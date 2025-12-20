ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
改款「TOYOTA雙生Corolla亮相」入門採1.2升渦輪！外觀更帥、空間更大

▲廣汽豐田帶來Corolla雙生車改款新Levin L。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲廣汽豐田帶來Corolla雙生車改款新Levin L。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

前腳一汽豐田剛推出改款新TOYOTA Corolla，而廣汽豐田也順勢推出雙生車，由於新改款車身尺碼放大，並特別命名為Levin L（雷凌L），提供1.2升渦輪、1.8升油電、2.0升自然進氣。

▲廣汽豐田帶來Corolla雙生車改款新Levin L。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲廣汽豐田帶來Corolla雙生車改款新Levin L。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲大陸豐田Corolla不僅外觀變帥，其中軸距更是有感放大50mm。

相較一汽豐田的新Corolla，廣汽豐田Levin L外觀來得更有跑格味、更運動，搭配銳利大燈組與Y字型燈組，整體視覺更趨年輕與運動化。車身尺碼上較現款有所加長，長/寬/高分別為4695/1780/1435 mm，軸距放大2750 mm，與舊款車型相比軸距增加 50 mm，車內乘坐空間獲得實質提升。

▲廣汽豐田帶來Corolla雙生車改款新Levin L。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲廣汽豐田帶來Corolla雙生車改款新Levin L。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲內裝搭載12.9吋螢幕，TSS 3.0優化升級。

全新Levin L內裝更具科技感與便利性。配備12.9 吋中控螢幕與8.8吋數位儀表，整體座艙設計在細節與科技感上有明顯加分。

新車搭載 TSS 3.0主動安全與輔助駕駛系統。相較於上一代，TSS 3.0擁有更新的感測與演算法，強化車道維持、ACC跟車與AEB緊急剎車等能力，在提高行車安全防護的同時，也讓日常長途駕駛的負擔更為輕鬆。

動力更是比台灣Altis更豐富，入門搭載1.2升渦輪，可輸出116匹馬力；中規有1.8升油電來到137匹馬力；頂規為2.0升自然進氣，繳出173匹馬力。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTACorolla跨界休旅AltisCamryAllion房車Levin

嫌犯北車丟擲多顆煙霧彈！監視器畫面曝光

