ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Land Rover推「停產10年老車升級服務」！換V8引擎榨400匹馬力

圖文／7Car 小七車觀點

Land Rover Classic 部門旗下的 Works Bespoke 計畫持續提供經典車完整修復服務，日前再度打造了一款已停產 10 年的 Defender，將其動力核心換上一具 400 匹馬力的自然進氣 V8，引擎，並結合 Defender Octa 現代化元素，讓這款經典車型也能享受到和現代高性能版本一致的烤漆組合。

根據原廠表示，每台車會花將近 300 小時進行噴漆，可選 Petra Copper、Faroe Green、Sargasso Blue、Narvik Black 等車色，也保留 Carpathian Grey 與 Charente Grey 經典色。所有顏色都能選亮面或霧面處理，呈現方式比以往更完整。

外觀細節同樣參照 Octa，例如水箱罩改為亮黑色，車頭 Defender 字樣則採切碎碳纖維材質製成。輪圈方面提供 5 種式樣、11 種表面處理，並有 16 吋與 18 吋規格，能照個人喜好搭配。

車室部分布料與皮革的顏色延伸自現行 Octa，包含 Khaki Green、Light Cloud、Lunar、Burnt Sienna、Ebony 等色系，甚至能延伸到車頂、門飾板、中控台、排檔桿周邊與方向盤，讓經典外觀裡的氛圍多一點現代感。

原廠表示會推出這樣的配套服務，是因為買家開始同時訂購現行 Octa 與一台經典 Defender，希望兩台車形成組合。這也讓 Classic 版本的價格顯得更突出。現行 Defender Octa 在英國起價為 148,045 英鎊，而 Classic 版本因為重建工程更繁複，價格直接站上 190,000 英鎊。

至於動力，Classic Defender 採用 Land Rover 自家 5.0 升 V8，自然進氣設定，具備 400hp 與 515Nm 輸出，搭配 ZF 八速自排。雖然不像 Octa 那顆來自 BMW 的 4.4 升雙渦輪 V8 引擎，但少了渦輪、反應更直接，符合車迷期待的老派性格。底盤則配上強化煞車、重新設定的轉向與全新的懸吊組件，確保現代上路也能安心使用。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：LandRoverDefenderOctaV8引擎汽車新車升級

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【吵到忘我】情侶吵到鐵軌上 火車高速衝來差1公尺險被輾！全場嚇傻

推薦閱讀

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

最新文章

Land Rover推停產10年老車升級服務2025-12-14

1,895萬起、只有限量90輛！2025-12-13

「Hyundai全新7人座休旅」台灣12月亮相2025-12-13

【周焦點】台灣TOYOTA RAV4將完售2025-12-13

smart首款大型房車企劃啟動2025-12-13

Audi傳奇銘機5缸引擎迎來50周年2025-12-13

賓士旗艦S-Class化身無人計程車2025-12-13

台灣Suzuki預告「全新休旅12月登台」2025-12-12

Nissan「全新油電休旅」12月登台2025-12-12

LEXUS油電休旅「打破停產傳聞」新年式開賣2025-12-12

熱門文章

Land Rover推停產10年老車升級服務2025-12-14

LEXUS油電休旅「打破停產傳聞」新年式開賣2025-12-12

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」2025-12-10

台灣Suzuki預告「全新休旅12月登台」2025-12-12

「TOYOTA新7人座休旅亮相」空間更勝RAV42025-12-11

「Nissan全新入門休旅」發表2025-12-07

「MG新休旅預告12月發表」5人、7人座都有2025-12-11

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐2025-12-08

【周焦點】台灣TOYOTA RAV4將完售2025-12-13

Nissan「全新油電休旅」12月登台2025-12-12

相關新聞

蔬果界白玉風華！大樹苦瓜節登場 中央與地方力挺農產升級

蔬果界白玉風華！大樹苦瓜節登場 中央與地方力挺農產升級

陸擬規範汽車業促銷與定價行為　比亞迪、小鵬等車企發聲支持

陸擬規範汽車業促銷與定價行為　比亞迪、小鵬等車企發聲支持

養車更貴了！交部調查「開車全年花8.4萬」　北部車主最苦

養車更貴了！交部調查「開車全年花8.4萬」　北部車主最苦

smart不做小車了「首款大型房車企劃啟動」！搭PHEV動力續航破1800KM

smart不做小車了「首款大型房車企劃啟動」！搭PHEV動力續航破1800KM

Audi傳奇銘機「5缸引擎迎來50周年」！品牌重要象徵賽事屢創佳績

Audi傳奇銘機「5缸引擎迎來50周年」！品牌重要象徵賽事屢創佳績

讀者迴響

熱門文章

Land Rover推「停產10年老車升級服務」！換V8引擎榨400匹馬力

Land Rover推「停產10年老車升級服務」！換V8引擎榨400匹馬力

LEXUS油電休旅「打破停產傳聞」新年式開賣！折合新台幣98萬起

LEXUS油電休旅「打破停產傳聞」新年式開賣！折合新台幣98萬起

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」售價百萬內！少了2.0汽油入手漲價

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」售價百萬內！少了2.0汽油入手漲價

台灣Suzuki預告「全新休旅12月登台」TOYOTA雙生同步發表！售價有望百萬內

台灣Suzuki預告「全新休旅12月登台」TOYOTA雙生同步發表！售價有望百萬內

「TOYOTA新7人座休旅亮相」空間更勝RAV4！搭載2.4升渦輪

「TOYOTA新7人座休旅亮相」空間更勝RAV4！搭載2.4升渦輪

「Nissan全新入門休旅」發表折合新台幣70萬有找！外型搶眼搭1.6升動力

「Nissan全新入門休旅」發表折合新台幣70萬有找！外型搶眼搭1.6升動力

「MG新休旅預告12月發表」5人、7人座都有！搭載1.5升渦輪外觀更霸氣

「MG新休旅預告12月發表」5人、7人座都有！搭載1.5升渦輪外觀更霸氣

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366