福特宣布與雷諾合作「2028共推新電動車」！首波新作是小型車

圖文／7Car 小七車觀點

曾幾何時，Ford 在歐洲汽車市場是一股不可忽視的力量。根據 European Automobile Manufacturers' Association （ACEA）統計，2005 年 Ford 在歐洲共交付約 120 萬輛，市佔率達 8.3%。然而再回頭看 2025 年前 10 個月，交車數僅剩 256,750 輛，市佔率滑落至 2.9%。

這樣的下滑並非沒有警訊。過去 10 年 Ford 陸續停產了 Ka、Fiesta、Focus、Mondeo 等消費級乘用車主力，市場佈局出現斷層。為了挽回局面，也為了順應全球電動化浪潮，Ford 決定轉向合作，這一次選擇了 Renault，準備聯手重返歐洲電動車舞台。

根據雙方合作協議，未來幾款電動車將由 Renault 負責研發與生產，基地設於法國北部。Ford 表示，雖然車款由 Renault 操刀，但新車將保有「純正 Ford 品牌 DNA」與「獨特駕馭動態」，不會只是簡單換了 LOGO 的「貼牌車」。這批新車將基於 Renault 的 Ampere 平台打造，以 AmpR 平台中最小、適合都市通勤/小型車市場的架構為主。兩款首發車型預定於 2028 年初問世。

至於新車究竟是什麼樣貌，Ford 和 Renault 均尚未透露車型名稱，但由於平台屬於小型車級距，有可能是一款掀背車或小型跨界/休旅。這些車型未必是 Ford 過去 Ka、Fiesta 類型的「直接傳承」，因為它們將採純電動驅動，售價或許不再像過去那樣親民。

Ford 的這次轉型亦然是希望透過合作節省開發成本，同時快速彌補產品線空缺，搶回電動車市場。然而這條路並不簡單，主要是因為歐洲消費者對電動車要求高，價格、續航、操控、品牌認同感都可能成為障礙。更重要的是，過去依靠入門級燃油車拉起市場份額的策略，在 EV 時代已經難以複製。

因此，即便 Renault 基於成熟電動平台推出新車，Ford 若想在歐洲重建過去光環，也必須投注更多品牌差異化、駕馭感與售後保障。否則，即使換上電動心臟，也可能只是在嚴厲的市場競爭中再次被邊緣化。