「速霸陸全新TOYOTA雙生」跨界休旅北美開賣！台灣等明年導入

▲北美正式開賣速霸陸Uncharted，其實就是來自TOYOTA C-HR＋雙生車。（圖／翻攝自速霸陸）

▲北美正式開賣速霸陸Uncharted，其實就是來自TOYOTA C-HR＋雙生車。（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

已經在台灣原廠計劃內的速霸陸Uncharted全新跨界休旅，日前已在北美正式上市，來自TOYOTA e-TNGA平台的Uncharted，最大續航力482公里，當地售價折合新台幣110萬。

▲北美正式開賣速霸陸Uncharted，其實就是來自TOYOTA C-HR＋雙生車。（圖／翻攝自速霸陸）

▲台灣預計明年導入速霸陸Uncharted。

TOYOTA、速霸陸積極布局電動車市場，除了有bZ4X外，速霸陸更以TOYOTA C-HR＋打造全新Uncharted電動跨界休旅，在北美市場提供3種車型，售價34,995 美金起，折合新台幣11萬。

Premium FWD、Sport、GT各三種車型，入門採單馬達前驅，高規為雙馬達四驅，車身塗裝最多支援 5 種不同配色，並依車型等級導入不同鋁圈與外觀套件，例如高階 GT 車型搭配 20 吋槍灰色鋁圈與全景玻璃天窗，中階 Sport 則標配車頂行李架等越野風元素，入門版則以實用科技配置為主。

▲北美正式開賣速霸陸Uncharted，其實就是來自TOYOTA C-HR＋雙生車。（圖／翻攝自速霸陸）

▲最大續航力482公里。

Uncharted 採用 74.7 kWh 電池組。入門前驅版本最大輸出約 221 匹馬力，續航估計最遠可達約 482 公里；雙馬達四驅系統可提升至約 338 匹馬力，續航約 458 公里。同時支援最高 150 kW 直流快充，可在約28分鐘內將電量從 10% 充至 80%。

Uncharted 全車系標配數位駕駛座艙，包括7吋儀表與 14 吋多媒體螢幕、雙區恆溫空調與 EyeSight 主動安全系統。入門車型主打基本舒適性與便利性，如真皮方向盤、無線充電與內建電源供應等；而 GT 車型更進一步提供通風座椅、Harman Kardon 高傳真音響與後座加熱等豪華配置。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

