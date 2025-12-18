ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
歐盟「2035禁售燃油車計畫」確定退場！全面電動化迎來大轉彎

圖文／7Car 小七車觀點

歐盟原本規劃在 2035 年全面禁止銷售新款燃油車的政策，近期出現重大轉折。根據歐洲議會最大黨團歐洲人民黨（EPP）主席 Manfred Weber 對德國媒體的說法，這項被視為汽車產業結構性轉折點的禁令，實際上已被排除在政策選項之外，取而代之的是更具彈性的排放減量制度，意味著內燃機技術並未被歐盟全面否定。

依照 Weber 的說法，歐盟未來將不再要求汽車製造商在 2035 年達成 100% 零排放的新車銷售結構，而是改為設定更具彈性的車隊平均排放目標。具體而言，從 2035 年起，新車註冊的車廠整體二氧化碳排放量，需較現行基準減少 90%，而非原先規劃的完全歸零。這樣的調整，也代表歐盟不再採取「技術禁令」的方式處理內燃機，而是以結果導向的減碳績效作為核心。

更值得注意的是，Weber 也指出，即便放眼 2040 年之後，歐盟同樣不會設定 100% 的硬性目標，等同於確認「全面禁止內燃機」這條路線已被放棄。對歐洲汽車產業而言，這不僅是政策方向的修正，更是對現有供應鏈、研發體系與就業結構的一次重要保護。Weber 直言，這樣的決定有助於保障數以萬計的工業就業機會，因為引擎與相關零組件仍可在歐洲持續生產，同時也對整個汽車產業釋放出更務實的政策訊號。

從 Weber 的最新說法來看，歐盟最終選擇的並非單純延後時程，而是回頭重寫政策邏輯。這也等於推翻了 2021 年通過、實質上將車市導向只剩純電動車的立法方向，改為容許包括高效率內燃機、混合動力、甚至其他低碳技術在內的多元解方並存。

依目前資訊，歐盟預計在 12 月 16 日正式對外說明相關政策調整內容，屆時細節如何落實到實際法規與車廠計算方式，仍有待進一步確認。不過可以確定的是，歐洲汽車產業在電動化轉型的節奏與路徑上，已不再被單一時間表綁死。

從這次歐盟政策方向的修正來看，反映的不是對減碳目標的退讓，而是對現實市場條件、產業結構與技術多樣性的重新評估。對車廠而言，未來競爭的關鍵，將不再侷限產品的電動化發展，而是誰能在排放、成本與產品吸引力之間，找到更具說服力的平衡點。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

