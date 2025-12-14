越南電動車品牌「在美國遭遇嚴峻挑戰」！計畫全面受挫銷售量停滯

圖文／7Car 小七車觀點

越南電動車品牌 VinFast 在美國市場的布局，原本帶著大膽野心展開，但如今看起來比預期還要困難。過去幾年，這家公司試圖把 VF 8 與 VF 9 等電動 SUV 賣進美國，並規畫引進更小型的 VF 3 甚至皮卡車型，但銷售數字低迷、經銷體系萎縮，以及先前喊出的北卡工廠延宕，都讓這項美國計畫面臨嚴峻挑戰。

目前 VinFast 在美國僅販售 VF 8 與三排座 VF 9，兩款皆鎖定主流 SUV 市場。然而，原本也有計畫推出更平價的 VF 3、以及皮卡等產品線，但這些提案如今看起來愈來愈不切實際。另一方面，VinFast 在 2023 年曾為北卡羅來納州新工廠舉行破土典禮，原本期望 2024 年就能投產，但工程進度很快停擺，廠區開幕時間已延後至 2028 年或之後。

美國媒體指出，VinFast 現階段剩下的經銷據點不到 24 家，而且數量還在縮減中。今年已有一間經銷店在 7 月結束營業，另一間在 11 月停業，位於北卡的門市也預計在年底前關閉。即便在營運中的據點，不少也只是掛名存在，實際上沒有車輛展示，庫存數量極少。

以 VinFast 官方宣稱目前有 22 家經銷商為例，實際有車輛現貨的僅剩 17 家，且多數門市庫存都不到 15 輛。甚至有一家佛羅里達的代理商，現場僅剩一輛 2024 年式的 VF 8，標價 52,910 美元。對於還在觀望或考慮入手的買家來說，這樣的經銷情況無疑降低購車誘因。

銷量成績也與整體美國電動車市場走勢脫節。今年前 10 個月，VinFast 在美國的登記數僅有 1,413 輛，較去年同期下滑約 57%。這與全市場 EV 銷售仍有約 11% 成長的背景相比，落差相當明顯。VinFast 當初進軍美國時曾預期快速拓展經銷網，到 2024 年底達成數百家門市的規模；即便截至今年 8 月一度宣稱「近 30 家授權經銷商」，實際到年底經銷體系卻明顯萎縮。

面對當前情勢，VinFast 董事長 Thuy Thu Le 表示，美國市場的積極拓展計畫已暫停，短期內不會再開新經銷據點。她指出，現階段面對關稅政策與電動車市場的不穩定性，必須先觀察市場穩定的狀況，再評估是否恢復推進；接下來的重點是扶持現有經銷商，提高他們的營運獲利能力。

現階段看來，VinFast 在美國的腳步已比原先計畫放慢不少。無論是產品線延後布局、經銷網縮減，還是工廠建設延期，都反映出這家公司進入成熟市場時所面臨的難題。未來是否能找到立足之道、重拾拓展節奏，還需要更多時間與策略調整。對於消費者與投資人而言，VinFast 在美國的下一步仍是不確定性較高的觀察焦點。