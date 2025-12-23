ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「TOYOTA改款新Corolla」大陸上市空間更勝Altis！3動力折合新台幣44萬

記者徐煜展／綜合報導

日前大陸市場搶先發表的改款新TOYOTA Corolla，已經迎來正式上市，提供豐富的三種動力編成，上市優惠價只要人民幣9.9萬，折合新台幣44萬，不僅外型更帥，空間尺碼也比台灣Altis更大。

▲大陸動力比台灣Altis更豐富、空間也更強勢。

大陸新Corolla提供1.8升油電、1.2升渦輪、2.0升自然進氣三種動力，原售價12.68～14.98萬人民幣，折合新台幣57～66萬，上市優惠價來到9.9～11.8萬人民幣，折合新台幣44～52萬。

車身尺碼來到4,710x1,780x1,435mm、軸距2,750mm，相比舊款車長增加75mm、軸距加50mm，不過僅有1.8升油電、2.0升自然進氣尺碼有變化，中階的1.2升渦輪維持車長4,635mm、軸距2,700mm。

▲內裝換上12.9吋螢幕，搭配8.8吋數位儀表。

中控台換上更大尺寸的12.9吋螢幕，整個座艙科技感直接拉滿，不再給人「入門房車」的老派印象。並搭配8.8吋數位儀錶，能支援OTA遠端更新。內裝用料與細節也同步升級，包含飾板、縫線與座椅造型，都比過去更有質感，並搭載TSS 3.0安全防護系統。

主力的1.8升油電，搭載第五代THS系統，綜效輸出來到131匹馬力，平均油耗24.2km/L，滿油可跑上超過1千公里續航，2.0升自然進氣為171匹馬力。

