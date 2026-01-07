ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「小米SU7賣不到2年」宣布要推大改款！創辦人雷軍：今年4月開賣

▲小米SU7

▲小米SU7宣布今年4月要推新一代。（圖／翻攝自小米汽車）

記者徐煜展／綜合報導

小米汽車正式宣布新一代 SU7預計 2026 年 4 月上市，並於今早開放優先訂車，並帶來全新配色「卡布里藍」與多項配置升級。小米SU7自 2024 年 3 月 28 日首發、4 月起開始交付的 SU7，不到兩年就迎來產品週期更新，成為首款改款車型。

▲小米SU7宣布今年4月要推新一代。（圖／翻攝自小米汽車）

▲雷軍於社群釋出新一代SU7，並表示將開放訂車，預計今年4月上市。

創辦人雷軍在大陸微博表示，新一代SU7將在設計、安全、續航及智慧輔助配備上全面提升，包括新的外觀細節、內裝升級、全系標配激光雷達與完整輔助駕駛套件，並強調續航與智能座艙體驗有所突破。

小米 SU7 自 2024 年 3 月正式發表以來，上市後迅速在市場造成話題，也在台灣市場引起熱烈討論。SU7在約 1 年 9 個月內交付超過 36 萬輛，月均交車超過 1.7 萬輛，成為品牌汽車部門的主力熱銷車型。

不過從官方公布的首張宣傳照與資訊來看，新一代 SU7 在 車身基本造型架構上與現款相同，主要為細節更新與配備強化，而非全新平台或重新設計的全代產品，因此業界普遍視其為中期小改款，而非全新世代。此種提前在不到兩年的時間點推出改款，顯示小米希望提高競爭力與回應市場反饋。

