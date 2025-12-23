Honda「中型MPV推30周年紀念版」！StepWGN內外全面強化升級

圖文／7Car 小七車觀點

Honda 宣布旗下中型家庭廂型車 Step WGN 將於 2026 年 5 月迎來初代問世 30 週年，特別在本月推出兩款紀念車型作為獻禮，分別為 Step WGN e:HEV AIR EX 30 週年特別仕樣版，以及 Step WGN e:HEV SPADA 30 週年特別仕樣版，預計於 12 月 19 日正式在日本上市，建議售價分別為 4,098,600 及 4,159,100 日元起 (約合新台幣 82.9 及 84.1 萬元起)。

▲Honda 宣布旗下中型家庭廂型車 Step WGN 將於 2026 年 5 月迎來初代問世 30 週年，特別在本月推出兩款紀念車型作為獻禮，分別為 Step WGN e:HEV AIR EX 30 週年特別仕樣版，以及 Step WGN e:HEV SPADA 30 週年特別仕樣版，預計於 12 月 19 日正式在日本上市，建議售價分別為 4,098,600 及 4,159,100 日元起 (約合新台幣 82.9 及 84.1 萬元起)。

此次發表的兩款 30 週年特別仕樣車，是在既有的規格基礎上，進一步強化「以家人為出發點」的安全與舒適配備。標配項目包含多視角環景影像系統、倒車駛離車位支援系統、第二排座椅加熱功能、LED 車室照明，以及可依行車情境自動調整照明範圍的 Adaptive Driving Beam 智慧頭燈系統，該廠表示可提升日常行車的安心感與乘坐品質。

▲配備升級可依行車情境自動調整照明範圍的 Adaptive Driving Beam 智慧頭燈系統。

在紀念元素方面，兩款特別仕樣車皆配置以初代 Step WGN 車名字樣為設計靈感的 30 週年專屬徽飾，並於座椅上加入專屬 Step WGN 30 週年標籤，藉此串聯品牌歷史與現代產品精神，讓既有車主感受熟悉的情感連結，也讓新世代消費者體驗 Step WGN 三十年來累積的產品底蘊。

▲座椅上加入專屬 Step WGN 30 週年標籤。

動力配置方面，兩款 30 週年特別仕樣車皆搭載 Honda e:HEV 油電混合系統，結合 2.0 升 DOHC i-VTEC 引擎與雙馬達架構，採用電子無段變速系統，搭配前輪驅動設定，引擎可輸出 145ps 最大馬力及 17.8kg-m 峰值扭力，馬達可輸出 184ps 最大馬力及 32.1kg-m 峰值扭力。

▲第二排座椅新增加熱功能。

車色選擇上，AIR EX 30 週年特別仕樣車提供 Fjord Mist Pearl、Platinum White Pearl、Meteoroid Gray Metallic、Crystal Black Pearl 以及 Seabed Blue Pearl；SPADA 30 週年特別仕樣車則提供 Twilight Mist Black Pearl、Platinum White Pearl、Meteoroid Gray Metallic、Crystal Black Pearl，以及 Premium Crystal Garnet Metallic。部分車色需另行加價，展現更具個性化的外觀選擇。

Honda 表示，自 1996 年 5 月以「以家人為核心、追求實用性的 FF 1.5BOX 輕型迷你廂型車」定位誕生以來，Step WGN 便憑藉靈活多變的座椅配置、寬敞的車室空間，以及貼近家庭日常使用情境的設計理念，成為 Honda 旗下最具代表性的家庭用車之一。歷經世代演進，從初代至現行第六代車型，其「好用、好坐、好空間」的核心價值始終未曾改變，也因此累積了大量忠實車主。

▲Honda 表示，自 1996 年 5 月以「以家人為核心、追求實用性的 FF 1.5BOX 輕型迷你廂型車」定位誕生以來，Step WGN 便憑藉靈活多變的座椅配置、寬敞的車室空間，以及貼近家庭日常使用情境的設計理念，成為 Honda 旗下最具代表性的家庭用車之一。

現行第六代 Step WGN 於 2022 年 5 月上市 [請按此參閱]，以 Honda 史上最大室內空間與簡潔、純粹的設計語彙為產品主軸，期望成為能自然融入不同家庭生活型態的移動空間。2025 年 5 月，Honda 進一步回應市場需求，為 Step WGN AIR 新增具備電動尾門、第二排 Ottaman 腳靠等實用配備的「AIR EX」車型；同時也為 e:HEV SPADA PREMIUM LINE 增設以黑色為基調、質感升級的 "BLACK EDITION"，持續擴大產品選擇幅度。