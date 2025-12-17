ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

福特重整佈局「油電動力成未來主力」！部分大型電動車計畫喊卡了

圖文／7Car 小七車觀點

在電動車投資壓力持續放大的情況下，Ford 正式對外確認，將全面調整其與美國相關的電動車資產與產品規劃，這項策略修正也將直接反映在財報上。官方公布，未來財報中將一次性認列約 195 億美元的特殊項目。

Ford 坦言，部分原本規劃中的大型純電車款，因市場需求不如預期、成本壓力過高以及法規環境變化，已不具備可行的商業基礎，因此決定停止推進。這項說法與近期 F-150 Lightning 純電皮卡的調整方向高度相關，未來該車系不排除以增程式電動形式重新定位，而非單純維持現行純電版本。

在商用車布局上，原先規劃供應歐洲市場的純電商用廂型車已確定取消，北美市場的電動商用廂型車計畫同樣告終，不過並非全面撤退，而是轉向推出更具價格競爭力的全新商用車產品，動力選項將以汽油與混合動力為主，並預計於 2029 年在美國 Ohio Assembly Plant 正式投產。

相較於大型 BEV 的收縮，Ford 並未完全放棄電動化，原廠仍將持續開發基於 Universal EV Platform 的新世代電動車，產品定位將聚焦在小型、價格可負擔的級距，首款車型預計於 2027 年推出，目標售價約 3 萬美元，明顯回應市場對價格與實用性的期待。

更關鍵的是，Ford 正式將混合動力與增程式電動列為接下來的核心戰略。官方預估，到 2030 年為止，純電、混合動力與增程式電動三種動力型式合計，將占全球銷售量約 50%，相較 2024 年僅 17% 的占比，成長幅度相當明顯。

在混合動力產品方面，Ford 將同步布局節能取向與性能導向的不同設定，並持續強化可對外供電功能，回應近年消費者在露營、工作與緊急用電上的實際需求。至於增程式電動系統，除了下一代 F-150 之外，也暗示大型 SUV 將陸續導入，包含 Expedition 與 Lincoln Navigator 都被點名為潛在對象。

隨著產品策略轉向，原本命名為 Tennessee Electric Vehicle Center 的工廠，也將更名為 Tennessee Truck Plant，未來將專注於生產價格更親民的燃油與混合動力卡車，並於 2029 年正式量產，這與該廠原先規劃負責次世代 F-150 Lightning 的定位形成鮮明對比。

值得注意的是，Ford 並未放棄電池技術投資，而是將部分產能轉向能源儲存系統領域。Kentucky 州 Glendale 廠區將改為生產容量超過 5 MWh 的大型電池儲能系統，並製造 LFP 稜柱電芯與相關模組，同時 Michigan 州 Marshall 的 BlueOval Battery Park 也將投入住宅用能源儲存產品，與 Universal EV Platform 車系共用電池產線。

Ford 執行長 Jim Farley 表示，這是一項以消費者需求為核心的調整，目標在於建立更具韌性、也更具獲利能力的 Ford。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Ford福特Hybrid油電電動車汽車新車F-150

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【花式機關】有種被日本夾娃娃機羞辱的感覺^^

推薦閱讀

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

最新文章

福特重整佈局油電動力成未來主力2025-12-17

「第6代TOYOTA RAV4日本開賣」新台幣90萬2025-12-17

台灣「國產汽車銷售品牌」再加12025-12-17

10大最佳汽車品牌特斯拉首度進榜2025-12-17

6代HONDA CR-V「日本訂單掛零」2025-12-17

「LEXUS主力休旅NX」將改款更新2025-12-17

TOYOTA「全新跨界休旅歐洲開賣」台灣本月底發表2025-12-17

台灣三菱「國產全新7人座休旅」上路測試2025-12-17

麥拉倫推限量碳纖維超跑電競椅2025-12-16

三陽全新黃牌大羊重機開賣2025-12-16

熱門文章

台灣「國產汽車銷售品牌」再加12025-12-17

台灣三菱「國產全新7人座休旅」上路測試2025-12-17

「LEXUS主力休旅NX」將改款更新2025-12-17

「MG改款新休旅開賣」新台幣50萬有找2025-12-16

6代HONDA CR-V「日本訂單掛零」2025-12-17

「第6代TOYOTA RAV4日本開賣」新台幣90萬2025-12-17

新HONDA Odyssey漲太貴賣不動2025-12-16

改款「新TOYOTA Corolla」空間更大直逼Camry2025-12-15

TOYOTA「全新跨界休旅歐洲開賣」台灣本月底發表2025-12-17

「新一代Nissan Sentra」實車大陸現身2025-12-16

相關新聞

台灣「國產汽車銷售品牌」再加1！鴻華先進多款新車曝光　最快本月上市

台灣「國產汽車銷售品牌」再加1！鴻華先進多款新車曝光　最快本月上市

10大最佳汽車品牌「特斯拉首度進榜」！消費者報告公布最新成績單

10大最佳汽車品牌「特斯拉首度進榜」！消費者報告公布最新成績單

區區有充電站再推進！　台南第4批電動車充電站19日啟用9處場域

區區有充電站再推進！　台南第4批電動車充電站19日啟用9處場域

你與麥拉倫超跑最近的距離「碳纖維電競椅亮相」！限量100張先搶先贏

你與麥拉倫超跑最近的距離「碳纖維電競椅亮相」！限量100張先搶先贏

15.28萬起！三陽「全新黃牌大羊重機」開賣　再享36期0利率

15.28萬起！三陽「全新黃牌大羊重機」開賣　再享36期0利率

讀者迴響

熱門文章

台灣「國產汽車銷售品牌」再加1！鴻華先進多款新車曝光　最快本月上市

台灣「國產汽車銷售品牌」再加1！鴻華先進多款新車曝光　最快本月上市

台灣三菱「國產全新7人座休旅」上路測試！1.5升渦輪明年發表

台灣三菱「國產全新7人座休旅」上路測試！1.5升渦輪明年發表

「LEXUS主力休旅NX」將改款更新！全新升級座艙更科技　還有大螢幕

「LEXUS主力休旅NX」將改款更新！全新升級座艙更科技　還有大螢幕

「MG改款新休旅開賣」新台幣50萬有找！5人、7人座都有搭載1.5升渦輪

「MG改款新休旅開賣」新台幣50萬有找！5人、7人座都有搭載1.5升渦輪

6代HONDA CR-V「日本訂單掛零」！台灣明年國產油電價格是關鍵

6代HONDA CR-V「日本訂單掛零」！台灣明年國產油電價格是關鍵

「第6代TOYOTA RAV4日本開賣」折合新台幣90萬！台灣本月底搶接單

「第6代TOYOTA RAV4日本開賣」折合新台幣90萬！台灣本月底搶接單

新HONDA Odyssey漲太貴賣不動！日本經銷端喊苦上市一個月只賣出一台

新HONDA Odyssey漲太貴賣不動！日本經銷端喊苦上市一個月只賣出一台

改款「新TOYOTA Corolla」空間更大直逼Camry！油耗24.2km/L　大陸12月上市

改款「新TOYOTA Corolla」空間更大直逼Camry！油耗24.2km/L　大陸12月上市

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366