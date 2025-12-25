1,230萬、台灣僅有1輛！「Range Rover SV 」55週年客製限量款開賣

▲台灣爭取到55週年限量款，Range Rover SV客製車豪氣開賣。（圖／翻攝自JLR Taiwan）

記者徐煜展／綜合報導

1970年第一代 Range Rover 問世，於今年屆滿 55 週年，Range Rover 以品牌經典車色作為設計元素，透過 SV Bespoke 頂級客製化服務打造全球限量生產的 Range Rover SV Fifty-Five，致敬此一重要里程碑。Range Rover 於今日宣布將同步導入Range Rover SV Fifty-Five，售價1,230 萬元，全台限量一部。

▲專屬車漆不僅獨有奢華，光影折射更是閃閃動人。

SV Bespoke 專屬精選配色，致敬 55 週年輝煌經典Range Rover SV Fifty-Five 以當代旗艦 Range Rover SV P615 LWB 打造此限量車型，車漆靈感源自 Range Rover 經典配色 - Lincoln Green 林肯綠作為車身外觀主軸，其色彩取自英格蘭中部林肯郡的自然之美，透過 SV Bespoke 頂級工藝完美詮釋富含現代品味的華麗金屬光澤。

外觀設計結合 SV Intrepid 外觀套件，運用石墨色巧妙點綴全車外觀飾條，勾勒高級與沉穩的大器風格；後視鏡則採用納維克黑點綴，並配備 23 吋 10幅式鍛造緞光深灰/黑對比與亮澤納維克黑相間輪圈與黑色煞車卡鉗，以沉穩俐落線條與配色襯托限量及特殊性，並致敬 Range Rover 55 週年的歷史時刻。

▲車內同樣不馬虎，打造獨一獨二的精品風。

車內延續外觀設計風格，包括全車座椅、車頂篷、安全帶與腳踏墊皆使用經典的 Caraway 香芹籽棕色作為主調，營造與車身相同的低調奢華氛圍；延續 SV Intrepid 主題設計，採用黑色陶瓷所製成的排檔座、控制旋鈕與啟動按鍵，點綴奢華質感細節。前座椅面採用 Near-Aniline leather 近苯胺頂級皮革，後座則採用 Semi-Aniline leather 半苯胺皮革，於座椅肩靠與後座腰部靠枕採用 SV Bespoke 特殊訂製鑽石樣式刺繡。

動力搭載4.4升V8 雙渦輪增壓汽油引擎，具備615匹馬力與76.5公斤米扭力，針對非鋪裝道路，搭載集團最先進的進階全地形反應系統與 ATPC 全地形進階控制系統，展現 Range Rover 品牌核心的全地形穿越能力。

最新世代的主動安全防護功能全面搭載，並整合 ACC 主動巡航控制系統與方向盤輔助功能，為每趟旅程提供最為安全的保障與輕鬆駕馭的行車體驗。