福特重整佈局「油電動力成未來主力」！部分大型電動車計畫喊卡了

圖文／7Car 小七車觀點

在電動車投資壓力持續放大的情況下，Ford 正式對外確認，將全面調整其與美國相關的電動車資產與產品規劃，這項策略修正也將直接反映在財報上。官方公布，未來財報中將一次性認列約 195 億美元的特殊項目。

Ford 坦言，部分原本規劃中的大型純電車款，因市場需求不如預期、成本壓力過高以及法規環境變化，已不具備可行的商業基礎，因此決定停止推進。這項說法與近期 F-150 Lightning 純電皮卡的調整方向高度相關，未來該車系不排除以增程式電動形式重新定位，而非單純維持現行純電版本。

在商用車布局上，原先規劃供應歐洲市場的純電商用廂型車已確定取消，北美市場的電動商用廂型車計畫同樣告終，不過並非全面撤退，而是轉向推出更具價格競爭力的全新商用車產品，動力選項將以汽油與混合動力為主，並預計於 2029 年在美國 Ohio Assembly Plant 正式投產。

相較於大型 BEV 的收縮，Ford 並未完全放棄電動化，原廠仍將持續開發基於 Universal EV Platform 的新世代電動車，產品定位將聚焦在小型、價格可負擔的級距，首款車型預計於 2027 年推出，目標售價約 3 萬美元，明顯回應市場對價格與實用性的期待。

更關鍵的是，Ford 正式將混合動力與增程式電動列為接下來的核心戰略。官方預估，到 2030 年為止，純電、混合動力與增程式電動三種動力型式合計，將占全球銷售量約 50%，相較 2024 年僅 17% 的占比，成長幅度相當明顯。

在混合動力產品方面，Ford 將同步布局節能取向與性能導向的不同設定，並持續強化可對外供電功能，回應近年消費者在露營、工作與緊急用電上的實際需求。至於增程式電動系統，除了下一代 F-150 之外，也暗示大型 SUV 將陸續導入，包含 Expedition 與 Lincoln Navigator 都被點名為潛在對象。

隨著產品策略轉向，原本命名為 Tennessee Electric Vehicle Center 的工廠，也將更名為 Tennessee Truck Plant，未來將專注於生產價格更親民的燃油與混合動力卡車，並於 2029 年正式量產，這與該廠原先規劃負責次世代 F-150 Lightning 的定位形成鮮明對比。

值得注意的是，Ford 並未放棄電池技術投資，而是將部分產能轉向能源儲存系統領域。Kentucky 州 Glendale 廠區將改為生產容量超過 5 MWh 的大型電池儲能系統，並製造 LFP 稜柱電芯與相關模組，同時 Michigan 州 Marshall 的 BlueOval Battery Park 也將投入住宅用能源儲存產品，與 Universal EV Platform 車系共用電池產線。

Ford 執行長 Jim Farley 表示，這是一項以消費者需求為核心的調整，目標在於建立更具韌性、也更具獲利能力的 Ford。