你與麥拉倫超跑最近的距離「碳纖維電競椅亮相」！限量100張先搶先贏

圖文／7Car 小七車觀點

對多數人來說，擁有一輛超級跑車始終停留在想像階段，但 McLaren 最近提供了一種「相對容易入手」的替代方案。這家英國性能品牌攜手電競椅品牌 Secretlab，推出一款擁有 McLaren 名號、採用碳纖維結構的限量電競椅，讓沒有預算買車的人，也能在書桌前體驗一點來自 W1 世界的象徵性元素。

這款產品名為 Secretlab McLaren MonoCell Edition，全球限量 100 張，每張售價 1,999 美元，訂購將於 12 月 15 日上午 8 點（PST）開放。數量與價格都不低，定位相當明確，主打品牌、材質與稀有性。

MonoCell Edition 最大的賣點在於椅子本體採用真正的碳纖維打造，並非一般視覺仿真材質。Secretlab 表示，椅背造型參考 McLaren 超跑常見的水滴狀輪廓設計語彙，並在椅背後方配置序號銘牌，進一步強化收藏屬性。從產品定位來看，這就是一件與 McLaren 聯名的設計商品，而非單純為長時間遊戲所打造的工具。

材質方面，表面包覆使用 Dinamica 類麂皮材質，觸感與質感都試圖向高性能車款內裝靠攏，在視覺與觸覺上，能讓使用者聯想到跑車座艙的氛圍。結構本體則是以 Secretlab 現行的 TITAN Evo 為基礎，內部使用冷固泡棉，搭配官方的「Pebble」座墊設計，以及該品牌主打的四向可調 L-ADAPT 腰靠系統。官方說法強調這套結構能帶來更平均的受力分布、更穩定的支撐性，並在長時間使用下減輕壓力，實際乘坐感受預期與 TITAN Evo 系列相近。

值得注意的是，這款 McLaren MonoCell Edition 採取相當強硬的銷售條款，所有訂單一經成立即不可取消、不接受退貨或換貨。換句話說，下單前必須非常確定，這張椅子對你來說不只是一時衝動，而是真的值得收藏與使用。