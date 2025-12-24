115萬接單！台灣「第6代TOYOTA RAV4」車型編成流出！獨享2.5油電運動款

▲台灣第6代TOYOTA RAV4首波沒了汽油，全面油電化。（圖／翻攝自TOYOTA、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

全台都在討論的第6代大改款TOYOTA RAV4，經銷端已經釋出車型編成搶卡位接單，從業務釋出資訊來看，台灣6代RAV4告別入門的2.0升汽油，首波以2.5升油電為主，更讓人驚喜的是，台灣2.5升油電還有GR Sport運動款，不必像國外捏緊口袋直上RAV4 PHEV GR Sport。業務端也公布將以115萬開始接單，將在12月26日宣布。

▲台灣首波只有2.5升油電，不必直上PHEV也有GR Sport可選。

台灣預計首波都提供2.5升油電，具有Core一般款、Adventure越野款、GR Sport運動款三種外觀，一般款提供豪華、尊爵、尊爵＋、旗艦等4款，越野款、GR Sport都僅有1款，簡單來說，就是3種外觀、6種車型。入門接單價115萬起，頂規落在130萬左右。以115萬接單價來看，6代油電甚至比5代的117萬汽油款還更親民。

值得關注的是，業務也透露接單訊息，Core一般款銷售比例為重心，尤其更以旗艦款比例達到40%，越野款、GR Sport則約20%與10%，至於台灣相較北美、日本、澳洲等市場，不必直上頂規PHEV，基本油電就擁有帥氣的GR Sport外觀。

台灣RAV4配備將搭載TSS 4.0系統、PVM環景透視底盤、日本進口的多媒體觸控螢幕等。

▲第6代RAV4已經在台中麗寶作教育訓練。

經陸續流出的台中麗寶賽道照片比對，台灣RAV4 GR Sport確實沒有PHEV車型的充電孔，證實台灣GR Sport首波就有入門的2.5升油電可選，至於接單售價相信近期就會有好消息。