸出更是高達1,015公制馬力，加上V12車型首度導入的雙離合器變速箱、全新碳纖維車架概念與高度優化的空力效率，使其極速突破350km/h大關。

▲Revuelto（左）是品牌首款高性能油電動力超跑，Urus SE（中）則是首款混合動力超級休旅車。

提到高性能休旅車，就一定不能錯過Urus SE，其搭載4.0升V8雙渦輪引擎與電能動力，綜效輸出高達800匹公制馬力，0-100km/h加速僅需3.4秒，極速達312km/h，而且相較前代車型碳排放量減少80%，在追求永續發展的同時性能表現也不打折扣。

▲Temerario是首次搭載V8引擎的Lamborghini超跑，引擎轉速可高達每分鐘10,000轉。

Temerario是品牌首次採用V8引擎的油電超跑，引擎轉速可達到每分鐘10,000轉，綜效輸出來到920匹公制馬力，在選用Alleggerita輕量化套件與碳纖維輪圈後，整車重可減輕超過25公斤，並且增加67%下壓力與提升62%空力效率，能滿足賽道玩家對極緻操控的追求。

▲Temerario的內裝在高度數位化之下，仍保有頂級超跑該有的濃烈性能氛圍。

展示日期：2025年12月27日（六）至2025年12月29日（一）

展示時間：每日11:00-20:00

展示地點：Fubon Art Pavilion富邦美術館附屬商業棟

（台北市信義區松勇路3號）

入場方式：線上預先登記，或活動現場候補登記入場

預約連結：https://reurl.cc/eVpj1K