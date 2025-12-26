ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
104萬起！TOYOTA「第6代RAV4台灣開始接單」搭配舊換新百萬有找

▲TOYOTA豐田第6代RAV4休旅車。（圖／記者張慶輝攝）

▲TOYOTA總代理和泰宣布展開大改款RAV4預接單活動，預購價自104萬起。圖為日本式樣僅供參考。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

TOYOTA總代理和泰今（26）日宣布，正式展開第6代大改款RAV4休旅預接單活動，此次共有6種車型等級與2種動力選項，預接單價自104萬起，若搭配政府汰舊換新補助，最低99萬就能入手，再加上其原裝進口身分，將會對許多國產中型休旅造成巨大壓力。

▲104萬起！TOYOTA「第6代RAV4台灣開始接單」搭配舊換新百萬有找。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲相比改款前的售價並未相差太多，搭配政府汰舊換新補助更是百萬有找。（圖／資料照）

一如先前外流資訊，此次大改款RAV4共有6種車型等級，在2.5升Hybrid油電動力方面提供豪華、尊爵、尊爵＋與旗艦，預購價104萬至131萬不等，再往上則是搭配2.5升Hybrid四驅油電，綜效馬力提升至239匹，有著Adventure越野版與GR Sport運動版可選，預售價分別為134萬與140萬。

▲TOYOTA豐田第6代RAV4休旅車。（圖／記者張慶輝攝）

▲此次大改款的3種外型設定台灣都能買到，還獨享2.5升Hybrid四驅的GR Sport車型。圖為日本式樣僅供參考。（圖／資料照）

除了售價夠殺之外，第6代RAV4在配備上也有許多亮點，包括最新的TSS 4.0主動安全與駕駛輔助系統，偵測能力大幅提升，並且同步加入了TOYOTA Connect智能聯網系統，能夠在遠端遙控開啟空調與車門等，車內除了有12.3吋全彩數位儀表板外，還配有日本原廠懸浮式音響主機，提供12.9吋中央觸控螢幕，帶來與穩定且與海外市場同步的使用體驗。

▲TOYOTA RAV4。（圖／記者張慶輝攝）

▲車內與海外市場同步搭配日本原裝12.9吋中央觸控螢幕，使用體驗與穩定性都值得期待。圖為日本式樣僅供參考。（圖／資料照）

►11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

►台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTARAV4休旅車汽車新車SUV第6代大改款預售台灣售價Hybrid油電

【搞怪公園父子】爸爸騎兒童腳踏車　兒子自己左右擺翹翹板？

