美國製造TOYOTA「明年逆輸入賣回日本」！首波3車型促進貿易往來

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota Motor Corporation 近日表示，計畫自 2026 年起，開始於日本市場販售在美國生產的車款，初期將導入 Camry 房車、Highlander 休旅車，以及 Tundra 皮卡三款車型。此舉不僅是產品布局上的新嘗試，也被視為在滿足日本市場多元用車需求的同時，進一步促進日美之間的貿易往來。

回銷 Camry、Highlander 與 Tundra　Toyota 計畫 2026 年起於日本販售美國製車款

根據 Toyota 說明，這三款車型皆為美國市場長期銷售表現穩定的主力產品。Camry 以兼顧設計質感、乘坐舒適性與燃油效率著稱，長年在美國房車級距中占有重要地位；Highlander 則為三排座設定的中大型 SUV，主打寬敞車室與多用途機能，可因應都會通勤與戶外活動等不同使用情境。

值得注意的是，Camry 與 Highlander 其實並非首次進入日本市場。Camry 曾銷售至 2023 年，而 Highlander 則以「Kluger」之名於日本販售至 2007 年。Toyota 表示，此次重新導入，將配合市場環境與制度條件調整，並運用日本國土交通省在雙邊協商後所研議的新制度，以利車型導入與型式認證作業。

回銷 Camry、Highlander 與 Tundra　Toyota 計畫 2026 年起於日本販售美國製車款

至於 Tundra 皮卡，則是首次正式規劃引進日本。Toyota 認為，隨著消費者生活型態逐漸多元化，對戶外休閒與大型車輛的關注度提升，具備高動力輸出與拖曳能力的 Tundra，或能在日本市場建立不同於既有乘用車的產品定位，提供另一種用車選擇。

回銷 Camry、Highlander 與 Tundra　Toyota 計畫 2026 年起於日本販售美國製車款

在生產布局方面，Camry 將由肯塔基州工廠生產，Highlander 來自印第安納州，而 Tundra 則於德州製造。Toyota 強調，未來仍將持續為 2026 年後的正式導入進行準備，期望在品質、供應與市場適應性之間取得平衡，逐步將這些美國製車款帶給日本消費者。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

TOYOTACamryHighlanderTundre汽車新車美國製造生產逆輸入日本

