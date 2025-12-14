ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

越南電動車品牌「在美國遭遇嚴峻挑戰」！計畫全面受挫銷售量停滯

圖文／7Car 小七車觀點

越南電動車品牌 VinFast 在美國市場的布局，原本帶著大膽野心展開，但如今看起來比預期還要困難。過去幾年，這家公司試圖把 VF 8 與 VF 9 等電動 SUV 賣進美國，並規畫引進更小型的 VF 3 甚至皮卡車型，但銷售數字低迷、經銷體系萎縮，以及先前喊出的北卡工廠延宕，都讓這項美國計畫面臨嚴峻挑戰。

目前 VinFast 在美國僅販售 VF 8 與三排座 VF 9，兩款皆鎖定主流 SUV 市場。然而，原本也有計畫推出更平價的 VF 3、以及皮卡等產品線，但這些提案如今看起來愈來愈不切實際。另一方面，VinFast 在 2023 年曾為北卡羅來納州新工廠舉行破土典禮，原本期望 2024 年就能投產，但工程進度很快停擺，廠區開幕時間已延後至 2028 年或之後。

美國媒體指出，VinFast 現階段剩下的經銷據點不到 24 家，而且數量還在縮減中。今年已有一間經銷店在 7 月結束營業，另一間在 11 月停業，位於北卡的門市也預計在年底前關閉。即便在營運中的據點，不少也只是掛名存在，實際上沒有車輛展示，庫存數量極少。

以 VinFast 官方宣稱目前有 22 家經銷商為例，實際有車輛現貨的僅剩 17 家，且多數門市庫存都不到 15 輛。甚至有一家佛羅里達的代理商，現場僅剩一輛 2024 年式的 VF 8，標價 52,910 美元。對於還在觀望或考慮入手的買家來說，這樣的經銷情況無疑降低購車誘因。

銷量成績也與整體美國電動車市場走勢脫節。今年前 10 個月，VinFast 在美國的登記數僅有 1,413 輛，較去年同期下滑約 57%。這與全市場 EV 銷售仍有約 11% 成長的背景相比，落差相當明顯。VinFast 當初進軍美國時曾預期快速拓展經銷網，到 2024 年底達成數百家門市的規模；即便截至今年 8 月一度宣稱「近 30 家授權經銷商」，實際到年底經銷體系卻明顯萎縮。

面對當前情勢，VinFast 董事長 Thuy Thu Le 表示，美國市場的積極拓展計畫已暫停，短期內不會再開新經銷據點。她指出，現階段面對關稅政策與電動車市場的不穩定性，必須先觀察市場穩定的狀況，再評估是否恢復推進；接下來的重點是扶持現有經銷商，提高他們的營運獲利能力。

現階段看來，VinFast 在美國的腳步已比原先計畫放慢不少。無論是產品線延後布局、經銷網縮減，還是工廠建設延期，都反映出這家公司進入成熟市場時所面臨的難題。未來是否能找到立足之道、重拾拓展節奏，還需要更多時間與策略調整。對於消費者與投資人而言，VinFast 在美國的下一步仍是不確定性較高的觀察焦點。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：VinFast電動車汽車新車美國市場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

辛龍喪妻神隱5年露面！ 　唱自創曲「全是對劉真的思念」

推薦閱讀

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

最新文章

越南電動車品牌在美國遭遇嚴峻挑戰2025-12-14

Land Rover推停產10年老車升級服務2025-12-14

1,895萬起、只有限量90輛！2025-12-13

「Hyundai全新7人座休旅」台灣12月亮相2025-12-13

【周焦點】台灣TOYOTA RAV4將完售2025-12-13

smart首款大型房車企劃啟動2025-12-13

Audi傳奇銘機5缸引擎迎來50周年2025-12-13

賓士旗艦S-Class化身無人計程車2025-12-13

台灣Suzuki預告「全新休旅12月登台」2025-12-12

Nissan「全新油電休旅」12月登台2025-12-12

熱門文章

Land Rover推停產10年老車升級服務2025-12-14

LEXUS油電休旅「打破停產傳聞」新年式開賣2025-12-12

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」2025-12-10

「TOYOTA新7人座休旅亮相」空間更勝RAV42025-12-11

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐2025-12-08

「Nissan全新入門休旅」發表2025-12-07

台灣Suzuki預告「全新休旅12月登台」2025-12-12

Nissan「全新油電休旅」12月登台2025-12-12

11月最新能源局名單公布2025-12-12

【周焦點】台灣TOYOTA RAV4將完售2025-12-13

相關新聞

美國男自曝「奈米鳥」不到3公分！　想獲認證世界最短

美國男自曝「奈米鳥」不到3公分！　想獲認證世界最短

快訓／美布朗大學爆校園槍擊案！　警方：多人中彈

快訓／美布朗大學爆校園槍擊案！　警方：多人中彈

Land Rover推「停產10年老車升級服務」！換V8引擎榨400匹馬力

Land Rover推「停產10年老車升級服務」！換V8引擎榨400匹馬力

陸擬規範汽車業促銷與定價行為　比亞迪、小鵬等車企發聲支持

陸擬規範汽車業促銷與定價行為　比亞迪、小鵬等車企發聲支持

質疑華為AI實力　美議員：靠「台灣空殼公司」走私晶片

質疑華為AI實力　美議員：靠「台灣空殼公司」走私晶片

讀者迴響

熱門文章

Land Rover推「停產10年老車升級服務」！換V8引擎榨400匹馬力

Land Rover推「停產10年老車升級服務」！換V8引擎榨400匹馬力

LEXUS油電休旅「打破停產傳聞」新年式開賣！折合新台幣98萬起

LEXUS油電休旅「打破停產傳聞」新年式開賣！折合新台幣98萬起

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」售價百萬內！少了2.0汽油入手漲價

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」售價百萬內！少了2.0汽油入手漲價

「TOYOTA新7人座休旅亮相」空間更勝RAV4！搭載2.4升渦輪

「TOYOTA新7人座休旅亮相」空間更勝RAV4！搭載2.4升渦輪

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

「Nissan全新入門休旅」發表折合新台幣70萬有找！外型搶眼搭1.6升動力

「Nissan全新入門休旅」發表折合新台幣70萬有找！外型搶眼搭1.6升動力

台灣Suzuki預告「全新休旅12月登台」TOYOTA雙生同步發表！售價有望百萬內

台灣Suzuki預告「全新休旅12月登台」TOYOTA雙生同步發表！售價有望百萬內

台灣TOYOTA神車有新對手了！Nissan「全新油電休旅」12月登台

台灣TOYOTA神車有新對手了！Nissan「全新油電休旅」12月登台

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366