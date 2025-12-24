ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣「第6代TOYOTA RAV4」確定出席台北車展！年底購車優惠超殺

▲台灣和泰秀出王牌！6代RAV4成為台北車展焦點。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣和泰秀出王牌！6代RAV4成為台北車展焦點。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

醞釀已久的第6代TOYOTA RAV4，台灣和泰於12月24日宣布將出席月底的台北車展，台灣相較日本、北美首波市場，搶先取得2.5升油電GR Sport車型，除了6代RAV4外，現場還有Crown Sport跑旅、Urban Cruiser小休旅一同湊熱鬧。

▲日本原廠推出新年式跑旅Crown Sport，追加入門款與70週年特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣和泰精心籌備多達16款新車。

台灣和泰本次台北車展打造四大主題區，包括新能源區、Lifestyle區、Premium 區與GAZOO Racing區，從永續科技、生活風格、豪華品味到賽道激情，透過多種動力系統，全方位滿足不同顧客的移動需求，展現品牌在多元動力佈局上的前瞻策略。共達16款新車，要讓全台車迷一飽眼福。

▲第6代TOYOTA RAV4日本上市！首波提供2款車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲6代RAV4成為展區主秀，經銷端透露接單價115萬起。

6代RAV4終於鬆口提前今年現身，預計明年1月13日正式上市，最快12月26日宣布接單售價，共計有3款外型、6種車型，首波都只有2.5升油電，接單售價從115～130萬左右。

▲台灣和泰秀出王牌！6代RAV4成為台北車展焦點。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA也先釋出購車福利，買Corolla Cross就送價值近3萬投影機。

TOYOTA亦推出台北車展專屬「現場下訂送豪禮」限定活動，入主指定車款贈送SAMSUNG 第2代The Freestyle 微型智慧投影機以及 Samsonite 20吋可擴充行李箱（原價 7,500 元），好禮數量有限，送完為止。同時，於車展現場下訂 SIENNA 與 CROWN CROSSOVER，可再享「王者加冕」3 萬元尊榮配件金；下訂純電車款 bZ4X 與 Urban Cruiser則享專屬「隨插即充」半年充電吃到飽方案。

