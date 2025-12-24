「三菱Outlander」日本推黑化油電特仕車！台灣上路測試等明年進口導入

▲日規Outlander不僅省油，還多了帥氣的黑化特仕車。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

日本三菱近期為小改款Outlander PHEV再添新選擇，發表全新Black Edition 特仕車，透過一系列專屬黑化設計套件，讓這款油電旗艦休旅更顯運動化與霸氣外觀，預計明年2月5日正式上市。

日規Outlander PHEV Black Edition售價673.53萬日圓，折合新台幣約135萬，外觀重點包括水箱護罩、LED 頭燈框、前後保桿、側鏡外蓋、車身A 柱、廠徽、銘牌、車頂與行李架等部位全面採用亮黑或深色鍍鉻塗裝，再配上專屬 20 吋多輻式黑色鋁圈，整體造型更具視覺衝擊，並提供石墨灰、鑽石白與寶石紅等車色選擇。

▲內裝同樣以黑色作為主題。

車內呼應外觀黑化風格，並在座艙布局上進行重新設計調整，使中控台質感更為提升，並中央扶手加大、置物容量增加、新增 USB-C 插孔 以及重新配置置杯架等實用細節，也同步提升便利性與乘坐舒適度。

動力搭載 2.4 升汽油引擎搭配前後電動馬達及 22.7 kWh電池組插電式油電系統，整體最大綜效輸出可達 302 匹馬力，純電模式下續航里程最高可達約 106 公里。

▲台灣已經開始測試Outlander PHEV，為明年上市暖身。

台灣市場已正在開始測試Outlander PHEV，明年會以進口方式導入，而Outlander改為進口後，原本國產位置就交由Destinator全新7人座休旅。