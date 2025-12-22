「第6代TOYOTA RAV4」提前到台灣了！最強運動款有望比日本先交車

▲第6代TOYOTA RAV4已經被網友目擊現身台中麗寶賽車場，而且還有強悍的GR Sport運動款。（圖／網友授權提供）

記者徐煜展／綜合報導

預計明年1月13日在台正式發表的第6代TOYOTA RAV4，已經等不及要與台灣車迷見面，已經悄悄現身在台中麗寶賽車場測試，而且還是頂規性能強悍的GR Sport運動款，RAV4 GR Sport現身台灣更透露重點訊息，台灣有望比日本市場搶先一步先交車，看來豐田章男會長真的很愛台灣！

▲台中麗寶測試車款擁有運動化特徵的GR Sport，不排除是為了經銷端業務作教育訓練。（圖／翻攝自TOYOTA、資料照）

TOYOTA RAV4大改款日本已經於12月17日上市開賣，不過日規首波只有2.5升油電，至於GR Sport運動款則預計明年3月才會上市，而此時台灣現身多款的TOYOTA RAV4 GR Sport，很明顯已經在為上市作準備。

事實上，6代RAV4 擁有Core標準、越野款、GR Sport三種外觀，前2款都是採用2.5升油電，而GR Sport則擁有更運動化取向的空力套件、專屬紅車色為最大特徵，且更採用2.5升PHEV動力，馬力達到304匹、100公里純電續航力。也是6代RAV4最強性能的車型。

▲台灣5代RAV4快銷售完畢，最快本周至台北車展展開6代接單。

台灣5代RAV4庫存銷售已到最後階段，業務端透露油電已經銷售一空，汽油只剩少量，已經埋下6代RAV4登台起手式，從時間點來看，台北車展可能就是RAV4先提前現身的最佳舞台，同時全台展開搶先接單。