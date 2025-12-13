Audi傳奇銘機「5缸引擎迎來50周年」！品牌重要象徵賽事屢創佳績

圖文／7Car 小七車觀點

Audi 將在 2026 年迎來五汽缸引擎的 50 週年里程碑。自 1976 年首次於第二代 Audi 100 上登場以來，這具獨特的引擎架構便成為品牌的重要象徵，甚至深刻形塑「Vorsprung durch Technik」的核心精神。無論是在市售車型的均衡表現，或是於拉力賽、爬山賽等多項國際賽事中屢創佳績，五汽缸引擎始終代表著 Audi 對性能與技術持續精進的承諾。如今，2.5 TFSI 引擎仍因其運轉節奏、聲浪與性能，被視為性能車世界中的獨特存在。

五汽缸引擎之所以誕生，源自 70 年代 Audi 亟欲提升中大型房車的動力表現，而受限於車體空間與重量配置，六缸設計並不適合，因此五汽缸成為突破口。初代 2.1 升汽油引擎具備 136 PS，在當時已屬先進；後續更加入柴油版本與渦輪技術，逐步推動性能升級。真正讓五汽缸聲名大噪的關鍵，則是 1980 年原始 quattro 的推出。搭載渦輪、插氣冷卻器與全時四驅系統，它於世界拉力錦標賽奠定 Audi 的傳奇地位；接著 Sport quattro 與 Group B 賽車的亮相，更以超過 300 PS 的市售輸出與最高達 450 PS 的賽車規格，將五汽缸推向巔峰。Walter Röhrl、Stig Blomqvist 等車手更憑藉其強悍性能在 80 年代締造多項冠軍紀錄。

隨著 90 年代中期 V6 引擎普及，五汽缸逐漸淡出市場，但在 2009 年，Audi 再度讓五汽缸重返性能舞台。TT RS 首度搭載 2.5 升五汽缸渦輪引擎，透過直噴與渦輪增壓技術，可輸出 340 PS，之後更在 RS 3、RS Q3 等車型上推向更高輸出。2016 年進化版本登場後，重量降低、摩擦減少、反應更快，最大可達 400 PS 與 480 Nm 扭力。2021 年新一代 RS 3 更把輸出提升至 400 PS 與 500 Nm，零百加速僅需 3.8 秒，成為當今最強勢的量產五汽缸動力。而獨特的 1-2-4-5-3 點火順序則賦予 RS 車系難以取代的聲浪魅力。

現行 2.5 TFSI 的開發重點在於兼顧高性能與輕量化。鋁合金曲軸箱、鍛造曲軸、中空設計、鎂合金油底殼等配置，讓引擎重量控制在約 160 公斤內。燃油系統採雙噴射（歧管與缸內直噴），搭配可變排氣凸輪調校（Audi valvelift system），確保動力輸出與油耗間取得平衡。大型渦輪提供最高 1.5 bar 的增壓壓力，而缸壁以等離子塗層減少摩擦，特殊活塞冷卻油道與熱管理系統則提升耐久性。除此之外，Audi 也透過歐洲多氣候環境的長期測試、包含紐柏林北環耐久測試，確保引擎在極端環境下依舊能發揮最高性能。

五汽缸引擎的組裝過程在匈牙利 Győr 工廠，以手工方式於專屬生產區域完成，並由熟練技師在 21 個站點逐步組裝。從鋁製曲軸箱、鍛造活塞、鋪設曲軸，到渦輪、點火系統、線束與雙質量飛輪，每一道工序都需要精密校正。組裝完成後，還必須通過冷測與熱測，包括第一次正式點火，以確保機械結構與電子系統皆在最佳狀態。最終引擎會以鐵路運送至德國因戈爾施塔特工廠，與 RS 3 車型完成「結合」，讓這具承載半世紀傳統的五汽缸動力正式踏上道路。