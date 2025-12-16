209.8萬起！吉普重返台灣「首波帶來藍哥越野車」　最終售價看關稅

記者張慶輝／台北報導

睽違15年後，美國經典越野車品牌Jeep吉普今（10）日正式重返台灣，也是寶嘉聯合／尚騰汽車集團現階段的最後一塊拼圖，首波帶來最具代表性的車款「藍哥」Wrangler，並開出209.8萬起的預售價，但寶嘉聯合強調此價格是以台美關稅0%計算，所以最終售價還要等結果公布後為準；而為了一同見證美系品牌回歸的大事，包括AIT美國在台協會、AmCham台灣美國商會與關務署都派出代表參與，也是近年汽車品牌活動少見的高規格貴賓陣容。

▲美國經典越野車品牌Jeep吉普在寶嘉聯合的代理下正式重返台灣，首波帶來Wrangler雙車型。

Jeep Wrangler全車系預售價

Sahara：209.8萬

Rubicon：239.8萬

寶嘉聯合備註：此預售價是基於台美關稅0%為基礎計算，最終售價將依政府公布關稅結果後，以寶嘉聯合公布為準。

此次導入台灣市場的Wrangler均為5門車型，更加符合家庭客群的空間需求，外型維持Jeep品牌的各項經典元素，包括LED圓燈、7道直柵水箱護罩、類油桶造型尾燈等，另外所有車門與車頂都可無工具拆卸，前擋風玻璃也能向前傾倒，讓駕駛與乘客都能更貼近野外環境。

▲包括AIT美國在台協會、AmCham台灣美國商會與關務署都派出代表參與，是近年少見的高規格貴賓陣容。

相較於硬派的外型，新世代Wrangler的內裝更往豪華車靠攏，以7吋數位儀錶與12.3吋中控螢幕做為顯示介面，高檔皮質座椅且雙前座附有12向電動調整與加熱功能，並配備Alpine音響系統，而且相較於當前同級車款都採用按鍵或旋鈕控制四驅系統，Wrangler還是維持最硬派的「雙排檔桿」設定，無論視覺上或操作上都更有Feel。

▲Wrangler的外型延續Jeep品牌經典元素，包括雙圓頭燈與7直柵水箱護罩。

動力方面，全車系均搭載2.0升4缸渦輪引擎，可輸出272匹馬力與40.8公斤米扭力，搭配8速ZF手自排變速箱，7.6秒就能完成0-100km/h加速，拖曳能力達2,370公斤；當然Jeep最為人稱道的越野硬底子也沒少，包括非乘載式梯形大樑設計、加力箱、電子差速鎖、可斷開式防傾桿、越野定速等，分別能在Wrangler雙車型上看見，主動安全則有ACC主動定速與AEB主動煞車等完整駕駛輔助系統，在越野以外也能輕鬆且安全的移動。

▲包括4個車門與車頂都能拆卸，讓駕駛與乘客都能進一步貼近大自然。

除了首波登台的Wrangler車系外，寶嘉聯合也同場預告，包括搭載P2 Hybrid油電動力的中小型休旅Compass、以及同樣具有悠久歷史的中型休旅Cherokee切諾基都在導入計畫中，將持續為台灣車迷帶來更多樣化的車型選擇。