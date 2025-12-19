台灣「百萬有找國產電動車」再加1！鴻華先進全新Bria車型規格曝光

▲鴻華先進宣布收購納智捷！隨即今晚9點公開全新官網。（圖／翻攝自鴻華先進）

記者徐煜展／綜合報導

今12月19日，鴻華先進正式以新台幣 7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，納智捷品牌主導權由裕隆轉移至鴻海體系，象徵台灣國產車正式進入全新階段，而鴻華先進最新官網也在晚間9點左右正式上線，首款Bria最快本月上市出戰，官網帶來詳細的3種車型規格，有望為台灣市場再帶來百萬內國產電動車！

▲鴻華先進官網以Bria作為主軸，上市日期已經心照不宣。車色選擇相當豐富達10種。

全新鴻華先進Bria預計本月正式上市，官網此時上線，被視為新車發表前的關鍵暖身動作。不少車迷也直言，若只是單純品牌更新，時點不會如此巧合，「八成就是要賣車了」。

從鴻海科技日首度亮相、原型車展示，到近期量產測試車多次曝光，Bria一直被視為最有機會搶進百萬內級距的國產純電新兵，如今隨著納智捷轉由鴻華先進主導，品牌與產品終於對齊，Bria 上市時程也明顯加快。

▲Bria官網揭露3種車型規格。

Bria主打中小型電動休旅熱門級距，鎖定都會通勤與家庭日常使用需求，車格介於掀背與跨界SUV之間，正好補上目前台灣電動車市場「價格門檻普遍偏高」的缺口。

官網首度揭露市售量產規格，有單馬達、雙馬達都採用57.7度電池，單馬達後驅擁有229匹馬力、雙馬達來到400匹馬力，在NEDC測試規範下，前者擁有516公里續航力，後者為466公里。而單馬達後驅提供2種車型，雙馬達四驅1款。充電功率達最大達134kW，規格為CCS2，10～80%充電花30分鐘。