ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Audi傳奇銘機「5缸引擎迎來50周年」！品牌重要象徵賽事屢創佳績

圖文／7Car 小七車觀點

Audi 將在 2026 年迎來五汽缸引擎的 50 週年里程碑。自 1976 年首次於第二代 Audi 100 上登場以來，這具獨特的引擎架構便成為品牌的重要象徵，甚至深刻形塑「Vorsprung durch Technik」的核心精神。無論是在市售車型的均衡表現，或是於拉力賽、爬山賽等多項國際賽事中屢創佳績，五汽缸引擎始終代表著 Audi 對性能與技術持續精進的承諾。如今，2.5 TFSI 引擎仍因其運轉節奏、聲浪與性能，被視為性能車世界中的獨特存在。

品牌的重要象徵　Audi 五汽缸引擎迎來 50 週年

五汽缸引擎之所以誕生，源自 70 年代 Audi 亟欲提升中大型房車的動力表現，而受限於車體空間與重量配置，六缸設計並不適合，因此五汽缸成為突破口。初代 2.1 升汽油引擎具備 136 PS，在當時已屬先進；後續更加入柴油版本與渦輪技術，逐步推動性能升級。真正讓五汽缸聲名大噪的關鍵，則是 1980 年原始 quattro 的推出。搭載渦輪、插氣冷卻器與全時四驅系統，它於世界拉力錦標賽奠定 Audi 的傳奇地位；接著 Sport quattro 與 Group B 賽車的亮相，更以超過 300 PS 的市售輸出與最高達 450 PS 的賽車規格，將五汽缸推向巔峰。Walter Röhrl、Stig Blomqvist 等車手更憑藉其強悍性能在 80 年代締造多項冠軍紀錄。

品牌的重要象徵　Audi 五汽缸引擎迎來 50 週年

品牌的重要象徵　Audi 五汽缸引擎迎來 50 週年

品牌的重要象徵　Audi 五汽缸引擎迎來 50 週年

隨著 90 年代中期 V6 引擎普及，五汽缸逐漸淡出市場，但在 2009 年，Audi 再度讓五汽缸重返性能舞台。TT RS 首度搭載 2.5 升五汽缸渦輪引擎，透過直噴與渦輪增壓技術，可輸出 340 PS，之後更在 RS 3、RS Q3 等車型上推向更高輸出。2016 年進化版本登場後，重量降低、摩擦減少、反應更快，最大可達 400 PS 與 480 Nm 扭力。2021 年新一代 RS 3 更把輸出提升至 400 PS 與 500 Nm，零百加速僅需 3.8 秒，成為當今最強勢的量產五汽缸動力。而獨特的 1-2-4-5-3 點火順序則賦予 RS 車系難以取代的聲浪魅力。

品牌的重要象徵　Audi 五汽缸引擎迎來 50 週年

品牌的重要象徵　Audi 五汽缸引擎迎來 50 週年

現行 2.5 TFSI 的開發重點在於兼顧高性能與輕量化。鋁合金曲軸箱、鍛造曲軸、中空設計、鎂合金油底殼等配置，讓引擎重量控制在約 160 公斤內。燃油系統採雙噴射（歧管與缸內直噴），搭配可變排氣凸輪調校（Audi valvelift system），確保動力輸出與油耗間取得平衡。大型渦輪提供最高 1.5 bar 的增壓壓力，而缸壁以等離子塗層減少摩擦，特殊活塞冷卻油道與熱管理系統則提升耐久性。除此之外，Audi 也透過歐洲多氣候環境的長期測試、包含紐柏林北環耐久測試，確保引擎在極端環境下依舊能發揮最高性能。

品牌的重要象徵　Audi 五汽缸引擎迎來 50 週年

五汽缸引擎的組裝過程在匈牙利 Győr 工廠，以手工方式於專屬生產區域完成，並由熟練技師在 21 個站點逐步組裝。從鋁製曲軸箱、鍛造活塞、鋪設曲軸，到渦輪、點火系統、線束與雙質量飛輪，每一道工序都需要精密校正。組裝完成後，還必須通過冷測與熱測，包括第一次正式點火，以確保機械結構與電子系統皆在最佳狀態。最終引擎會以鐵路運送至德國因戈爾施塔特工廠，與 RS 3 車型完成「結合」，讓這具承載半世紀傳統的五汽缸動力正式踏上道路。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Audi奧迪5缸引擎汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【高雄警抓車手殉職】騎車自撞違停貨車！送醫不治

推薦閱讀

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

最新文章

smart首款大型房車企劃啟動2025-12-13

Audi傳奇銘機5缸引擎迎來50周年2025-12-13

賓士旗艦S-Class化身無人計程車2025-12-13

台灣Suzuki預告「全新休旅12月登台」2025-12-12

Nissan「全新油電休旅」12月登台2025-12-12

LEXUS油電休旅「打破停產傳聞」新年式開賣2025-12-12

11月最新能源局名單公布2025-12-12

川普放寬日本K-Car可望進軍美國2025-12-12

KIA全新世代Seltos休旅車亮相2025-12-12

Suzuki中量級復古重機在台上市2025-12-11

熱門文章

Nissan「全新油電休旅」12月登台2025-12-12

台灣Suzuki預告「全新休旅12月登台」2025-12-12

賓士旗艦S-Class化身無人計程車2025-12-13

LEXUS油電休旅「打破停產傳聞」新年式開賣2025-12-12

「TOYOTA新7人座休旅亮相」空間更勝RAV42025-12-11

11月最新能源局名單公布2025-12-12

smart首款大型房車企劃啟動2025-12-13

Audi傳奇銘機5缸引擎迎來50周年2025-12-13

「MG新休旅預告12月發表」5人、7人座都有2025-12-11

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」2025-12-10

相關新聞

賓士旗艦房車「S-Class化身無人計程車」！首批測試阿布達比上路

賓士旗艦房車「S-Class化身無人計程車」！首批測試阿布達比上路

川普放寬政策「日本K-Car可望進軍美國」！挾便宜＋省油強勢進攻

川普放寬政策「日本K-Car可望進軍美國」！挾便宜＋省油強勢進攻

KIA「全新世代Seltos休旅車」亮相！原廠寄厚望化身全球主力車

KIA「全新世代Seltos休旅車」亮相！原廠寄厚望化身全球主力車

39.8萬起！Suzuki「中量級復古重機」在台上市　王陽明成首位車主

39.8萬起！Suzuki「中量級復古重機」在台上市　王陽明成首位車主

福特宣布與雷諾合作「2028共推新電動車」！首波新作是小型車

福特宣布與雷諾合作「2028共推新電動車」！首波新作是小型車

讀者迴響

熱門文章

台灣TOYOTA神車有新對手了！Nissan「全新油電休旅」12月登台

台灣TOYOTA神車有新對手了！Nissan「全新油電休旅」12月登台

台灣Suzuki預告「全新休旅12月登台」TOYOTA雙生同步發表！售價有望百萬內

台灣Suzuki預告「全新休旅12月登台」TOYOTA雙生同步發表！售價有望百萬內

賓士旗艦房車「S-Class化身無人計程車」！首批測試阿布達比上路

賓士旗艦房車「S-Class化身無人計程車」！首批測試阿布達比上路

LEXUS油電休旅「打破停產傳聞」新年式開賣！折合新台幣98萬起

LEXUS油電休旅「打破停產傳聞」新年式開賣！折合新台幣98萬起

「TOYOTA新7人座休旅亮相」空間更勝RAV4！搭載2.4升渦輪

「TOYOTA新7人座休旅亮相」空間更勝RAV4！搭載2.4升渦輪

國產全新休旅油耗曝光、鴻海電動車近期上市！11月最新能源局名單公布

國產全新休旅油耗曝光、鴻海電動車近期上市！11月最新能源局名單公布

smart不做小車了「首款大型房車企劃啟動」！搭PHEV動力續航破1800KM

smart不做小車了「首款大型房車企劃啟動」！搭PHEV動力續航破1800KM

Audi傳奇銘機「5缸引擎迎來50周年」！品牌重要象徵賽事屢創佳績

Audi傳奇銘機「5缸引擎迎來50周年」！品牌重要象徵賽事屢創佳績

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366