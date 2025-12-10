台灣寶嘉聯合「多款新車12月登台」！法系7人座、愛快羅密歐休旅將現身

▲寶嘉聯合預告台北車展陣容，將有多款新車爆發登台。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

12月底就是久違的台北新車大展，台灣寶嘉聯合可是準備大陣仗摩拳擦掌，預告12月22日將有台北車展暖身會，從送測的資訊、原廠日前透露計劃來看，Peugeot將全新的E-5008參戰電動7人座戰場，同時新一代208、愛快羅密歐Junior看來也都有機會現身台北車展來湊熱鬧！

▲Peugeot E-5008已經現身車安網，即將在台上市。

首先在重點的Peugeot E-5008，這可是台灣市場選擇還不多的電動7人座休旅，除了日前在保發中心曝光230萬售價外，近期已經在車安網合格資訊現身，也透露上市的好日子近了。

台灣Peugeot E-5008規格推測採用73度電池，以單馬達前驅為主，續航力落在500公里左右。馬力繳出210匹，並具有相當強勢的2,232公升行李廂空間，以時程來看，有望在搶搭台北新車大展，公布預接單價。

▲原廠明年本就有預告導入新208，有望在12月底搶先展出。

新208也是相當值得期待，原廠今年就預告208將以大改款身分重返台灣市場，同樣不排除搶先在台北車展亮相，預計會比照其他學長，採用台灣熱衷小排氣1.2升渦輪作為主力。



▲愛快羅密歐將以Junior小休旅參展，為明年上市預熱。

愛快羅密歐明年第3款新車由Junior跨界休旅當先鋒，從日前保發中心資訊來看，台灣Junior除了有油車外，甚至還有電動版，油車售價182.7萬、電動車230萬，不排除會在12月底搶先公布接單價，為明年上市開始暖身。

除了Peugeot、愛快羅密歐外，Citroen、Jeep等品牌也都會陸續釋出車展名單，正式名單將會在12月22日搶先公布。