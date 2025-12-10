ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣寶嘉聯合「多款新車12月登台」！法系7人座、愛快羅密歐休旅將現身

▲Peugeot E-5008

▲寶嘉聯合預告台北車展陣容，將有多款新車爆發登台。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

12月底就是久違的台北新車大展，台灣寶嘉聯合可是準備大陣仗摩拳擦掌，預告12月22日將有台北車展暖身會，從送測的資訊、原廠日前透露計劃來看，Peugeot將全新的E-5008參戰電動7人座戰場，同時新一代208、愛快羅密歐Junior看來也都有機會現身台北車展來湊熱鬧！

▲寶嘉聯合預告台北車展陣容，將有多款新車爆發登台。（圖／翻攝自各車廠）

▲Peugeot E-5008已經現身車安網，即將在台上市。

首先在重點的Peugeot E-5008，這可是台灣市場選擇還不多的電動7人座休旅，除了日前在保發中心曝光230萬售價外，近期已經在車安網合格資訊現身，也透露上市的好日子近了。

台灣Peugeot E-5008規格推測採用73度電池，以單馬達前驅為主，續航力落在500公里左右。馬力繳出210匹，並具有相當強勢的2,232公升行李廂空間，以時程來看，有望在搶搭台北新車大展，公布預接單價。

▲寶嘉聯合預告台北車展陣容，將有多款新車爆發登台。（圖／翻攝自各車廠）

▲原廠明年本就有預告導入新208，有望在12月底搶先展出。

新208也是相當值得期待，原廠今年就預告208將以大改款身分重返台灣市場，同樣不排除搶先在台北車展亮相，預計會比照其他學長，採用台灣熱衷小排氣1.2升渦輪作為主力。

▲寶嘉聯合預告台北車展陣容，將有多款新車爆發登台。（圖／翻攝自各車廠）
▲愛快羅密歐將以Junior小休旅參展，為明年上市預熱。

愛快羅密歐明年第3款新車由Junior跨界休旅當先鋒，從日前保發中心資訊來看，台灣Junior除了有油車外，甚至還有電動版，油車售價182.7萬、電動車230萬，不排除會在12月底搶先公布接單價，為明年上市開始暖身。

除了Peugeot、愛快羅密歐外，Citroen、Jeep等品牌也都會陸續釋出車展名單，正式名單將會在12月22日搶先公布。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：PEUGEOT408休旅車轎車電動車小排氣渦輪3008CitroenC42008E-5008

「大改款LEXUS ES歐洲開賣」台灣明年導入！折合新台幣221萬起

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」售價百萬內！少了2.0汽油入手漲價

台灣寶嘉聯合「多款新車12月登台」！法系7人座、愛快羅密歐休旅將現身

Peugeot「電動7人座休旅」台灣快上市了！車安網現身再掀話題

賓利推出「超限量雙門＆敞篷跑車」！全球僅3輛致敬荷蘭藝術大師

福特野馬跑車「原廠推800匹改裝套件」！高性能輸出＆保固一把抓

Peugeot「電動7人座休旅」台灣快上市了！車安網現身再掀話題

特斯拉台灣賣翻「今年上看15000輛↑」！現在下訂明年才能交車

燃油車重獲市場青睞　安永：3因素電動車遇瓶頸

「台灣TOYOTA RAV4汽油折價」賣光了、油電剩少量！第6代最快年底接單

福特「電動野馬2026年式」登場！實體後門把手終於回歸操作更直覺

義美小公主不玩了！　年底分手SKODA

Peugeot「電動7人座休旅」台灣快上市了！車安網現身再掀話題

賓利推出「超限量雙門＆敞篷跑車」！全球僅3輛致敬荷蘭藝術大師

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

福特野馬跑車「原廠推800匹改裝套件」！高性能輸出＆保固一把抓

HONDA「油電CR-V續航破1,100公里」台灣明年國產！日本油耗成績曝光

「TOYOTA休旅空間不輸RAV4」台灣註冊埋伏筆！2.5升油電折合新台幣138萬

福特「改款新7人座休旅」現身！2.3升渦輪主打3排大空間

