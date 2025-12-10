ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

福特宣布與雷諾合作「2028共推新電動車」！首波新作是小型車

圖文／7Car 小七車觀點

曾幾何時，Ford 在歐洲汽車市場是一股不可忽視的力量。根據 European Automobile Manufacturers' Association （ACEA）統計，2005 年 Ford 在歐洲共交付約 120 萬輛，市佔率達 8.3%。然而再回頭看 2025 年前 10 個月，交車數僅剩 256,750 輛，市佔率滑落至 2.9%。

這樣的下滑並非沒有警訊。過去 10 年 Ford 陸續停產了 Ka、Fiesta、Focus、Mondeo 等消費級乘用車主力，市場佈局出現斷層。為了挽回局面，也為了順應全球電動化浪潮，Ford 決定轉向合作，這一次選擇了 Renault，準備聯手重返歐洲電動車舞台。

根據雙方合作協議，未來幾款電動車將由 Renault 負責研發與生產，基地設於法國北部。Ford 表示，雖然車款由 Renault 操刀，但新車將保有「純正 Ford 品牌 DNA」與「獨特駕馭動態」，不會只是簡單換了 LOGO 的「貼牌車」。這批新車將基於 Renault 的 Ampere 平台打造，以 AmpR 平台中最小、適合都市通勤/小型車市場的架構為主。兩款首發車型預定於 2028 年初問世。

至於新車究竟是什麼樣貌，Ford 和 Renault 均尚未透露車型名稱，但由於平台屬於小型車級距，有可能是一款掀背車或小型跨界/休旅。這些車型未必是 Ford 過去 Ka、Fiesta 類型的「直接傳承」，因為它們將採純電動驅動，售價或許不再像過去那樣親民。

Ford 的這次轉型亦然是希望透過合作節省開發成本，同時快速彌補產品線空缺，搶回電動車市場。然而這條路並不簡單，主要是因為歐洲消費者對電動車要求高，價格、續航、操控、品牌認同感都可能成為障礙。更重要的是，過去依靠入門級燃油車拉起市場份額的策略，在 EV 時代已經難以複製。

因此，即便 Renault 基於成熟電動平台推出新車，Ford 若想在歐洲重建過去光環，也必須投注更多品牌差異化、駕馭感與售後保障。否則，即使換上電動心臟，也可能只是在嚴厲的市場競爭中再次被邊緣化。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Ford福特Renault雷諾電動車汽車新車合作貼牌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【見義勇為】苗栗機車闖紅燈騎士捲壓車底！　10路人秒變「人肉千斤頂」救人

推薦閱讀

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

最新文章

福特與雷諾合作2028共推新電動車2025-12-10

Skoda台灣總裁李御林年底退休2025-12-10

Lexus全新RZ電動休旅開賣＋試駕2025-12-10

吉普重返台灣首波帶來藍哥越野車2025-12-10

新一代「三菱Outlander來台灣了」2025-12-10

「大改款LEXUS ES歐洲開賣」2025-12-10

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」2025-12-10

台灣寶嘉聯合「多款新車12月登台」2025-12-10

Peugeot電動7人座休旅台灣快上市2025-12-09

賓利推出超限量雙門＆敞篷跑車2025-12-09

熱門文章

新一代「三菱Outlander來台灣了」2025-12-10

Skoda台灣總裁李御林年底退休2025-12-10

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」2025-12-10

福特與雷諾合作2028共推新電動車2025-12-10

「大改款LEXUS ES歐洲開賣」2025-12-10

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐2025-12-08

「TOYOTA休旅空間不輸RAV4」台灣註冊埋伏筆2025-12-07

Lexus全新RZ電動休旅開賣＋試駕2025-12-10

「Nissan全新入門休旅」發表2025-12-07

義美小公主不玩了！　年底分手SKODA2025-12-10

相關新聞

Skoda台灣高層人事異動「總裁李御林將退休」！原銷售主管升任接棒

Skoda台灣高層人事異動「總裁李御林將退休」！原銷售主管升任接棒

215萬起！Lexus「全新RZ電動休旅」開賣＋試駕　線控方向盤超帥

215萬起！Lexus「全新RZ電動休旅」開賣＋試駕　線控方向盤超帥

209.8萬起！吉普重返台灣「首波帶來藍哥越野車」　最終售價看關稅

209.8萬起！吉普重返台灣「首波帶來藍哥越野車」　最終售價看關稅

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」售價百萬內！少了2.0汽油入手漲價

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」售價百萬內！少了2.0汽油入手漲價

台灣寶嘉聯合「多款新車12月登台」！法系7人座、愛快羅密歐休旅將現身

台灣寶嘉聯合「多款新車12月登台」！法系7人座、愛快羅密歐休旅將現身

讀者迴響

熱門文章

新一代「三菱Outlander來台灣了」油電進口導入！全新7人座國產補百萬內

新一代「三菱Outlander來台灣了」油電進口導入！全新7人座國產補百萬內

Skoda台灣高層人事異動「總裁李御林將退休」！原銷售主管升任接棒

Skoda台灣高層人事異動「總裁李御林將退休」！原銷售主管升任接棒

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」售價百萬內！少了2.0汽油入手漲價

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」售價百萬內！少了2.0汽油入手漲價

福特宣布與雷諾合作「2028共推新電動車」！首波新作是小型車

福特宣布與雷諾合作「2028共推新電動車」！首波新作是小型車

「大改款LEXUS ES歐洲開賣」台灣明年導入！折合新台幣221萬起

「大改款LEXUS ES歐洲開賣」台灣明年導入！折合新台幣221萬起

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

「TOYOTA休旅空間不輸RAV4」台灣註冊埋伏筆！2.5升油電折合新台幣138萬

「TOYOTA休旅空間不輸RAV4」台灣註冊埋伏筆！2.5升油電折合新台幣138萬

215萬起！Lexus「全新RZ電動休旅」開賣＋試駕　線控方向盤超帥

215萬起！Lexus「全新RZ電動休旅」開賣＋試駕　線控方向盤超帥

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366