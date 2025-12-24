ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「三菱Outlander」日本推黑化油電特仕車！台灣上路測試等明年進口導入

▲日規Outlander不僅省油，還多了帥氣的黑化特仕車。（圖／翻攝自三菱）

▲日規Outlander不僅省油，還多了帥氣的黑化特仕車。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

日本三菱近期為小改款Outlander PHEV再添新選擇，發表全新Black Edition 特仕車，透過一系列專屬黑化設計套件，讓這款油電旗艦休旅更顯運動化與霸氣外觀，預計明年2月5日正式上市。

日規Outlander PHEV Black Edition售價673.53萬日圓，折合新台幣約135萬，外觀重點包括水箱護罩、LED 頭燈框、前後保桿、側鏡外蓋、車身A 柱、廠徽、銘牌、車頂與行李架等部位全面採用亮黑或深色鍍鉻塗裝，再配上專屬 20 吋多輻式黑色鋁圈，整體造型更具視覺衝擊，並提供石墨灰、鑽石白與寶石紅等車色選擇。

▲日規Outlander不僅省油，還多了帥氣的黑化特仕車。（圖／翻攝自三菱）

▲內裝同樣以黑色作為主題。

車內呼應外觀黑化風格，並在座艙布局上進行重新設計調整，使中控台質感更為提升，並中央扶手加大、置物容量增加、新增 USB-C 插孔 以及重新配置置杯架等實用細節，也同步提升便利性與乘坐舒適度。

動力搭載 2.4 升汽油引擎搭配前後電動馬達及 22.7 kWh電池組插電式油電系統，整體最大綜效輸出可達 302 匹馬力，純電模式下續航里程最高可達約 106 公里。

▲日規Outlander不僅省油，還多了帥氣的黑化特仕車。（圖／翻攝自三菱）

▲台灣已經開始測試Outlander PHEV，為明年上市暖身。

台灣市場已正在開始測試Outlander PHEV，明年會以進口方式導入，而Outlander改為進口後，原本國產位置就交由Destinator全新7人座休旅。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：三菱XFCXforceSUV小休旅Eclipse CrossOutlanderDestinator

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

推薦閱讀

「鴻華先進第2款」休旅新車曝光！全新Cavera將成n7後繼車

「鴻華先進第2款」休旅新車曝光！全新Cavera將成n7後繼車

台灣「第6代TOYOTA RAV4」確定出席台北車展！年底購車優惠超殺

台灣「第6代TOYOTA RAV4」確定出席台北車展！年底購車優惠超殺

115萬接單！台灣「第6代TOYOTA RAV4」車型編成流出！獨享2.5油電運動款

115萬接單！台灣「第6代TOYOTA RAV4」車型編成流出！獨享2.5油電運動款

Suzuki「新休旅撞擊拿低分1星」緊急召回、直接停售！安全不足引爆討論

Suzuki「新休旅撞擊拿低分1星」緊急召回、直接停售！安全不足引爆討論

「三菱Outlander」日本推黑化油電特仕車！台灣上路測試等明年進口導入

「三菱Outlander」日本推黑化油電特仕車！台灣上路測試等明年進口導入

「Honda改款新Fit」官方照流出！外型大變化、內裝科技升級

「Honda改款新Fit」官方照流出！外型大變化、內裝科技升級

最新文章

「鴻華先進第2款」休旅新車曝光2025-12-24

台灣「第6代TOYOTA RAV4」確定出席台北車展2025-12-24

台灣「第6代TOYOTA RAV4」車型編成流出2025-12-24

Suzuki「新休旅撞擊拿低分1星」2025-12-24

「三菱Outlander」日本推黑化油電特仕車2025-12-24

「Honda改款新Fit」官方照流出2025-12-24

Honda中型MPV推30周年紀念版2025-12-23

最老重機品牌Royal Enfield插旗台灣2025-12-23

「Nissan全新油電休旅」台灣亮相2025-12-23

「速霸陸全新TOYOTA雙生」跨界休旅北美開賣2025-12-23

熱門文章

Suzuki「新休旅撞擊拿低分1星」2025-12-24

台灣「第6代TOYOTA RAV4」車型編成流出2025-12-24

「Honda改款新Fit」官方照流出2025-12-24

「鴻華先進第2款」休旅新車曝光2025-12-24

台灣「第6代TOYOTA RAV4」確定出席台北車展2025-12-24

「LEXUS主力休旅NX」將改款更新2025-12-17

Suzuki分手TOYOTA RAV4推全新休旅2025-12-23

Nissan「大改款新房車提前曝光」2025-12-23

Nissan全新「入門7人座MPV亮相」2025-12-20

Honda中型MPV推30周年紀念版2025-12-23

相關新聞

「速霸陸全新TOYOTA雙生」跨界休旅北美開賣！台灣等明年導入

「速霸陸全新TOYOTA雙生」跨界休旅北美開賣！台灣等明年導入

Suzuki分手TOYOTA RAV4！全新休旅搭載1.5升汽油、油電雙動力

Suzuki分手TOYOTA RAV4！全新休旅搭載1.5升汽油、油電雙動力

瑪莎拉蒂「Grecale休旅全面升級6缸動力」！入門2.0升正式告別

瑪莎拉蒂「Grecale休旅全面升級6缸動力」！入門2.0升正式告別

台灣「三菱國產新休旅」保發中心售價曝！雙車型最低80萬內有找

台灣「三菱國產新休旅」保發中心售價曝！雙車型最低80萬內有找

「TOYOTA Yaris Cross休旅」黑化更帥泰國開賣！1.5升油電折合新台幣92萬

「TOYOTA Yaris Cross休旅」黑化更帥泰國開賣！1.5升油電折合新台幣92萬

讀者迴響

熱門文章

Suzuki「新休旅撞擊拿低分1星」緊急召回、直接停售！安全不足引爆討論

Suzuki「新休旅撞擊拿低分1星」緊急召回、直接停售！安全不足引爆討論

115萬接單！台灣「第6代TOYOTA RAV4」車型編成流出！獨享2.5油電運動款

115萬接單！台灣「第6代TOYOTA RAV4」車型編成流出！獨享2.5油電運動款

「Honda改款新Fit」官方照流出！外型大變化、內裝科技升級

「Honda改款新Fit」官方照流出！外型大變化、內裝科技升級

「鴻華先進第2款」休旅新車曝光！全新Cavera將成n7後繼車

「鴻華先進第2款」休旅新車曝光！全新Cavera將成n7後繼車

台灣「第6代TOYOTA RAV4」確定出席台北車展！年底購車優惠超殺

台灣「第6代TOYOTA RAV4」確定出席台北車展！年底購車優惠超殺

「LEXUS主力休旅NX」將改款更新！全新升級座艙更科技　還有大螢幕

「LEXUS主力休旅NX」將改款更新！全新升級座艙更科技　還有大螢幕

Suzuki分手TOYOTA RAV4！全新休旅搭載1.5升汽油、油電雙動力

Suzuki分手TOYOTA RAV4！全新休旅搭載1.5升汽油、油電雙動力

Nissan「大改款新房車提前曝光」比Sentra更帥、更便宜！搭載1.6升動力

Nissan「大改款新房車提前曝光」比Sentra更帥、更便宜！搭載1.6升動力

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366