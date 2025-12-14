Land Rover推「停產10年老車升級服務」！換V8引擎榨400匹馬力

圖文／7Car 小七車觀點

Land Rover Classic 部門旗下的 Works Bespoke 計畫持續提供經典車完整修復服務，日前再度打造了一款已停產 10 年的 Defender，將其動力核心換上一具 400 匹馬力的自然進氣 V8，引擎，並結合 Defender Octa 現代化元素，讓這款經典車型也能享受到和現代高性能版本一致的烤漆組合。

根據原廠表示，每台車會花將近 300 小時進行噴漆，可選 Petra Copper、Faroe Green、Sargasso Blue、Narvik Black 等車色，也保留 Carpathian Grey 與 Charente Grey 經典色。所有顏色都能選亮面或霧面處理，呈現方式比以往更完整。

外觀細節同樣參照 Octa，例如水箱罩改為亮黑色，車頭 Defender 字樣則採切碎碳纖維材質製成。輪圈方面提供 5 種式樣、11 種表面處理，並有 16 吋與 18 吋規格，能照個人喜好搭配。

車室部分布料與皮革的顏色延伸自現行 Octa，包含 Khaki Green、Light Cloud、Lunar、Burnt Sienna、Ebony 等色系，甚至能延伸到車頂、門飾板、中控台、排檔桿周邊與方向盤，讓經典外觀裡的氛圍多一點現代感。

原廠表示會推出這樣的配套服務，是因為買家開始同時訂購現行 Octa 與一台經典 Defender，希望兩台車形成組合。這也讓 Classic 版本的價格顯得更突出。現行 Defender Octa 在英國起價為 148,045 英鎊，而 Classic 版本因為重建工程更繁複，價格直接站上 190,000 英鎊。

至於動力，Classic Defender 採用 Land Rover 自家 5.0 升 V8，自然進氣設定，具備 400hp 與 515Nm 輸出，搭配 ZF 八速自排。雖然不像 Octa 那顆來自 BMW 的 4.4 升雙渦輪 V8 引擎，但少了渦輪、反應更直接，符合車迷期待的老派性格。底盤則配上強化煞車、重新設定的轉向與全新的懸吊組件，確保現代上路也能安心使用。